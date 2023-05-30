Бройлеры: правила от старта до финиша

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Выращивание бройлеров — одно из самых сложных и при этом рентабельных направлений птицеводства. Современные гибриды мясных линий обладают огромным генетическим потенциалом, который позволяет добиться очень высоких производственных показателей. Но для того чтобы раскрыть его, необходимо учитывать все факторы влияющие на развитие бройлеров

Мелочей здесь нет, важно буквально все: качество цыплят, технология содержания, качество воды и корма, здоровье поголовья и т. д. Если хотя бы одно из этих условий не поддерживается на оптимальном уровне, результаты производства заметно ухудшаются.



Избежать серьезных ошибок и организовать благоприятные условия для выращивания здоровой птицы помогают специалисты «МегаМикс». Специалисты компании составляют сбалансированные кормовые программы и подсказывают простые решения, которые позволяют решить ключевые задачи на каждом из этапов развития бройлеров.



С самого начала

Первый этап начинается с подготовки птичника к приему цыплят. Для этого проводится сухая чистка, затем мойка всего оборудования и помещений, а также дезинфекция с контролем качества.



После просушивания помещение птичника прогревают в течение 36 часов до размещения цыплят. Температура воздуха при этом должна составлять не менее 34°С, пола — не менее 25°С. После этого пол засыпается подстилочным материалом, настраивается линия поения и заполняются кормушки.



С этого момента и на протяжении всего периода выращивания птицы необходимо тщательно контролировать основные показатели микроклимата — температуру воздуха и пола (перед посадкой) относительную влажность и вентиляцию.



От старта до финиша

На каждом из этапов роста и развития бройлеров есть свои особенности, которые требуют повышенного внимания и контроля.



Первая неделя



С первого дня обеспечить цыплятам доступ к корму и проконтролировать его потребление с помощью индекса зоба. К концу первых суток 95% зобов птицы должны быть полными и податливыми. Важно стимулировать потребление корма, так как у цыплят почти не развиты вкусовые рецепторы.



Вторая неделя



Меняется фаза кормления растет риск кокцидийных инфекций. Также серьезную нагрузку на организм птицы оказывает профилактическая вакцинация. Следует внимательно следить, нет ли признаков задержки роста. Интенсивность и продолжительность освещения, а также температуру воздуха в птичнике начинают плавно снижать.



Третья неделя



В центре внимания здоровье кишечника птицы и состав кишечной микрофлоры, о которых можно судить по внешнему виду и консистенции помета. Проводится групповое взвешивание птицы (минимум 1%), корректируется высота кормушек и поилок, параметры микроклимата.



Четвертая неделя



Фокус на здоровье дыхательных путей и контроле признаков респираторных проблем (учащенное дыхание, слезотечение, внешний вид глаз и клюва). Птица плавно переводится на финишный рацион. Для профилактики теплового стресса проводится коррекция параметров микроклимата.



Пятая неделя



Контроль здоровья ног птицы, которое может пострадать из-за инфекций, слишком быстрого роста и недостатка в корме витамина D, нарушения баланса кальция и фосфора, а также низкого качества подстилки.



Шестая неделя



Скорректировать параметры микроклимата, чтобы избежать теплового стресса у птицы, следить за здоровьем ног, избегать переуплотнения.



Пять элементов успеха

На всех этапах выращивания бройлеров в первую очередь необходимо тщательно контролировать пять ключевых факторов, от которых напрямую зависит здоровье и продуктивность птицы.



Корм



Кормление должно соответствовать фазам развития птицы: старт (и престарт), рост (1-я и 2-я фаза), финиш (1-я и 2-я фаза).



Для наиболее эффективного потребления рекомендуется использовать корм в виде гранул и мини-гранул высокого качества.



При добавлении в рацион цельного зерна необходимо корректировать баланс питательных веществ.



Для поддержания здоровья ЖКТ птицы следует использовать корма с добавками: энзимов, пре- и пробиотиков, эфирных масел.



Объем сырого протеина не должен превышать потребности метаболизма птицы.



Для всех бройлерных рационов крайне важен баланс аминокислот, ориентиром в котором служит содержание лизина.



Поскольку процесс составления оптимального рациона очень сложен, рекомендуется использовать профессиональные кормовые программы с функцией сопровождения.



Оптимальным решением для бройлеров может стать кормовая программа МегаМикс, которая включает сбалансированные полнорационные корма для всех стадий развития птицы.



0-14 дней — МЕГАКОРМ Старт

14-28 дней — МЕГАКОРМ Рост

28-42 дня — МЕГАКОРМ Финиш (может содержать природный растительный краситель для более привлекательного внешнего вида мяса и тушки птицы)

МЕГАКОРМ изготовлен из отборных зерновых продуктов с высокими показателями питательности. Содержит эфирные масла (для повышения иммунитета) и ферменты (для улучшения усвоения корма). Обеспечивает высокую продуктивность птиц и темпы роста.







Программа кормления МЕГАКОРМ бройлер







Вода



Неограниченный доступ к чистой качественной воде.

Контроль потребления воды.

Оптимальная температура — 10-15°С.

Здоровье



Контроль качества вакцинации.

Профилактика кокцидийных заражений.

Контроль состояния микрофлоры кишечника.

Контроль здоровья дыхательных путей, ног.

Параметры микроклимата



Температура — 32-33°С в первые дни, с постепенным снижением на 2-3 градуса каждую неделю.

Влажность — 50% в первые дни с постепенным повышением до 60-70% на финише.

Вентиляция — 0,1-0,3 м/сек в первые дни до 1 м/сек у взрослой оперившейся птицы.

Освещенность — 26 люкс в первые дни, с 14 дней и до финиша — 10 люкс.

Подстилка



Контроль влажности подстилки.

Поддержание высокого качества подстилки.

Соблюдение технологии выращивания бройлеров позволяет значительно повысить производственные показатели хозяйства и получить качественную продукцию.



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