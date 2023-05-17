«Лилиани» инвестирует в модернизацию производства

«Лилиани»

Производство бункеров-перегрузчиков, автомобильных перегрузчиков и машин для хранения зерна в рукавах «Лилиани» расположено в городе Сальск Ростовской области

На предприятии реализуется масштабная программа модернизации: с 2021 года на обновление завода потрачено 420 млн руб., до конца 2023-го на эти цели будет направлено еще 350 млн руб. Это позволит заводу значительно повысить производительность и уровень технологичности выпускаемой продукции. С января по май производство приостановлено в связи с работами по установке нового оборудования, для эксплуатации которого предприятие набирает персонал.



В результате переоснащения завода ручная сварка основных узлов изделий будет заменена на роботизированную, увеличится доля станков с ЧПУ. Уже закуплены станки лазерного раскроя листового и трубного металла, а также токарные, фрезерные, листогибочные и сварочные роботизированные комплексы, повышающие эффективность производственных процессов благодаря точности и скорости работы. Также на предприятии будет установлена специальная машина для правки и двухсторонней очистки металла. Благодаря приобретению нового оборудования кардинально изменится и процесс покраски продукции как жидкими, так и порошковыми красками, что даст возможность повысить степень подготовки металла и качественно осуществлять двухслойное нанесение грунта и эмали. Это положительно скажется на надёжности лакокрасочного покрытия техники.



«В конце 2022 года при двухсменной работе с конвейера предприятия сходило около 100 единиц бункеров-перегрузчиков в месяц. После завершения переоснащения мы планируем повысить этот показатель до 180 единиц и начать выпуск обновлённой техники. К тому же мы строим два новых завода в Липецке. На одном будут изготавливаться бункеры-перегрузчики, а на другом — полимерные рукава для хранения зерна», — отметил генеральный директор «Лилиани» Армен Налбандян.



Одним из важных направлений стала оптимизация энергоснабжения завода. С этой целью в конце 2022 года была запущена в эксплуатацию газогенераторная станция, что позволяет компании экономить порядка 60% на оплате электроэнергии. Кроме того, благодаря тригенерации предприятие бесплатно обеспечивается теплом, которое может использоваться для отопления помещений, кондиционирования воздуха и других нужд.



Неотъемлемой частью процесса модернизации завода является повышение профессиональных компетенций работников. В связи с планирующимся ростом объемов производства предприятие набирает квалифицированный инженерно-технический персонал для работы на современных станках с ЧПУ и роботизированных комплексах. Действующим сотрудникам будет предложено обучение работе на таком оборудовании.

