Как сэкономить сельхозпредприятию до 2/3 стоимости техники?

«ВТБ Лизинг»

Сельскохозяйственные предприятия в своей деятельности активно используют грузовую и автоспецтехнику. Аграрный сезон в разгаре, а значит, растет спрос на все виды техники, включая грузовой транспорт, погрузчики для решения погрузочно-разгрузочных и логистических задач с места сбора урожая на производственные площадки

Примечательно, что в агросекторе также широко востребован и легкий коммерческий и легковой транспорт — для выездных работ сервисных инженеров на место поломки сельхозтехники и для регулярного надзора за ходом работ. По оценке экспертов, до 90% спецтехники оформляется в лизинг.



По данным «Росспецмаша», продажи отечественной сельхозтехники в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го упали почти на 8%, в денежном выражении — до 51,8 млрд руб. Спрос в объемном выражении сократился на четверть. На рынке инвестиционная пауза на фоне падения доходов аграриев, констатирует ассоциация и сообщают дилеры. При этом сохраняется потребность в обновлении машинно-тракторного парка



В Минсельхозе проблему признают и разрабатывают меры поддержки сельхозпроизводителей. Так, недавно глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что аграрии, сократившие закупки техники, в этом году смогут приобрести около 6 тыс. тракторов по сниженным ценам. Свою роль в обновлении материально-технической базы хозяйств играет и механизм лизинга. Такая форма финансирования покупки техники позволяет предприятию получить в пользование необходимые машины с возможностью последующего выкупа по остаточной стоимости. В период действия договора (до семи лет) имущество остается в собственности лизинговой компании, что дает возможность уменьшить налогооблагаемую базу и оптимизировать затраты, а это в сложные для сельхозпроизводителей времена очень важно.



Какие машины чаще всего приобретают аграрии в лизинг?

Аналитики «ВТБ Лизинг» поделились с редакцией данными, какие автомобили чаще всего берут сельхозпроизводители в лизинг. Лидирующие позиции по продажам за четыре месяца 2023 года заняли соответственно следующие марки: КамАЗ, ГАЗ, УАЗ, Тонар, LADA, МТЗ, Sitrak.



Почему аграриям выгоден лизинг?

Именно лизинг обеспечивает предприятиям комфорт в распределении нагрузки на бюджет. Каждый может подобрать оптимальные условия финансирования, исходя из собственных возможностей: минимальный платеж, минимальный аванс или минимальное удорожание.



Лизинговые компании сотрудничают с большим пулом поставщиков, которые предоставляют скидки и выгодные условия лизинговой компании как оптовику. У «ВТБ Лизинг», например, таких партнеров более 4000.



Сегодня индивидуальным предпринимателям для заключения сделки требуется всего два документа: копия паспорта и свидетельство о регистрации ИП. Заявку на приобретение в лизинг можно подать на сайте компании и получить ответ в течение дня. А через неделю техника уже может быть доставлена в любой регион России, где она будет эксплуатироваться. От владельца бизнеса, который хочет приобрести тот или иной автотранспорт, не требуются капитальные вложения единовременно, а аванс может быть от 0%, что позволяет сохранить деньги в обороте.



Лизинг помогает также существенно сэкономить на налогах. Конкретные суммы зависят от системы налогообложения юридического лица, но в целом экономия может достигать 40% (для юрлиц на общей системе налогообложения). Например, экономия при оплате налога на прибыль доходит до 20%: юридическое лицо имеет право отнести лизинговые платежи к расходной части баланса и тем самым снизить налогооблагаемую базу доходной части. Еще 20% — экономия за счет возврата НДС. Иными словами, компании, выплачивающие налог на добавленную стоимость, получают возможность вернуть в оборот и направить на развитие бизнеса до 1/5 от суммы договора лизинга. В нее может быть включена стоимость страховых полисов и дополнительных услуг (например, регистрация в ГИБДД), номинально увеличивающая сумму договора, но не фактические затраты. Очевидно, что в условиях возросших издержек владельцы парка техники особенно заинтересованы в оптимизации затрат.



Кроме того, «ВТБ Лизинг» предлагает значительные скидки от производителей востребованных марок автомобилей, которые могут использоваться для перевозки сельхозпродукции. Так, для Sollers Argo и Sollers Atlant скидка может составить до 290 тыс. руб., а для КамАЗ «Компас» — до 100 тыс. руб.



Преимущества автолизинга от «ВТБ Лизинг»



От 0% — аванс.



От 1000 рублей — выкупной платеж.



До 40% — экономия на налогах.



От 1 дня — оформление договора по программе «Экспресс».



Скидки от поставщиков до 1 190 000 рублей.



Госсубсидии с возвратом до 15% стоимости техники.



Финансовые выгоды наглядно

Рассмотрим возможности лизинга на конкретном примере — для КамАЗ-65115. Это самосвал массой до 15 т, востребованный у аграриев для перевозки сельскохозяйственной продукции. Расчет выполнен для компании на общей системе налогообложения по следующим параметрам: размер аванса — 10%, срок финансовой аренды — 3 года, выкупной платеж — 1 тыс. руб., ставка по кредиту и лизингу — 15%.







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