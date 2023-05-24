Современная техника «Ростсельмаш» на полях Кубани

«Ростсельмаш»

Свыше 1000 современных агромашин «Ростсельмаш» работают на полях Краснодарского края. О потенциале сельского хозяйства региона при поддержке отечественного машиностроения говорили сегодня на выставке «Золотая Нива»

23 мая в Краснодарском крае начала работу крупнейшая агропромышленная выставка-ярмарка, ежегодно собирающая тысячи гостей, работающих в сфере АПК. Неизменным участником мероприятия выступает «Ростсельмаш» — ведущий разработчик и производитель техники и электронных систем.



«У сельского хозяйства России огромный потенциал, и площадки, подобные “Золотой Ниве”, предоставляют отличную возможность для его демонстрации», — считает первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса «Ростсельмаш» Алексей Швейцов.



В этом году компания традиционно участвует в «Золотой Ниве» с широкой экспозицией, на которой присутствуют практически все типы уборочных машин, прицепного и навесного оборудования. Тракторы «Ростсельмаш» показаны как в статике, так и в работе на поле. Неотъемлемый элемент сегодняшнего дня сельского хозяйства — цифровизация. Собственные интеллектуальные решения «Ростсельмаш», направленные на укрепление рентабельности аграрного бизнеса через повышение эффективности работы техники, ее безопасности, применяются во всех современных агромашинах. Их возможности гости выставки могут оценить на стенде, оснащенном специальным демонстрационным оборудованием.







В числе первых с продуктовой линейкой компании ознакомилась официальная делегация, которую возглавил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка. Замглавы региона также одним из первых оценил действие новой электронной системы автоуправления «Ростсельмаш» - «РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль», установленной на тракторе компании. Система управляет траекторией движения с помощью ГНСС/RTK-сигналов. Она не только принимает на себя рулевое управление техникой, но и осуществляет автоматические развороты агромашины.



«Сегодня мы научились работать так, что достигаются рекордные результаты», — сказал Андрей Коробка. Он отметил, что в текущем году аграрии планируют достичь результатов не меньших, чем в 2022 году. Для этого необходима современная техника. И многие партнеры края, такие как «Ростсельмаш», готовы подставить плечо.







Активное обновление машинно-тракторных парков является важнейшим инструментом развития сельского хозяйства. В вопросах модернизации «Ростсельмаш» выступает надежным партнером кубанского АПК. Только за предыдущие пять лет производитель поставил в регион свыше 1000 самоходных агромашин.



В Краснодарском крае действует развернутая дилерская и сервисная сеть компании, и ее развитие продолжается, что позволяет оперативно и качественно реагировать на запросы аграриев. Так, в IV квартале прошлого года был введен в эксплуатацию филиал в станице Староминская, а сегодня ведется строительство в станице Пластуновская. «Мы гарантируем полную работоспособность и надежность нашей техники в эксплуатации», — подчеркнул Алексей Швейцов.



Еще одно направление сотрудничества с регионом — поддержка учебных учреждений края в вопросах подготовки нового поколения аграриев-профессионалов. Крепкие связи выстроены с Кубанским государственным аграрным университетом, Лабинским аграрным техникумом, Брюховецким аграрным колледжем.







Опыт взаимодействия машиностроительной компании и кубанского АПК, а также возможности производителя будут рассмотрены в рамках деловой программы выставки. Так, на совещании, посвященном цифровизации, будет представлен анализ экономической эффективности применения электронных систем «Ростсельмаш» в растениеводстве, а на совещании краевого министерства сельского хозяйства — готовность компании к уборочной страде.

