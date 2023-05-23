«PRO ЯБЛОКО 2023»

Пятая, юбилейная выставка промышленного садоводства «PRO ЯБЛОКО 2023» объединила более 20 ключевых тем деловой программы, освещающих главные вызовы отрасли в текущем году: финансирование и импортозамещение в области агротехнологий

Выставка технологий выращивания, хранения и сбыта плодовой продукции «PRO ЯБЛОКО» пройдет 21-23 июня в Минеральных водах в пятый раз. Помогая отечественным садоводам в поиске практических решений в формате 360° - от закладки сада до сбыта готовой продукции, — организаторы мероприятия разработали деловую программу с учетом текущих экономических реалий.



Одной из насущных проблем садоводства является эффективное финансирование в условиях ограничения выдачи долгосрочных кредитов. Особую роль в этом играет государство. Так, поддержка отрасли на закладку и уход за многолетними насаждениями в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства в 2022 году составила порядка 5 млрд руб., а в 2023 году увеличилась до 7,3 млрд руб. И это не единственная правительственная инициатива, обеспечивающая финансовую помощь садоводам. О других государственных программах и о последних изменениях в правилах «стимулирующей» субсидии расскажет 21 июня на пленарном заседании директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов.



В заседании также примут участие представители Государственной Думы, Совета Федерации Федерального собрания, глав субъектов Российской Федерации, Правительства Ставропольского края и всех отраслевых союзов. Кроме мер господдержки, на мероприятии обсудят актуальные задачи садоводства, прогнозы по закладке садов и уборке плодовой продукции до 2030 года, а также потенциал отрасли в субъектах Российской Федерации.



Свои решения по финансированию отрасли представят и участники банковского сектора. Так, в банке «Кубань Кредит» действует программа льготного кредитования аграриев. За счет льготных кредитов по программе «Партнер — льготное кредитование АПК» только за последнее время банком профинансировано проектов в садоводстве на сумму более 2,5 млрд рублей. А 21 июня в рамках выставки банк совместно с Ассоциацией питомниководов и садоводов Ставропольского края проведет практическую сессию о новых финансовых инструментах для развития бизнеса садоводов.



Свои программы и цифровые продукты для садоводов представят на «PRO ЯБЛОКО 2023» и крупнейшие федеральные банки: генеральный партнер выставки Сбербанк и стратегический спонсор — Россельхозбанк.



Другим вызовом прошлого и текущего сезонов становятся для садоводов проблемы, связанные с импортозамещением товаров, задействованных в производстве плодовой продукции. Среди них особое место занимают средства защиты растений, от применения которых зависит не только количество, но качество урожая и возможности его хранения. Тенденция постепенного роста доли отечественных и снижения объемов применения импортных СЗР была заложена еще в 2018 году. Позитивная динамика наблюдается и в области регистрации агрохимии. Так, если отечественных инсектицидов для защиты яблони в 2020 году было 10, то в 2023 году их стало уже 15. Еще более заметная динамика отмечается в регистрации фунгицидов: семь российских препаратов в 2020 году против 13 в 2023-м. Своим опытом эффективного замещения импортных СЗР и уникальными разработками препаративных форм поделятся на практическом круглом столе специалисты по защите сада компании «Щелково Агрохим», которая выступила стратегическим спонсором выставки.



Что касается техники, то сегодня основная потребность аграриев обеспечивается производством отечественных машиностроителей, а спрос стимулируется различными льготами. Свои программы и действующие акции представит на выставке государственная лизинговая компания «Росагролизинг». Для садоводов из числа клиентов компании предусмотрена дополнительная льгота в виде отсрочки оплаты основного долга на шесть месяцев (при аннуитете) при условии подачи вместе с заявкой ходатайства отраслевой ассоциации.



Независимо от экономической ситуации, в фокусе выставки остаются вопросы агротехнологий возделывания сада и хранения готовой продукции. Так, в новом докладе академика РАН В.А. Гудковского рассказывается о практическом опыте хранения урожая в зависимости от генотипа сорта и физиологического состояния в обычной, регулируемой и динамично регулируемой атмосферах с послеуборочной обработкой плодов ингибитором этилена 1-МЦП. Кроме того, в докладе будет уделено внимание и методике прогнозирования лежкоспособности плодовой продукции, которая позволяет садоводам благодаря дифференцированному хранению партий получать дополнительную прибыль в размере 7-10 тыс. руб. на тонну плодов.



Среди других пунктов программы выставки мероприятия по закладке и питанию сада, а также взаимодействию с ритейлом и торговыми сетями.



Напомним, выставка организована Международной школой современного садоводства и плодообъединением «Сады Ставрополья» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Правительства Ставропольского края. Среди спонсоров и партнеров проекта: «Фирма ЛТД», поставщик техники, оборудования и комплектующих для садов и питомников, дилерская компания «Бизон-Трейд» с широкой линейкой специализированных машин, а также ГК «Сад Гигант», один из крупнейших в России производителей плодов и ягод.



Контактная информация организаторов выставки «PRO ЯБЛОКО»:

телефон: +7 (928) 822-32-89,

электронная почта: org@proyabloko.su

