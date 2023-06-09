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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Как сэкономить сельхозпредприятию до 2/3 стоимости техники?

Партнёрский материал

Как сэкономить сельхозпредприятию до 2/3 стоимости техники?
«ВТБ Лизинг»
Как сэкономить сельхозпредприятию до 2/3 стоимости техники?
«ВТБ Лизинг»

Сельскохозяйственные предприятия в своей деятельности активно используют грузовую и автоспецтехнику. Аграрный сезон в разгаре, а значит, растет спрос на все виды техники, включая грузовой транспорт, погрузчики для решения погрузочно-разгрузочных и логистических задач с места сбора урожая на производственные площадки

Примечательно, что в агросекторе также широко востребован и легкий коммерческий и легковой транспорт — для выездных работ сервисных инженеров на место поломки сельхозтехники и для регулярного надзора за ходом работ. По оценке экспертов, до 90% спецтехники оформляется в лизинг. 

По данным «Росспецмаша», продажи отечественной сельхозтехники в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го упали почти на 8%, в денежном выражении — до 51,8 млрд руб. Спрос в объемном выражении сократился на четверть. На рынке инвестиционная пауза на фоне падения доходов аграриев, констатирует ассоциация и сообщают дилеры. При этом сохраняется потребность в обновлении машинно-тракторного парка 

В Минсельхозе проблему признают и разрабатывают меры поддержки сельхозпроизводителей. Так, недавно глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что аграрии, сократившие закупки техники, в этом году смогут приобрести около 6 тыс. тракторов по сниженным ценам. Свою роль в обновлении материально-технической базы хозяйств играет и механизм лизинга. Такая форма финансирования покупки техники позволяет предприятию получить в пользование необходимые машины с возможностью последующего выкупа по остаточной стоимости. В период действия договора (до семи лет) имущество остается в собственности лизинговой компании, что дает возможность уменьшить налогооблагаемую базу и оптимизировать затраты, а это в сложные для сельхозпроизводителей времена очень важно.

Какие машины чаще всего приобретают аграрии в лизинг?

Аналитики «ВТБ Лизинг» поделились с редакцией данными, какие автомобили чаще всего берут сельхозпроизводители в лизинг. Лидирующие позиции по продажам за четыре месяца 2023 года заняли соответственно следующие марки: КамАЗ, ГАЗ, УАЗ, Тонар, LADA, МТЗ, Sitrak. 

Почему аграриям выгоден лизинг?

Именно лизинг обеспечивает предприятиям комфорт в распределении нагрузки на бюджет. Каждый может подобрать оптимальные условия финансирования, исходя из собственных возможностей: минимальный платеж, минимальный аванс или минимальное удорожание.

Лизинговые компании сотрудничают с большим пулом поставщиков, которые предоставляют скидки и выгодные условия лизинговой компании как оптовику. У «ВТБ Лизинг», например, таких партнеров более 4000.

Сегодня индивидуальным предпринимателям для заключения сделки требуется всего два документа: копия паспорта и свидетельство о регистрации ИП. Заявку на приобретение в лизинг можно подать на сайте компании и получить ответ в течение дня. А через неделю техника уже может быть доставлена в любой регион России, где она будет эксплуатироваться. От владельца бизнеса, который хочет приобрести тот или иной автотранспорт, не требуются капитальные вложения единовременно, а аванс может быть от 0%, что позволяет сохранить деньги в обороте. 

Лизинг помогает также существенно сэкономить на налогах. Конкретные суммы зависят от системы налогообложения юридического лица, но в целом экономия может достигать 40% (для юрлиц на общей системе налогообложения). Например, экономия при оплате налога на прибыль доходит до 20%: юридическое лицо имеет право отнести лизинговые платежи к расходной части баланса и тем самым снизить налогооблагаемую базу доходной части. Еще 20% — экономия за счет возврата НДС. Иными словами, компании, выплачивающие налог на добавленную стоимость, получают возможность вернуть в оборот и направить на развитие бизнеса до 1/5 от суммы договора лизинга. В нее может быть включена стоимость страховых полисов и дополнительных услуг (например, регистрация в ГИБДД), номинально увеличивающая сумму договора, но не фактические затраты. Очевидно, что в условиях возросших издержек владельцы парка техники особенно заинтересованы в оптимизации затрат. 

Кроме того, «ВТБ Лизинг» предлагает значительные скидки от производителей востребованных марок автомобилей, которые могут использоваться для перевозки сельхозпродукции. Так, для Sollers Argo и Sollers Atlant скидка может составить до 290 тыс. руб., а для КамАЗ «Компас» — до 100 тыс. руб.

Преимущества автолизинга от «ВТБ Лизинг»

  • От 0% — аванс.

  • От 1000 рублей — выкупной платеж.

  • До 40% — экономия на налогах.

  • От 1 дня — оформление договора по программе «Экспресс».

  • Скидки от поставщиков до 1 190 000 рублей.

  • Госсубсидии с возвратом до 15% стоимости техники.

Финансовые выгоды наглядно

Рассмотрим возможности лизинга на конкретном примере — для КамАЗ-65115. Это самосвал массой до 15 т, востребованный у аграриев для перевозки сельскохозяйственной продукции. Расчет выполнен для компании на общей системе налогообложения по следующим параметрам: размер аванса — 10%, срок финансовой аренды — 3 года, выкупной платеж — 1 тыс. руб., ставка по кредиту и лизингу — 15%. 


Узнать больше о лизинге спецтехники, грузового, легкого коммерческого и легкового транспорта из России и КНР вы можете на сайте или по телефону 8 800 551 83 92.

Ваш надежный партнер — «ВТБ Лизинг»

Универсальная лизинговая компания России (является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ) предлагает предпринимателям комплексные решения для развития технической базы, привлекая разные инструменты финансирования и подбирая наиболее выгодные условия для любого бизнеса независимо от размера и сферы. Профессиональная команда помогает справляться даже с самыми масштабными и сложными задачами клиентам в 61 регионе России, а также в Беларуси. Среди более 90 тыс. клиентов «ВТБ Лизинг» представители малого, среднего и крупного бизнеса разных сегментов экономики, юридические лица и индивидуальные предприниматели, крупные градообразующие предприятия и молодые компании.

«ВТБ Лизинг» 

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