Площадка, объединившая профессионалов мясной индустрии со всего мира

Мясная промышленность «Куриный король»

С 30 мая по 1 июня в Москве в «Крокус Экспо» прошла выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2023»

Обширная экспозиция, значительная часть которой, как и в предыдущие годы, была представлена иностранными участниками рынка, насыщенная деловая программа, а также высокий уровень посетителей в очередной раз подтвердили статус мероприятия как ключевой площадки для формирования трендов отрасли.



В выставке «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2023» приняли участие не только топ-менеджеры крупнейших российских и зарубежных компаний, имеющих отношение к различным сегментам мясной и птицеводческой отраслей. Выставку посетил руководитель Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Дмитрий Бутусов. Также на мероприятии побывал посол Турции в России Мехмет Самсар. Он посмотрел экспозицию, пообщался с ее участниками и отметил, что рад сотрудничеству с нашей страной. Международные профессиональные отношения в сфере АПК России и Турции, уверен он, позволят обоим государствам укрепить свои позиции на глобальном рынке.



На саммите «Аграрная политика России: безопасность качества продукции», который традиционно проходит параллельно с выставкой, были проведены панельные дискуссии как с государственными, так и с отраслевыми структурами. В числе спикеров мероприятия — советник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский, руководитель Центра Агроаналитики Минсельхоза Дмитрий Авельцов, директор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков и многие другие.



На саммите обсуждались такие темы, как качество и безопасность продукции животноводства и птицеводства «от поля до стола», тенденции на глобальном рынке животного белка, внедрение в производство новых систем контроля и учета. Также были затронуты вопросы логистики продуктов животного происхождения, маркетингового продвижения компаний на внутреннем и внешнем рынках, оптимизации технологических и бизнес-процессов.



Представители отраслевых союзов — исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов, гендиректор Росптицесоюза и исполнительный директор Ассоциации птицеводов стран Евразийского экономического союза Галина Бобылева, гендиректор Национального Союза свиноводов России Юрий Ковалев, руководитель Национального союза птицеводов России Сергей Лахтюхов и глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин — рассказали о ситуации на российском рынке индейки, бройлера, свинины и других видов мяса и обозначили векторы развития данных отраслей, одним из которых является освоение внешних рынков.



Вопрос наращивания объемов международной торговли стал одним из ключевых пунктов деловой программы. В связи с тем, что внутренний рынок животноводческой и птицеводческой продукции является насыщенным, увеличение отгрузок ее на внешние рынки крайне актуально. В рамках панельной дискуссии, посвященной экспорту, представители отрасли обсудили новые пути развития международной торговли, в том числе возможности увеличения экспорта животноводческой и птицеводческой продукции в Китай.



Гендиректор МЦСиС «Халяль» Айдар Газизов осветил темы производства и сбыта халяльной продукции на внутреннем и внешнем рынке, а председатель правления Россоюзхолодпрома Юрий Дубровин рассказал слушателям о совершенствовании технологии хранения мясопродуктов, нормативном обеспечении холодильной цепи при обращении со скоропортящейся продукцией, возможностях холодильной отрасли, в том числе при реализации экспортных проектов.



Организаторы события — выставочная компания «Асти Групп», которая постоянно находится в поиске новых способов демонстрации продукции для экспонентов. В этом году в рамках выставки впервые за более чем двадцатилетнюю историю ее существования прошел MEAT BATTLE — все три дня лучшие шеф-повара России готовили различные виды и отруба свинины, баранины, говядины, мяса птицы, куриные и перепелиные яйца в присутствии заинтересованной аудитории сектора HoReCa и профессионалов рынка.



«За прошедшие три дня выставки мы выполнили свою задачу предоставить представителям мясной и птицеводческой отраслей полный набор инструментов для дальнейшей эффективной работы на внутреннем и внешнем рынках и производства качественной и безопасной продукции от поля до потребителя», — констатирует Наринэ Багманян. Она добавляет, что организаторы мероприятия все это время получали положительные отзывы от посетителей, которые отмечали, что поднятые темы в рамках деловой программы были крайне актуальными и полезными, и выражали интерес к демонстрируемым экспонентами передовым технологиям. Уже на самом мероприятии было заключено несколько контрактов, участники и посетители активно обменивались друг с другом контактами для дальнейшего сотрудничества.



Такие мероприятия, уверены организаторы, не только дают возможность получить множество полезной информации для дальнейшей работы, но и позволяют установить новые и укрепить существующие деловые связи, что крайне важно для успешного развития бизнеса.



Видеозаписи деловой программы и презентации спикеров будут доступны на сайте meatindustry.ru после 10 июня.



Следующая выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2024» состоится через год, с 28 по 30 мая, в «Крокус Экспо», в павильоне 1.



Анонсы всех мероприятий «Асти Групп» можно найти на сайте компании.

