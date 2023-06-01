День поля под добрым знаком

«Щелково Агрохим»

Салис Каракотов: «Современным селекционным достижениям нужна эффективная защита»

В Краснодаре прошел День поля — совместное мероприятие ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко» и компании «Щелково Агрохим». Участие в нем приняли более 350 представителей агрохолдингов, сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.



География участников очень широка: это не только регионы России, но и целые делегации из дружественных государств — Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Среди почетных гостей — зампредседателя Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов и замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев.



Открывая мероприятие, генеральный директор компании «Щелково Агрохим», д.х.н., академик РАН Салис Каракотов напомнил, что селекция зерновых колосовых культур достигла в России небывалых высот. И Национальный центр вносит колоссальный вклад в аграрную независимость нашей страны. Однако селекция только часть успеха: «Бриллианты в виде современных селекционных достижений требуют достойной огранки, то есть эффективной защиты и минерального питания», — отметил Салис Каракотов.







В рамках пленарной части академик РАН обратился к фактам и цифрам. Итак, средняя урожайность пшеницы в регионе составляет 75 ц/га. А в Великобритании данный показатель держится на уровне 86 ц/га! К этому показателю должны стремиться и кубанские земледельцы, уверен Каракотов. Тем более что потенциал современных российских сортов значительно превышает 100 ц/га. Дело лишь за тем, чтобы более активно внедрять в производственный процесс современные технологии.



В подтверждение своих слов Салис Добаевич привел подробный экономический расклад, согласно которому для получения 100 ц/га зерна потребуется вложение 60 тыс. руб./га. Из них 15 тыс. — на эффективную защиту и листовые подкормки, 15 тыс. — на минеральное питание, 30 тыс. — на прочие расходы. С учетом того что 100 ц зерна стоит сегодня 140 тыс. руб. схема, представленная гендиректором «Щелково Агрохим», является очень прибыльной и перспективной.







О том, что в компании «Щелково Агрохим» знают, как добиваться рекордных результатов, хорошо известно и ее клиентам. Каждый четвертый гектар в Краснодарском крае обработан препаратами «щелковского» производства. Более того, российский производитель ХСЗР уверенно теснит иностранные корпорации. И это правильно: как отметил врио Национального центра зерна, д. с.-х. н., академик РАН Вячеслав Лукомец: «Россия должна сама кормить себя, создавать свои средства защиты, выпускать собственную сельхозтехнику. Мы не должны ни от кого зависеть!»







Придерживаясь данной концепции, организаторы Дня поля презентовали широчайшую линейку сортов пшеницы, ячменя и тритикале. В свою очередь, технолог по зерновым и зернобобовым культурам «Щелково Агрохим» Иван Ксыкин рассказал о системе фунгицидной защиты озимой пшеницы, представленной на демонстрационном поле. В условиях обильных, продолжительных дождей, характерных для этой весны, фитосанитарная ситуация в регионе складывается непросто. В том числе велика вероятность развития фузариоза колоса. Но трехкратная фунгицидная обработка препаратами АЗОРРО, КС, ТИТУЛ ТРИО, ККР и ЭЙС, ККР позволила получить на демоучастках здоровые, хорошо развитые посевы.



Под конец мероприятия, когда его участники уже направлялись на праздничный обед, на поле обрушился проливной дождь. Как отметил Салис Каракотов, это добрый знак. Если любишь свою землю, сотрудничаешь с научными организациями, а еще и получаешь милости от природы, то и на урожай можно рассчитывать достойный!

