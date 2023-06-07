разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В Бугульминском районе Татарстана дан старт строительству элеваторного комплекса «Августа»

Партнёрский материал

В Бугульминском районе Татарстана дан старт строительству элеваторного комплекса «Августа»
Фирма «Август»
В Бугульминском районе Татарстана дан старт строительству элеваторного комплекса «Августа»
Фирма «Август»

Первый камень в основание нового мощного элеваторного комплекса УК «Август-Агро» был заложен в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан. Торжественная церемония, посвященная началу строительства, состоялась 6 июня 2023 года

Первая очередь комплекса начнет функционировать к сентябрю 2024 года, а выход на проектную мощность запланирован на 2025-й, после чего объект сможет обеспечивать приемку и отгрузку сельхозпродукции в объеме 450 тыс. т в год. Расположение будущего элеватора позволит транспортировать зерно с востока республики автомобильным и железнодорожным транспортом в южные порты. В строительство планируется инвестировать около 2,9 млрд руб. Комплекс возводится в рамках развития сельскохозяйственного направления бизнеса компании , ведущего российского производителя химических средств защиты растений.

На сегодняшний день УК «Август-Агро», чья работа в Республике Татарстан началась в 2018 году, уже является одним из крупнейших сельхозпроизводителей региона. Площадь обрабатываемых агрохолдингом земель на территории Татарстана составляет 194 тыс. га. В 2022 году урожай хозяйств «Август-Агро» в республике достиг 510 тыс. т в валовом объеме. В складывающейся на сельскохозяйственном рынке ситуации перед аграриями Среднего Поволжья особенно остро стоит вопрос выстраивания короткой логистики для сбыта продукции за пределы региона. Строительство современного элеваторного комплекса заготовительного типа на юго-востоке Татарстана призвано отчасти решить эту проблему.

Проектная мощность элеватора составит 100 тыс. т единовременного хранения зерна.К объекту планируется подвести железнодорожную ветку протяженностью 1,6 км, которая соединит площадку будущего комплекса со станцией города Бугульма. Стоит отметить, что в настоящий момент «Август-Агро» уже строит еще один элеватор с аналогичной производительностью — «Свияжск-Зернопродукт» — на судоходном участке реки Свияга, где появится возможность отгрузки сельхозпродукции не только на железнодорожный и автомобильный, но и на водный транспорт.

В церемонии, посвященной началу строительства элеватора в Бугульминском районе, приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров, генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов и глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров.

«В урожайные годы в Республике Татарстан под реализацию остается порядка 2 млн т зерна, поэтому данный проект очень актуален. Пропускная способность нового элеватора составит до 450 тыс. т в год», - отметил на церемонии руководитель Минсельхозпрода региона Марат Зяббаров.

«Эта точка отгрузки, хранения и переработки позволит развиваться не только Бугульминскому району, но и всему юго-востоку Республики Татарстан, - подчеркнул гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. — Сейчас крайне остро стоит вопрос отгрузки и организации маршрутов на экспорт, а благодаря элеватору мы сможем достаточно быстро доставлять продукцию татарстанских аграриев в южные порты».

Строительство элеваторного комплекса будет вестись поэтапно. Предполагается, что первая очередь начнет функционировать к сентябрю 2024 года, а выход на проектную мощность произойдет к 2025-му. Особенностью строящегося элеватора станет высокоскоростная линия отгрузки в железнодорожные вагоны — 350 т/ч, что будет обеспечиваться благодаря производительным транспортерам. Это даст возможность загрузить железнодорожный состав из 55-60 вагонов за сутки, тогда как в настоящее время за указанный период загружаются в среднем 2-3 вагона. Такая производительность станет преимуществом как для аграриев, так и для перевозчиков.

Стоимость проекта должна составить 2,9 млрд руб. с учетом НДС, из которых на инфраструктурные объекты строительства запланировано направить свыше 286 млн руб. Недалеко от будущего элеватора расположены земельные угодья агрофирмы «Август-Лениногорск», она и станет якорным заказчиком услуг комплекса по длительному хранению и переработке продукции. Вместе с тем элеваторный комплекс сможет оказывать сторонним сельхозпроизводителям широкий спектр услуг по хранению, очистке, сушке, перевалке и погрузке зерна. К 2025 году на предприятии будет создано 86 рабочих мест.

«К данному проекту мы шли два года, — рассказал глава района Линар Закиров. — Вопрос продовольственной безопасности на сегодняшний день является номером один, а строительство новейшего элеватора — это значимое, масштабное событие, поскольку нам действительно необходимы современное качественное хранение и переработка урожая».

Фирма «Август» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена
«Агроинвестор» №06, июнь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2023
Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост

«Агроинвестор»

Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост
Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны

Журнал

Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны