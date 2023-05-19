На агрополигоне «Приволжье» в Самарской области заложили опытные делянки с кукурузой

Зерновой соевый союз ПФО

Тридцать пять различных сортов от российских и зарубежных производителей на орошении и столько же на богаре. Между ними — межи. Норма высева: 65 тыс. семян на гектар при поливе и 85 тыс. — без полива

На поле работала пропашная 16-рядная сеялка Gaspardo, закладывающая одновременно восемь рядов одного гибрида и восемь — другого.



Агроном, руководитель агрополигона «Приволжье» Юрий Майоров лично контролировал процесс:

— Самое сложное — учесть последовательность, чтобы не было смешивания семян, то есть надо идеально зачищать сеялку. Контролируем и глубину заделки семян — она должна быть от 4 до 6 см — и норму высева: семена будут лежать в среднем через 6 см. Почва хорошо комкуется — значит, влага больше 80%. Думаю, что всходы получатся равномерные, и разница по ним будет не дни и недели, а считаные часы. Можно будет одновременно провести обработку гербицидами и опрыскивание.



В процесс активно включены участники эксперимента — представители компаний-селекционеров и дистрибьюторов.



Компания KWS представляет девять гибридов, среди которых три новинки с ФАО от 180 до 250, как кремнистые, так и зубовидные виды кукурузы зернового направления.







Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами компании KWS Александр Бочков:

— KWS — одна из ведущих компаний в мире по селекции и производству семян сельскохозяйственных культур. Они высокопродуктивные и пластичные, отвечают таким требованиям, как стрессоустойчивость и потенциальная урожайность. На агрополигоне «Приволжье» мы представляем гибриды с устойчивостью к засушливым условиям на трех этапах развития. Есть гибрид, который дает наивысший результат при интенсивной технологии возделывания. Мы тестируем и представляем в свет новинки нашей селекции, которые подойдут как для богарных условий, так и для полива.



Французскую семеноводческую компанию LABOULET Semences ("Лабуле"), которая для эксперимента предложила раннеспелый гибрид кукурузы Лазулия, представляет Андрей Горбунов:

— Сорт уже проверен и обкатан в разных регионах. В частности, он прошел обкатку на производстве в пяти (в Центрально-Черноземной части страны) и трех (в Центральной части) регионах, и мы хотим продемонстрировать его возможности здесь. ФАО — 180, что является универсальным показателем, который позволяет выращивать этот гибрид как на силос, так и на зерно. Мы хотим продемонстрировать в регионе оптимальные сроки, в которые получаем початок в фазе технологической спелости. Рассчитываем на объективные результаты, которые у нашей небольшой селекционной компании будут наверняка не хуже, чем у ведущих мировых производителей семян.







Еще один участник демоопытов — MAÏSADOUR Semences — международная семенная компания, которая занимается селекцией и производством не только семян кукурузы, но и подсолнечника, рапса, люцерны, а также других культур.



Руководитель региона компании MAS Seeds семенного подразделения кооператива MAÏSADOUR Дмитрий Токарев рассказал:

— Мы представляем два ранних гибрида: МАС 14.Г (очень ранний, с высоким потенциалом урожайности) и MAS_10A. Они востребованы на территории Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей. Мы уже несколько лет сеем с очень хорошими результатами в Безенчукском и Приволжском районах, так что ожидаем отличных показателей. Будем высеваться и на богаре, и на поливе, что даст двойную оценку. А по окончании эксперимента на Дне поля покажем и сравним наши гибриды с конкурентами.



Анализ результатов демоопытов позволит сельхозпроизводителям региона сделать выбор и получать высокие урожаи с наименьшими затратами. А все сорта можно будет увидеть и сравнить на Днях поля, которые проводит Зерновой соевый союз ПФО. Первый День поля пройдет уже 30 июня.

