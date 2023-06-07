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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Площадка, объединившая профессионалов мясной индустрии со всего мира

Площадка, объединившая профессионалов мясной индустрии со всего мира
Мясная промышленность «Куриный король»
Площадка, объединившая профессионалов мясной индустрии со всего мира
Мясная промышленность «Куриный король»

С 30 мая по 1 июня в Москве в «Крокус Экспо» прошла выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2023»

Обширная экспозиция, значительная часть которой, как и в предыдущие годы, была представлена иностранными участниками рынка, насыщенная деловая программа, а также высокий уровень посетителей в очередной раз подтвердили статус мероприятия как ключевой площадки для формирования трендов отрасли. 

В выставке «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2023» приняли участие не только топ-менеджеры крупнейших российских и зарубежных компаний, имеющих отношение к различным сегментам мясной и птицеводческой отраслей. Выставку посетил руководитель Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Дмитрий Бутусов. Также на мероприятии побывал посол Турции в России Мехмет Самсар. Он посмотрел экспозицию, пообщался с ее участниками и отметил, что рад сотрудничеству с нашей страной. Международные профессиональные отношения в сфере АПК России и Турции, уверен он, позволят обоим государствам укрепить свои позиции на глобальном рынке.

На саммите «Аграрная политика России: безопасность качества продукции», который традиционно проходит параллельно с выставкой, были проведены панельные дискуссии как с государственными, так и с отраслевыми структурами. В числе спикеров мероприятия — советник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский, руководитель Центра Агроаналитики Минсельхоза Дмитрий Авельцов, директор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков и многие другие. 

На саммите обсуждались такие темы, как качество и безопасность продукции животноводства и птицеводства «от поля до стола», тенденции на глобальном рынке животного белка, внедрение в производство новых систем контроля и учета. Также были затронуты вопросы логистики продуктов животного происхождения, маркетингового продвижения компаний на внутреннем и внешнем рынках, оптимизации технологических и бизнес-процессов. 

Представители отраслевых союзов — исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов, гендиректор и исполнительный директор Ассоциации птицеводов стран Евразийского экономического союза Галина Бобылева, гендиректор Национального Союза свиноводов России Юрий Ковалев, руководитель Национального союза птицеводов России Сергей Лахтюхов и глава Сергей Юшин — рассказали о ситуации на российском рынке индейки, бройлера, свинины и других видов мяса и обозначили векторы развития данных отраслей, одним из которых является освоение внешних рынков.

Вопрос наращивания объемов международной торговли стал одним из ключевых пунктов деловой программы. В связи с тем, что внутренний рынок животноводческой и птицеводческой продукции является насыщенным, увеличение отгрузок ее на внешние рынки крайне актуально. В рамках панельной дискуссии, посвященной экспорту, представители отрасли обсудили новые пути развития международной торговли, в том числе возможности увеличения экспорта животноводческой и птицеводческой продукции в Китай.

Гендиректор МЦСиС «Халяль» Айдар Газизов осветил темы производства и сбыта халяльной продукции на внутреннем и внешнем рынке, а председатель правления Россоюзхолодпрома Юрий Дубровин рассказал слушателям о совершенствовании технологии хранения мясопродуктов, нормативном обеспечении холодильной цепи при обращении со скоропортящейся продукцией, возможностях холодильной отрасли, в том числе при реализации экспортных проектов.

Организаторы события — выставочная компания «Асти Групп», которая постоянно находится в поиске новых способов демонстрации продукции для экспонентов. В этом году в рамках выставки впервые за более чем двадцатилетнюю историю ее существования прошел MEAT BATTLE — все три дня лучшие шеф-повара России готовили различные виды и отруба свинины, баранины, говядины, мяса птицы, куриные и перепелиные яйца в присутствии заинтересованной аудитории сектора HoReCa и профессионалов рынка.

«За прошедшие три дня выставки мы выполнили свою задачу предоставить представителям мясной и птицеводческой отраслей полный набор инструментов для дальнейшей эффективной работы на внутреннем и внешнем рынках и производства качественной и безопасной продукции от поля до потребителя», — констатирует Наринэ Багманян. Она добавляет, что организаторы мероприятия все это время получали положительные отзывы от посетителей, которые отмечали, что поднятые темы в рамках деловой программы были крайне актуальными и полезными, и выражали интерес к демонстрируемым экспонентами передовым технологиям. Уже на самом мероприятии было заключено несколько контрактов, участники и посетители активно обменивались друг с другом контактами для дальнейшего сотрудничества. 

Такие мероприятия, уверены организаторы, не только дают возможность получить множество полезной информации для дальнейшей работы, но и позволяют установить новые и укрепить существующие деловые связи, что крайне важно для успешного развития бизнеса.   

Видеозаписи деловой программы и презентации спикеров будут доступны на сайте meatindustry.ru после 10 июня.

Следующая выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2024» состоится через год, с 28 по 30 мая, в «Крокус Экспо», в павильоне 1.

Анонсы всех мероприятий «Асти Групп» можно найти на сайте компании.

Мясная промышленность «Куриный король» 

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