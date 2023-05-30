Личный бренд в АПК: приглашаем на круглый стол коммуникационного ателье Promote Abroad на саммите «Аграрная политика России»

Promote Abroad

31 мая в 11:00 пройдет круглый стол «Личный бренд в АПК: инструменты и тренды PR-продвижения первых лиц». Сессия состоится в рамках деловой программы саммита «Аграрная политика России» на выставке Meat and Poultry Industry Russia & VIV 2023 в «Крокус Экспо», павильон 2, зал B

«Продвижение первых лиц бизнеса сегодня требует особенно деликатного подхода. Здесь речь идет как о собственниках, так и о топ-менеджерах компании. С одной стороны, есть усиливающийся тренд продвижения и продаж через личность и ее ценности. С другой стороны, есть текущие реалии в виде международной обстановки. Где та грань, за которую нельзя переступать? Как построить широкую известность, безопасную для бизнеса и эффективную с точки зрения узнаваемости, репутации и продаж? На сессии мы разберем эти вопросы и рассмотрим ключевые инструменты продвижения с приглашенными медиаэкспертами», — комментирует основатель Promote Abroad и модератор сессии Алина Облыгина.



Основные темы для обсуждения на круглом столе:



Что дает публичность первым лицам бизнеса?



Как стать спикером ключевых деловых конференций? (на примере издательского дома «Коммерсантъ»)



Публикации в СМИ: как сделать так, чтобы они работали?



Глянец: кому и зачем идти в lifestyle СМИ?



Выступление в стиле TED: как построить эффектное выступление и стать узнаваемым спикером?



Участники дискуссии:



Дмитрий Савельев , руководитель проектов отдела деловых конференций ИД «Коммерсантъ»;



Ольга Саленко , медиаменеджер, шеф-редактор graziamagazine.ru;



Юлия Седова , основатель WorldProduction, тренер по публичным выступлениям в формате TED, стендап-комик;



Максим Максимов, международный стилист (ex-L’Oréal, СберКонф), креативный директор бренда одежды VESH.



Мероприятие будет интересно не только тем, кто думает о своем продвижении в отрасли, построении публичной репутации и имиджа, но и PR-специалистам. Количество мест ограничено. Участие в круглом столе возможно по предварительной регистрации на сайте.

