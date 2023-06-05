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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

6-8 сентября состоится агропромышленная выставка «Меновой двор»

Партнёрский материал

6-8 сентября состоится агропромышленная выставка «Меновой двор»
6-8 сентября состоится агропромышленная выставка «Меновой двор»

Выставка пройдет в мегамолле «Армада», город Оренбург. Организаторами являются Правительство Оренбургской области и Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области

Выставка «Меновой двор» — одно из значимых и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса региона. В регионе действуют программы господдержки, направленные на увеличение объемов производства, развитие сельских территорий, развитие и поддержку малых форм хозяйствования, техническую модернизацию, совершенствование систем хранения. Все это подтверждает востребованность, актуальность и перспективность предстоящей выставки.

В течение трех дней более 100 компаний со всей России продемонстрируют сельскохозяйственную технику, оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства, пищевой промышленности, изделий для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции.

В настоящее время свое участие подтвердили компании: «/Агроцентр», «Кировец/ Оренбургагроснабтехсервис», «АгроПлюс», «Агростиль», «Европейская агротехника-Урал», «Интерагротех», «Агрохим» (Оренбург), а также «Акронд» (Екатеринбург), «Агродрайв» (Саратов), «ФосАгро» (г.Череповец), «ТД Завод весового оборудования» (Белорецк), Глазовский комбикормовый завод (Глазов). 

Отдельной экспозицией будут представлены переработчики и производители продуктов питания, среди которых есть такие участники, как «А7 Агро-ОМК», мясокомбинат «Сорочинский», Орский мясокомбинат и др. 

В рамках деловой программы состоится пленарное заседание «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: настоящее и будущее», работа более 20 круглых столов для специалистов по вопросам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей; развитию пищевой промышленности; внедрению цифровых технологий; экспорту продукции на рынки приоритетных стран; развитию мясного скотоводства; внедрению современных средств защиты растений, орошения и овощеводства; производству органической продукции; перспективам развития виноградарства и виноделия. На площадке пройдут торгово-закупочные сессии с участием региональных и федеральных торговых сетей. 

Для экспонентов выставки состоится конкурс отечественных товаропроизводителей «Наша марка» с вручением медалей победителям.

Оргкомитет выставки продолжает прием заявок: к участию приглашаются крупнейшие агрохолдинги, а также предприятия малых и средних форм сельского хозяйства. 

Разделы выставки:

  • Сельскохозяйственная техника.

  • Животноводство и ветеринария.

  • Растениеводство.

  • Оборудование и сырье для пищевой промышленности.

  • Торговое оборудование.

  • Цифровые технологии.

  • Молочная продукция.

  • Мясная и рыбная продукция.

  • Хлебобулочные и кондитерские изделия.

  • Крупяные и макаронные изделия, мука.

  • Плодоовощная продукция.

  • Безалкогольные напитки, чай, кофе.

  • Продукция «Халяль».

Оператор мероприятия: 

Тел./факс: +7 (347) 246-42-00, 246-42-02, 

mendvor@bvkexpo.ru

www.mendvor.ru

«Меновой двор» 

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