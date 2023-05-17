разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Лилиани» инвестирует в модернизацию производства

Партнёрский материал

«Лилиани» инвестирует в модернизацию производства
«Лилиани»
«Лилиани» инвестирует в модернизацию производства
«Лилиани»

Производство бункеров-перегрузчиков, автомобильных перегрузчиков и машин для хранения зерна в рукавах «Лилиани» расположено в городе Сальск Ростовской области

На предприятии реализуется масштабная программа модернизации: с 2021 года на обновление завода потрачено 420 млн руб., до конца 2023-го на эти цели будет направлено еще 350 млн руб. Это позволит заводу значительно повысить производительность и уровень технологичности выпускаемой продукции. С января по май производство приостановлено в связи с работами по установке нового оборудования, для эксплуатации которого предприятие набирает персонал.

В результате переоснащения завода ручная сварка основных узлов изделий будет заменена на роботизированную, увеличится доля станков с ЧПУ. Уже закуплены станки лазерного раскроя листового и трубного металла, а также токарные, фрезерные, листогибочные и сварочные роботизированные комплексы, повышающие эффективность производственных процессов благодаря точности и скорости работы. Также на предприятии будет установлена специальная машина для правки и двухсторонней очистки металла. Благодаря приобретению нового оборудования кардинально изменится и процесс покраски продукции как жидкими, так и порошковыми красками, что даст возможность повысить степень подготовки металла и качественно осуществлять двухслойное нанесение грунта и эмали. Это положительно скажется на надёжности лакокрасочного покрытия техники.

«В конце 2022 года при двухсменной работе с конвейера предприятия сходило около 100 единиц бункеров-перегрузчиков в месяц. После завершения переоснащения мы планируем повысить этот показатель до 180 единиц и начать выпуск обновлённой техники. К тому же мы строим два новых завода в Липецке. На одном будут изготавливаться бункеры-перегрузчики, а на другом — полимерные рукава для хранения зерна», — отметил генеральный директор «» Армен Налбандян.

Одним из важных направлений стала оптимизация энергоснабжения завода. С этой целью в конце 2022 года была запущена в эксплуатацию газогенераторная станция, что позволяет компании экономить порядка 60% на оплате электроэнергии. Кроме того, благодаря тригенерации предприятие бесплатно обеспечивается теплом, которое может использоваться для отопления помещений, кондиционирования воздуха и других нужд. 

 Неотъемлемой частью процесса модернизации завода является повышение профессиональных компетенций работников. В связи с планирующимся ростом объемов производства предприятие набирает квалифицированный инженерно-технический персонал для работы на современных станках с ЧПУ и роботизированных комплексах. Действующим сотрудникам будет предложено обучение работе на таком оборудовании.

«Лилиани» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023
Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?

«Агротехника и технологии»

Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?
«Агроинвестор» №05, май 2023

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2023
Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз

«Агроинвестор»

Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз
Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса

«Агроинвестор»

Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса