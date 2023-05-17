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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Дилер сельхозтехники запускает бизнес по производству запчастей

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Дилер сельхозтехники запускает бизнес по производству запчастей
«Терра Групп»
Дилер сельхозтехники запускает бизнес по производству запчастей
«Терра Групп»

В марте 2023 года федеральная дилерская сеть ГК «Терра Групп» за 150 млн руб. приобрела завод в Тамбове, специализирующийся с 2010 года на выпуске импортозамещённых запасных частей на иностранную прицепную сельхозтехнику

Текущие мощности позволя­ют производить запчасти на сумму не менее 300 млн руб. До конца года компания намерена привлечь дополнительные 500 млн руб. для развития текущего направления бизнеса, что позволит приобрести новую производственную площадку в Тамбове, увеличить мощности и объёмы выпускаемой продукции до 1 млрд руб. в год. Если по итогам 2022 года продажи завода составляли порядка 150 млн руб., то новые инвестиции и организация системы сбыта продукции позволят, по оценкам «Терра Групп», уже к концу 2023 года выйти на объём в 500 млн руб.

На заводе осуществляется полный цикл работ, связанных с конструированием деталей и узлов, их производством и испытанием. В ассортименте предприятия, превышающем 1600 номенклатурных единиц, запчасти на технику , , , , Gregoire Besson, , , , Kuhn и др. Продукция поставляется в двух продуктовых линейках: AgroEco Премиум с гарантийным ресурсом два года и AgroEco Стандарт с расчётным ресурсом деталей один год. Поставки запчастей AgroEco уже запланированы не только местным сельхозпредприятиям, но и крупным межрегиональным агрохолдингам, в том числе благодаря гарантийному сроку даже на изнашиваемые детали. 

Ожидается, что роль дилера запчастей AgroEco возьмут на себя филиалы «Терра Групп» в регионах своего присутствия, а на остальных территориях страны будут работать партнёры, которых компания приглашает к сотрудничеству. Среди приоритетных регионов поиска партнёров Южный, Приволжский, Сибирский и Дальневосточный ФО. ГК «Терра Групп» планирует к концу 2023 года сформировать сеть дилеров, присутствие которых должно осуществляться в 30 регионах РФ.

«Терра Групп» 

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