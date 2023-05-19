разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

День Уральского поля — 2023 приглашает!

Партнёрский материал

День Уральского поля — 2023 приглашает!
День Уральского поля
День Уральского поля — 2023 приглашает!
День Уральского поля

4 августа в Кетовском районе Курганской области, около с. Садовое, на полях Курганского НИИСХ — филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН состоится Девятая окружная выставка-форум «День Уральского поля»

Специализированная выставка-форум «День Уральского поля» — крупное событие агропромышленного комплекса, которое традиционно проходит каждый год в регионах Уральского федерального округа с 2015 года, ее посещают руководители аграрной отрасли и сельхозтоваропроизводители из всех регионов округа.

Основная задача полевой выставки «День Уральского поля» — демонстрационные показы современной сельскохозяйственной техники и технологий, применяемых в уральских регионах, презентации и обсуждение инноваций аграрной науки, агробизнеса, сельхозмашиностроения, агротуризма и т. д.

В рамках мероприятия в полевых условиях обсуждаются основные вопросы семеноводства и применения средств защиты растений в современном агропроизводстве. Ведущие ученые и производственники рассказывают о развитии промышленного семеноводства, о возделывании перспективных сортов сельхозкультур, об экономическом и экологическом аспектах применения удобрений и средств защиты растений в Уральском федеральном округе. В формате форума аграрии и руководители отрасли регионов УрФО обсудят наиболее актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса.

В программе:

  • обсуждение актуальных проблем АПК;

  • полевые демонстрации передовой сельскохозяйственной техники и технологий;

  • выставочная экспозиция новейших средств производства;

  • тест-драйвы техники и оборудования;

  • презентация новинок и консультации специалистов от компаний-участников;

  • концертная программа и традиционный розыгрыш призов от компаний — участников форума.

Тематические демоплощадки выставки «День Уральского поля — 2023»:

  • техника и технологии для введения в оборот неиспользуемых сельхозземель;

  • строительство и реконструкция производственных помещений для АПК;

  • организация агротуризма на базе действующего сельхозпредприятия;

  • инновации в растениеводстве: семена лучших сортов сельхозкультур для Уральского региона, средства защиты растений, удобрения;

  • умная техника и технологии для ведения эффективного сельхозпроизводства;

  • техника и оборудование для обработки, транспортировки и хранения зерна;

  • современные решения для прибыльного животноводческого бизнеса.

В рамках специализированной сельскохозяйственной выставки-демонстрации «День Уральского поля — 2023» вновь состоятся соревнования по силовому экстриму «Сельский богатырь». Компании — участники выставки представляют своего «Богатыря» для участия в состязаниях. Соревнования пройдут на территории проведения выставки и будут организованы региональным представительством Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация силового экстрима России» в Курганской области.

Напомним, что состязания «Сельский богатырь» впервые прошли на «Дне Уральского поля» в 2021 году и вызвали огромный интерес у его посетителей. Было решено продолжить эту традицию. Инициатива была одобрена Минсельхозом России и рекомендована для проведения и в других регионах. Так, с 2022 года Департамент развития сельских территорий Минсельхоза России в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» совместно с ОФСОО «Федерация силового экстрима России» разработали условия проведения Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе». И в этом году региональный отборочный тур также состоится в рамках выставки «День Уральского поля».

Официальный сайт выставки Fieldday.ru

Правообладатель бренда — агромедиахолдинг (издательский дом) «Светич».

Для получения дополнительной информации обращаться по телефону 8-800-505-30-73.

День Уральского поля 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023
Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?

«Агротехника и технологии»

Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?
«Агроинвестор» №05, май 2023

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2023
Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз

«Агроинвестор»

Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз
Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса

«Агроинвестор»

Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса