Игра на опережение

Мясная промышленность «Куриный король»

Важные факторы успеха в бизнесе сегодня — это гибкость и готовность меняться под запросы и реалии рынка

В выигрыше оказываются компании, которые могут «играть на опережение» — корректировать политику компании, тестировать и использовать новые принципы работы до того, как это станет необходимо для выживания, ведь в первом случае у предприятия будет время на то, чтобы совершенствовать свою работу постепенно. Хорошим примером стало внедрение обязательной маркировки в молочной отрасли — компании, которые заблаговременно тестировали оборудование и осваивали технологию, подверглись гораздо меньшему стрессу, чем предприятия, которые стали разбираться в данной системе в последний момент.



Чтобы «сыграть на опережение», необходимо иметь самую актуальную информацию о ситуации в отрасли и тех трендах, которые будут формировать ее развитие в перспективе. Доступ к такой информации смогут получить участники выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2023». Мероприятие, организованное «Асти Групп», пройдет в Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо» с 30 мая по 1 июня.



«Выставка является главной площадкой для демонстрации передовых технологий, инновационного оборудования, комплектующих в мясной промышленности и птицеводстве, позволяющих в соответствии с концепцией “от поля до стола” производить безопасную и качественную продукцию», — отмечает президент «Асти Групп» Наринэ Багманян.



В мероприятии участвуют ведущие поставщики технологий для производства и переработки мясной и птицеводческой продукции. Если вы ищете самые актуальные решения для вашего бизнеса в части селекционно-генетического материала, кормов и кормовых добавок, ветпрепаратов, оборудования для убоя, разделки и отслеживания качества продукции — вы непременно найдете их на выставке «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2023».



Традиционно демонстрацию ключевых отраслевых решений и трендов будет сопровождать саммит «Аграрная политика России», основная цель которого — дать посетителям исчерпывающую информацию о глобальной ситуации на рынке производства животного белка и о возможностях России на мировой мясной арене.



В числе тем, которые будут обсуждаться во время мероприятия, — влияние дестабилизирующих факторов и санкций на отрасль, качество и безопасность, потребители, климат и цены. Кроме того, на саммите будут затронуты темы производства кормов для животноводства и птицеводства, изготовления халяльной продукции и реализации ее на внутреннем и внешних рынках.



Значительное внимание на выставке и саммите будет уделено теме цифровизации АПК: ключевые поставщики продемонстрируют цифровые решения в условиях импортозамещения и расскажут о возможностях, которые они представляют, поделятся успешными кейсами компаний, уже внедривших данные технологии.



«Мы как организаторы выставки постоянно меняемся, чтобы давать нашим посетителям выставки максимум полезной информации, а ее участникам — возможность в полной мере раскрыть демонстрируемые продукты и решения. В этом году мы ввели принципиально новый демонстрационный формат для производителей всех видов мяса, птицеводческой продукции и яиц - MEAT BATTLE MOSCOW. Все три дня выставки лучшие шеф-повара России будут готовить различные виды и отруба свинины, баранины, говядины, мяса птицы, куриные и перепелиные яйца на глазах профессионалов сектора HoReCa и других заинтересованных посетителей», — делится Наринэ Багманян. В процессе, добавляет глава «Асти Групп», они подробно расскажут о том, как правильно использовать все виды продукции с учетом их особенностей и создать из них гастрономические шедевры.



Организаторы выставки уверены, что посетители и участники мероприятия по его окончании не только найдут новых надежных партнеров для развития бизнеса, но благодаря полученной информации будут максимально готовы к любым отраслевым вызовам и смогут эффективно внедрить новые знания в свою работу.



Регистрация на выставку уже открыта по ссылке

