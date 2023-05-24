На агрополигоне «Приволжье» посеяли сою

Агрополигон «Приволжье»

В 2023 году представлено 57 сортов этой культуры (для сравнения: в прошлом — 30) и 33 системы защиты и минерального питания — всего 90 делянок

Расширилась и география участников: свои семеноводческие разработки представляет такая крупная компания, как «Мираторг» (их сорта хорошо показали себя в условиях Черноземья), 12 сортов сои прибыли для участия в эксперименте с Дальнего Востока.



Все семена были предварительно протравлены — подготовлены к посадке.







Сою посадили и на орошаемых участках, и на богаре.



Как рассказал руководитель агрополигона «Приволжье» Юрий Майоров, работали практически круглосуточно — старались заложить все делянки одновременно, чтобы участники демоэксперимента были в равных условиях:



— Сложность посадки сои — в том, что нужна специальная техника. Учитываем последовательность высева, чтобы не было смешивания семян, зачищаем сеялку. Сразу ставим таблички. Уборка урожая данной культуры тоже требует специального подхода, чтобы минимизировать потери и не испортить качество производимой продукции. У этого растения семена расположены низко над землей, нужно будет низко настроить линию среза жатки.



Весь процесс проходит под бдительным наблюдением участников эксперимента — семеноводов и производителей средств защиты растений и минерального питания — их продукты тоже проходят испытания.



Нужно отметить, что новый агрополигон «Приволжье» вырос по сравнению с прошлым годом в пять раз. В экспериментах участвуют пять культур: соя, кукуруза, ячмень, пшеница и лен.







И первые результаты демоопытов можно будет оценить уже 30 июня — на Дне поля. Эксперты и сельхозпроизводители смогут сравнить более сотни сортов и технологий различных культур в условиях реального производства.

