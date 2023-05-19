День Уральского поля

4 августа в Кетовском районе Курганской области, около с. Садовое, на полях Курганского НИИСХ — филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН состоится Девятая окружная выставка-форум «День Уральского поля»

Специализированная выставка-форум «День Уральского поля» — крупное событие агропромышленного комплекса, которое традиционно проходит каждый год в регионах Уральского федерального округа с 2015 года, ее посещают руководители аграрной отрасли и сельхозтоваропроизводители из всех регионов округа.



Основная задача полевой выставки «День Уральского поля» — демонстрационные показы современной сельскохозяйственной техники и технологий, применяемых в уральских регионах, презентации и обсуждение инноваций аграрной науки, агробизнеса, сельхозмашиностроения, агротуризма и т. д.



В рамках мероприятия в полевых условиях обсуждаются основные вопросы семеноводства и применения средств защиты растений в современном агропроизводстве. Ведущие ученые и производственники рассказывают о развитии промышленного семеноводства, о возделывании перспективных сортов сельхозкультур, об экономическом и экологическом аспектах применения удобрений и средств защиты растений в Уральском федеральном округе. В формате форума аграрии и руководители отрасли регионов УрФО обсудят наиболее актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса.



В программе:



обсуждение актуальных проблем АПК;



полевые демонстрации передовой сельскохозяйственной техники и технологий;



выставочная экспозиция новейших средств производства;



тест-драйвы техники и оборудования;



презентация новинок и консультации специалистов от компаний-участников;



концертная программа и традиционный розыгрыш призов от компаний — участников форума.



техника и технологии для введения в оборот неиспользуемых сельхозземель;



строительство и реконструкция производственных помещений для АПК;



организация агротуризма на базе действующего сельхозпредприятия;



инновации в растениеводстве: семена лучших сортов сельхозкультур для Уральского региона, средства защиты растений, удобрения;



умная техника и технологии для ведения эффективного сельхозпроизводства;



техника и оборудование для обработки, транспортировки и хранения зерна;



современные решения для прибыльного животноводческого бизнеса.



В рамках специализированной сельскохозяйственной выставки-демонстрации «День Уральского поля — 2023» вновь состоятся соревнования по силовому экстриму «Сельский богатырь». Компании — участники выставки представляют своего «Богатыря» для участия в состязаниях. Соревнования пройдут на территории проведения выставки и будут организованы региональным представительством Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация силового экстрима России» в Курганской области.



Напомним, что состязания «Сельский богатырь» впервые прошли на «Дне Уральского поля» в 2021 году и вызвали огромный интерес у его посетителей. Было решено продолжить эту традицию. Инициатива была одобрена Минсельхозом России и рекомендована для проведения и в других регионах. Так, с 2022 года Департамент развития сельских территорий Минсельхоза России в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» совместно с ОФСОО «Федерация силового экстрима России» разработали условия проведения Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе». И в этом году региональный отборочный тур также состоится в рамках выставки «День Уральского поля».



Официальный сайт выставки Fieldday.ru



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