6-8 сентября состоится агропромышленная выставка «Меновой двор»

Выставка пройдет в мегамолле «Армада», город Оренбург. Организаторами являются Правительство Оренбургской области и Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области

Выставка «Меновой двор» — одно из значимых и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса региона. В регионе действуют программы господдержки, направленные на увеличение объемов производства, развитие сельских территорий, развитие и поддержку малых форм хозяйствования, техническую модернизацию, совершенствование систем хранения. Все это подтверждает востребованность, актуальность и перспективность предстоящей выставки.



В течение трех дней более 100 компаний со всей России продемонстрируют сельскохозяйственную технику, оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства, пищевой промышленности, изделий для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции.



В настоящее время свое участие подтвердили компании: «Ростсельмаш/Агроцентр», «Кировец/ Оренбургагроснабтехсервис», «АгроПлюс», «Агростиль», «Европейская агротехника-Урал», «Интерагротех», «Агрохим» (Оренбург), а также «Акронд» (Екатеринбург), «Агродрайв» (Саратов), «ФосАгро» (г.Череповец), «ТД Завод весового оборудования» (Белорецк), Глазовский комбикормовый завод (Глазов).



Отдельной экспозицией будут представлены переработчики и производители продуктов питания, среди которых есть такие участники, как «А7 Агро-ОМК», мясокомбинат «Сорочинский», Орский мясокомбинат и др.



В рамках деловой программы состоится пленарное заседание «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: настоящее и будущее», работа более 20 круглых столов для специалистов по вопросам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей; развитию пищевой промышленности; внедрению цифровых технологий; экспорту продукции на рынки приоритетных стран; развитию мясного скотоводства; внедрению современных средств защиты растений, орошения и овощеводства; производству органической продукции; перспективам развития виноградарства и виноделия. На площадке пройдут торгово-закупочные сессии с участием региональных и федеральных торговых сетей.



Для экспонентов выставки состоится конкурс отечественных товаропроизводителей «Наша марка» с вручением медалей победителям.



Оргкомитет выставки продолжает прием заявок: к участию приглашаются крупнейшие агрохолдинги, а также предприятия малых и средних форм сельского хозяйства.



Разделы выставки:



Сельскохозяйственная техника.



Животноводство и ветеринария.



Растениеводство.



Оборудование и сырье для пищевой промышленности.



Торговое оборудование.



Цифровые технологии.



Молочная продукция.



Мясная и рыбная продукция.



Хлебобулочные и кондитерские изделия.



Крупяные и макаронные изделия, мука.



Плодоовощная продукция.



Безалкогольные напитки, чай, кофе.



Продукция «Халяль».



Оператор мероприятия:



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