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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

На агрополигоне «Приволжье» посеяли сою

Партнёрский материал

На агрополигоне «Приволжье» посеяли сою
Агрополигон «Приволжье»
На агрополигоне «Приволжье» посеяли сою
Агрополигон «Приволжье»

В 2023 году представлено 57 сортов этой культуры (для сравнения: в прошлом — 30) и 33 системы защиты и минерального питания — всего 90 делянок

Расширилась и география участников: свои семеноводческие разработки представляет такая крупная компания, как «» (их сорта хорошо показали себя в условиях Черноземья), 12 сортов сои прибыли для участия в эксперименте с Дальнего Востока. 

Все семена были предварительно протравлены — подготовлены к посадке.


Сою посадили и на орошаемых участках, и на богаре.

Как рассказал руководитель агрополигона «Приволжье» Юрий Майоров, работали практически круглосуточно — старались заложить все делянки одновременно, чтобы участники демоэксперимента были в равных условиях:

— Сложность посадки сои — в том, что нужна специальная техника. Учитываем последовательность высева, чтобы не было смешивания семян, зачищаем сеялку. Сразу ставим таблички. Уборка урожая данной культуры тоже требует специального подхода, чтобы минимизировать потери и не испортить качество производимой продукции. У этого растения семена расположены низко над землей, нужно будет низко настроить линию среза жатки. 

Весь процесс проходит под бдительным наблюдением участников эксперимента — семеноводов и производителей средств защиты растений и минерального питания — их продукты тоже проходят испытания. 

Нужно отметить, что новый агрополигон «Приволжье» вырос по сравнению с прошлым годом в пять раз. В экспериментах участвуют пять культур: соя, кукуруза, ячмень, пшеница и лен.


И первые результаты демоопытов можно будет оценить уже 30 июня — на Дне поля. Эксперты и сельхозпроизводители смогут сравнить более сотни сортов и технологий различных культур в условиях реального производства.

Агрополигон «Приволжье» 

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