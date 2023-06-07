В Бугульминском районе Татарстана дан старт строительству элеваторного комплекса «Августа»

Фирма «Август»

Первый камень в основание нового мощного элеваторного комплекса УК «Август-Агро» был заложен в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан. Торжественная церемония, посвященная началу строительства, состоялась 6 июня 2023 года

Первая очередь комплекса начнет функционировать к сентябрю 2024 года, а выход на проектную мощность запланирован на 2025-й, после чего объект сможет обеспечивать приемку и отгрузку сельхозпродукции в объеме 450 тыс. т в год. Расположение будущего элеватора позволит транспортировать зерно с востока республики автомобильным и железнодорожным транспортом в южные порты. В строительство планируется инвестировать около 2,9 млрд руб. Комплекс возводится в рамках развития сельскохозяйственного направления бизнеса компании «Август», ведущего российского производителя химических средств защиты растений.



На сегодняшний день УК «Август-Агро», чья работа в Республике Татарстан началась в 2018 году, уже является одним из крупнейших сельхозпроизводителей региона. Площадь обрабатываемых агрохолдингом земель на территории Татарстана составляет 194 тыс. га. В 2022 году урожай хозяйств «Август-Агро» в республике достиг 510 тыс. т в валовом объеме. В складывающейся на сельскохозяйственном рынке ситуации перед аграриями Среднего Поволжья особенно остро стоит вопрос выстраивания короткой логистики для сбыта продукции за пределы региона. Строительство современного элеваторного комплекса заготовительного типа на юго-востоке Татарстана призвано отчасти решить эту проблему.



Проектная мощность элеватора составит 100 тыс. т единовременного хранения зерна.К объекту планируется подвести железнодорожную ветку протяженностью 1,6 км, которая соединит площадку будущего комплекса со станцией города Бугульма. Стоит отметить, что в настоящий момент «Август-Агро» уже строит еще один элеватор с аналогичной производительностью — «Свияжск-Зернопродукт» — на судоходном участке реки Свияга, где появится возможность отгрузки сельхозпродукции не только на железнодорожный и автомобильный, но и на водный транспорт.



В церемонии, посвященной началу строительства элеватора в Бугульминском районе, приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров, генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов и глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров.



«В урожайные годы в Республике Татарстан под реализацию остается порядка 2 млн т зерна, поэтому данный проект очень актуален. Пропускная способность нового элеватора составит до 450 тыс. т в год», - отметил на церемонии руководитель Минсельхозпрода региона Марат Зяббаров.



«Эта точка отгрузки, хранения и переработки позволит развиваться не только Бугульминскому району, но и всему юго-востоку Республики Татарстан, - подчеркнул гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. — Сейчас крайне остро стоит вопрос отгрузки и организации маршрутов на экспорт, а благодаря элеватору мы сможем достаточно быстро доставлять продукцию татарстанских аграриев в южные порты».



Строительство элеваторного комплекса будет вестись поэтапно. Предполагается, что первая очередь начнет функционировать к сентябрю 2024 года, а выход на проектную мощность произойдет к 2025-му. Особенностью строящегося элеватора станет высокоскоростная линия отгрузки в железнодорожные вагоны — 350 т/ч, что будет обеспечиваться благодаря производительным транспортерам. Это даст возможность загрузить железнодорожный состав из 55-60 вагонов за сутки, тогда как в настоящее время за указанный период загружаются в среднем 2-3 вагона. Такая производительность станет преимуществом как для аграриев, так и для перевозчиков.



Стоимость проекта должна составить 2,9 млрд руб. с учетом НДС, из которых на инфраструктурные объекты строительства запланировано направить свыше 286 млн руб. Недалеко от будущего элеватора расположены земельные угодья агрофирмы «Август-Лениногорск», она и станет якорным заказчиком услуг комплекса по длительному хранению и переработке продукции. Вместе с тем элеваторный комплекс сможет оказывать сторонним сельхозпроизводителям широкий спектр услуг по хранению, очистке, сушке, перевалке и погрузке зерна. К 2025 году на предприятии будет создано 86 рабочих мест.



«К данному проекту мы шли два года, — рассказал глава района Линар Закиров. — Вопрос продовольственной безопасности на сегодняшний день является номером один, а строительство новейшего элеватора — это значимое, масштабное событие, поскольку нам действительно необходимы современное качественное хранение и переработка урожая».

