Калининградским аграриям продемонстрировали схемы защиты и питания зерновых, рапса и сои

Презентация схем защиты «Щелково Агрохим» для калининградских аграриев, теоретическая часть «Щёлково Агрохим»

8 июня в пос. Знаменске Калининградской области прошла научно-практическая конференция «Практическое применение препаратов АО “Щелково Агрохим” в системе защиты сельскохозяйственных культур». Ее организовали специалисты калининградского представительства на базе производственных полей компании «Новое поле»

После приветствия главы калининградского представительства «Щелково Агрохим» Алены Соса и руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Калининградской области Татьяны Козинец слово взял технолог по зерновым и зернобобовым культурам «Щелково Агрохим» Иван Ксыкин. Эксперт рассказал гостям мероприятия о системе защиты и питания зерновых культур. Особое внимание спикер уделил фунгицидному протравителю ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ; гербицидным новинкам ФЕМИДА, МД против двудольных сорняков и БАЛЛИСТА, МД (на стадии регистрации) против двудольных и злаковых сорных растений; фунгицидам в инновационной формуляции концентрата коллоидного раствора ТИТУЛ ТРИО, ККР; ТРИАДА, ККР; ЭЙС, ККР.





Чистый лист и колос пшеницы — результат работы «щелковских» фунгицидов



Листовое питание — важный фактор увеличения урожайности, отметил Иван Ксыкин. Он презентовал гостям препараты серии УЛЬТРАМАГ: УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР, УЛЬТРАМАГ КАЛИЙ и УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900. Их преимуществами являются высокое содержание микроэлементов, устойчивость к скатыванию и улучшенное растекание по листовой поверхности.



Для преодоления стрессов в фазе кущения и начале вегетации после зимы специалисты калининградского представительства «Щелково Агрохим» рекомендуют применять органоминеральное удобрение ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЕР и аминокислотный биостимулятор БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ. К фунгицидным обработкам по вегетации в июне — добавлять микроудобрение УЛЬТРАМАГ КАЛИЙ.



«У нас в области установилась сухая, жаркая погода. Последний дождь шел 13 мая. Все высохло, плюс дуют постоянные ветра. В таких стрессовых условиях растениям необходима поддержка. Эти препараты помогают культурам аккумулировать влагу в вегетативных органах и в дальнейшем улучшают качество урожая», — прокомментировала Алена Соса.





В области установилась сухая и жаркая погода, преодолеть внешний стресс культурам помогают микроудобрения «Щелково Агрохим»



Об опыте применения препаратов «Щелково Агрохим» в системе защиты озимой пшеницы, озимого рапса и сои рассказал ведущий научный консультант представительства Иван Голованов.



Отличную защиту от сорняков посевам озимой пшеницы в Калининградской области обеспечивают гербициды ФЕМИДА, МД и БАЛЛИСТА, МД. Чтобы пшеница хорошо перезимовала и вышла из зимовки без повреждений, также проводят обработку фунгицидом АЗОРРО, КС.



На выходе из зимовки в фазу кущения озимую пшеницу рекомендуют обрабатывать регулятором роста КОСТАНДО, КЭ, а в конце фазы выхода в трубку для предотвращения полегания использовать ХЭФК, ВР на основе этефона. Применение листового питания УЛЬТРАМАГ КОМБИ зерновой и ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЕР в фазу кущения дает увеличение количества растений на квадратный метр и дополнительное развитие корневой системы, отметил спикер.



Отдельно Иван Голованов остановился на деструкторе пожнивных остатков БИОКОМПОЗИТ ДЕСТРУКТ. Он содержит консорциум трех бактерий, обладающих высокими деструктивными, антагонистическими и ростостимулирующими свойствами. Бактерии присутствуют в споровой форме, что повышает их устойчивость к меняющимся условиям внешней среды.



В севооборотах калининградских аграриев присутствуют зерновые, рапс, кукуруза. Стерня, оставшаяся в поле, служит резерватором для патогенов, болезнетворных микроорганизмов. Полезные бактерии в составе препарата БИОКОМПОЗИТ ДЕСТРУКТ помогают снизить их численность, улучшая агрофон для последующей в севообороте культуры.



Вторая часть конференции прошла в полях одного из крупнейших сельхозпроизводителей Калининградской области — компании «Новое поле». Здесь гостям продемонстрировали практические результаты применения «щелковских» препаратов на сое, озимой пшенице и озимом рапсе. Это, по словам главы представительства, три самые распространенные в области культуры.





Практическая часть конференции на полях компании «Новое поле»



«Участники конференции — это руководители и специалисты сельхозпредприятий. Люди-практики. Им всегда важно и интересно посмотреть на реальные результаты в поле. Поэтому демонстрация посевов прошла очень успешно, гости задавали множество вопросов представителям “Щелково Агрохим”, Россельхозцентра, делились опытом», — рассказала Алена Соса.





При обработке озимого рапса использовали листовое питание ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЕР, препараты серий БИОСТИМ и УЛЬТРАМАГ, содержащие бор, серу, а также азот, магний, железо, цинк и другие микроэлементы



Завершилась конференция совместным обедом, на котором участники еще раз могли обсудить все интересующие их моменты.

