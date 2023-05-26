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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В Самарской области засеяли крупнейший агрополигон сортов и технологий

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В Самарской области засеяли крупнейший агрополигон сортов и технологий
Агрополигон «Приволжье»
В Самарской области засеяли крупнейший агрополигон сортов и технологий
Агрополигон «Приволжье»

На агрополигоне «Приволжье» завершен сев сои — финальной из опытных культур. Начались обработки посевов и подготовки к первому Дню поля

Агрополигон «Приволжье» — уникальный проект Зернового соевого союза ПФО — родился в прошлом году с демопосевов сои по разным технологиям в Самарской области. Сегодня он заметно расширил свои границы: на полях крупнейшего в Самарской области хозяйства «Сев-07» организованы производственные демонстрационные посевы яровой пшеницы, сои, льна, кукурузы и ячменя — более 100 сортов и 100 разнообразных систем защиты от ведущих производителей семян, СЗР и удобрений. Опыты представлены на орошении и богаре.

Эксперимент проходит в формате «Олимпийских игр»: открытых и честных соревнований сильнейших. 

Стартовал полигон еще в апреле с яровыми культурами: ранняя весна внесла свои коррективы в сроки посева.  Первыми были заложены делянки с ячменем, пшеницей и льном. В начале мая посеяли кукурузу. Последней из участников эксперимента была посеяна соя.

Полигон разбит на делянки 400*9 м, между демоучастками предусмотрена трехметровая межа. Как объясняет руководитель полигона «Приволжье» Юрий Майоров, это сделано для того, чтобы избежать ошибок при опрыскивании различными препаратами и исключить перемешивание сортов:  

— Опрыскиватель будет перемещаться по межам и обрабатывать каждую делянку индивидуально, согласно утвержденным планам и графикам, препаратами от компаний — участников полигона. Это позволит нам максимально объективно демонстрировать каждый сорт и схему защиты и питания растений на делянках, а также создаст наилучшие условия для их оценки.

Мониторинг и комплексную оценку на каждом этапе производства — от посева до уборки — будут проводить агрономы и ученые. Анализ результатов поможет аграриям составить полную картину урожайности и качественных показателей каждого сорта, эффективности систем защиты и их экономики. И уже на основе этих данных они смогут выбрать лучшие из них и строить успешный агробизнес.

Нужно отметить, что новый агрополигон «Приволжье» вырос по сравнению с прошлым годом в пять раз, в экспериментах участвуют пять культур: соя, кукуруза, ячмень, пшеница и лен.  

Участие в проекте принимают 40 российских и зарубежных компаний, которые представляют свои лучшие сорта и технологии, наиболее подходящие для почвенно-климатических условий Поволжья. 

Кроме того, расширилась география экспериментов. В новом сезоне агрополигон начал своеобразную «экспансию» в другие регионы. Крупным пилотным филиалом стал агрополигон в Республике Татарстан — опытное поле ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН. Здесь на площади 10 га также посеяны пять основных бизнес-культур: соя, кукуруза, лен, яровая пшеница и ячмень. Посевы будут демонстрироваться на богаре — в таких условиях работает большинство сельхозпроизводителей Татарстана.

Кроме того, в эксперимент включились демоплощадки, расположенные в регионах ПФО: Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской областях, республиках Башкортостан, Чувашия и Удмуртия и в Алтайском крае. 

Первые результаты демоопытов можно будет оценить уже 30 июня — на Дне поля, который пройдет на основной площадке агрополигона «Приволжье».  Сельхозпроизводители смогут сравнить более сотни сортов и технологий возделывания различных культур в условиях реального производства.  Принять участие в Дне поля смогут все желающие аграрии. 

Подробности можно узнавать в телеграм-чате Зернового соевого союза ПФО.

Агрополигон «Приволжье» 

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