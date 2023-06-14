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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Добавляя главное, решаем насущное

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Добавляя главное, решаем насущное
«МегаМикс»
Добавляя главное, решаем насущное
«МегаМикс»

Профилактика лучше, чем лечение! Предупредить возникновение заболевания — это насущная задача интенсивного животноводства. Своевременные кормовые решения «МегаМикс» для высокопродуктивных молочных коров сохраняют здоровье и продуктивность стада в самых разных обстоятельствах

В компании «» знают, какие кормовые решения предотвратят возможные дисфункции у поголовья и выведут рационы на максимум эффективности.

МЕГАЛАЙФ ДРЕНЧ

Проблема: послеотельный стресс, гипокальциемия, родильный парез, осложнения при отеле, метрит, мастит, ламинит, смещение сычуга, задержание последа.

Решение: дренчевание с использованием 40-50 л послеотельного напитка МегаЛайф Дренч. Энергетик в его составе поможет пополнить энергетический баланс, а соли пропионовой кислоты, Ca, P, Mg, Na, K поддержат гомеостаз.

Результат: восстановлен электролитный баланс, запущена рубцовая микрофлора, увеличивается аппетит, предупреждена гипокальциемия, отсутствуют послеродовые осложнения (задержка последа, метрит, мастит ламинит, смещение сычуга).

МЕГАБУСТ РУМЕН

Проблема: отрицательный энергетический баланс в период раздоя, недостаточный рост аппетита, медленное перестроение рубца с сухостойного на раздойный рацион, низкая способность переваривания клетчатки рациона в новотельный период.

Решение: 100 г добавки МЕГАБУСТ РУМЕН за 21 день до отела и до 150-го дня лактации увеличивает количество и активность микрофлоры рубца и увеличивает потребление сухого вещества рациона и переваримость клетчатки.

Результат: быстрый рост аппетита в новотельный период, увеличено потребление сухого вещества рациона, повышенная молочная и мясная продуктивность.

ДИАРЕНД

Проблема: стрессы у телят — кормовой, тепловой, поствакцинальный, диарея, обезвоживание.

Решение: 50 грамм добавки ДИАРЕНД, растворенной в 1 л теплой (40°С) питьевой воды, в количестве 1-1,5 л в течение 3 дней предотвращает диарею, восстанавливает водно-электролитный баланс у телят.

Результат: повышена сохранность и продуктивность молодняка.

МЕГАЛИВ РУ

Проблема: жировой гепатоз у сухостойных и новотельных коров, овец и коз с повышенной упитанностью, нарушение обмена веществ, кетоз. 

Решение: 250 г на корову и 25 г на овцематку МЕГАЛИВ РУ в сутки за 2-3 недели до отела/окота и 4 недели после отела/окота обеспечат детоксикацию организма, защиту и восстановление печени животных. 

Результат: профилактика жирового гепатоза, снижение потерь коров в первый месяц после отела, повышение резистентности организма, повышение продуктивного долголетия.

Фактор кормления является решающим и занимает 55% всего результата в вопросах воспроизводства стада. Ответственный подход к кормлению с использованием современных эффективных кормовых решений «» полностью раскроет потенциал высокопродуктивного стада КРС.

«МегаМикс» 

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