Дилер сельхозтехники запускает бизнес по производству запчастей

В марте 2023 года федеральная дилерская сеть ГК «Терра Групп» за 150 млн руб. приобрела завод в Тамбове, специализирующийся с 2010 года на выпуске импортозамещённых запасных частей на иностранную прицепную сельхозтехнику
Текущие мощности позволяют производить запчасти на сумму не менее 300 млн руб. До конца года компания намерена привлечь дополнительные 500 млн руб. для развития текущего направления бизнеса, что позволит приобрести новую производственную площадку в Тамбове, увеличить мощности и объёмы выпускаемой продукции до 1 млрд руб. в год. Если по итогам 2022 года продажи завода составляли порядка 150 млн руб., то новые инвестиции и организация системы сбыта продукции позволят, по оценкам «Терра Групп», уже к концу 2023 года выйти на объём в 500 млн руб.
На заводе осуществляется полный цикл работ, связанных с конструированием деталей и узлов, их производством и испытанием. В ассортименте предприятия, превышающем 1600 номенклатурных единиц, запчасти на технику Amazone, Vaderstad, Kverneland, Gaspardo, Gregoire Besson, John Deere, Lemken, Horsch, Kuhn и др. Продукция поставляется в двух продуктовых линейках: AgroEco Премиум с гарантийным ресурсом два года и AgroEco Стандарт с расчётным ресурсом деталей один год. Поставки запчастей AgroEco уже запланированы не только местным сельхозпредприятиям, но и крупным межрегиональным агрохолдингам, в том числе благодаря гарантийному сроку даже на изнашиваемые детали.
Ожидается, что роль дилера запчастей AgroEco возьмут на себя филиалы «Терра Групп» в регионах своего присутствия, а на остальных территориях страны будут работать партнёры, которых компания приглашает к сотрудничеству. Среди приоритетных регионов поиска партнёров Южный, Приволжский, Сибирский и Дальневосточный ФО. ГК «Терра Групп» планирует к концу 2023 года сформировать сеть дилеров, присутствие которых должно осуществляться в 30 регионах РФ.