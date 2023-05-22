Препараты «Щелково Агрохим» в Азербайджане работают отлично!

«Щёлково Агрохим»

С 17 по 19 мая в бакинском экспоцентре с успехом прошла 16-я международная выставка Caspian Agro 2023

В этом крупном региональном форуме активное участие приняло азербайджанское представительство «Щелково Агрохим». Выставка Caspian Agro давно признана действенным инструментом для внедрения прогрессивных технологий в агропромышленный комплекс Азербайджанской Республики, обмена опытом, укрепления деловых взаимовыгодных связей между местными и зарубежными аграриями.



Выставка собирает на одной площадке главных игроков сельскохозяйственной отрасли, местных и иностранных специалистов, а также многотысячную аудиторию посетителей-профессионалов, среди которых импортеры, экспортеры, дистрибьюторы, представители оптовой и розничной торговли, фермеры. Caspian Agro 2023 прошла при активной поддержке и участии Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.



В этом году выставка Caspian Agro собрала представителей 240 компаний из 26 стран мира. Помимо демонстрации своей продукции, они налаживали связи с местными фирмами и изучали инновации экспонентов.



О престижности выставки Caspian Agro говорит тот факт, что в первый день ее посетили президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев с супругой. А на церемонии открытия выступил министр сельского хозяйства республики Меджнун Мамедов.



Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, «заглянув» на выставочный стенд «Щелково Агрохим», был искренне удивлен тем, что российская компания тесно сотрудничает с крупными агропредприятиями почти во всех регионах республики: Губа, Хачмаз, Гусар, Шеки, Исмаиллы, Огуз, Габала, Шамкир, Товуз, Агдам, Барда, Сальян, Джалилабад. Причем «щелковские» препараты пользуются большим успехом у азербайджанских аграриев, так как давно подтвердили свою эффективность на практике.







По словам главы азербайджанского представительства «Щелково Агрохим» Сабины Алмасовой, сегодня среди тех, с кем сотрудничает «щелковская» компания: Agrodairy, Mars, Azgranata, «АГРО КОМПЛЕКС ГАБАЛА», Metak, Бута, Sabran Agro, «Азерсун Холдинг», GALAGRO, «Фитоман» и др. Несмотря на большую конкуренцию с турецкими продуктами, наши пестициды, в частности трехкомпонентный инсектицид БЕРЕТТА, МД для контроля особо вредоносных насекомых, двухкомпонентный комбинированный инсектицид с продолжительным защитным периодом ЭСПЕРО, КС, фунгицидный трехкомпонентный протравитель ДЕПОЗИТ, МЭ с направленным действием против семенной и почвенной инфекций, двухкомпонентный гербицид системного действия для борьбы с устойчивыми видами двудольных сорняков в посевах зерновых культур и кукурузы ПРИМАДОННА, СЭ, а также инсектоакарицид для защиты яблони и винограда от растительноядных клещей МЕКАР, МЭ, в Азербайджане работают отлично!



Также для защиты зерновых азербайджанские коллеги используют граминициды системного действия против однолетних злаковых сорняков — ОВСЮГЕН СУПЕР, КЭ и ОВСЮГЕН ЭКСТРА, КЭ. Широкий диапазон сроков применения и быстрое воздействие этих препаратов на сорняки зарекомендовали их как лучших.



Особенно местных аграриев привлекает то, что «щелковские» препараты, как правило, имеют в своем составе несколько компонентов (два-три) и вдобавок производятся в актуальных инновационных формуляциях.



Компания «» широко представлена и хорошо известна и популярна в Азербайджанской Республике, об этом говорили посетители «щелковского» выставочного стенда: по их словам, куда ни зайдешь — все в Азербайджане знают известную российскую компанию и ее продукцию.