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В «День Уральского поля — 2023» вновь состоятся соревнования по силовому экстриму «Сельский богатырь»

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В «День Уральского поля — 2023» вновь состоятся соревнования по силовому экстриму «Сельский богатырь»
«День Уральского поля — 2023»
В «День Уральского поля — 2023» вновь состоятся соревнования по силовому экстриму «Сельский богатырь»
«День Уральского поля — 2023»

Титул «Богатырь «Уральского поля — 2023» получит самый сильный участник IX окружной агропромышленной выставки «День Уральского поля — 2023», которая состоится 4 августа около села Садовое Кетовского района Курганской области на полях Курганского НИИСХ — филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

В рамках специализированной сельскохозяйственной выставки-демонстрации «День Уральского поля — 2023», вновь состоятся соревнования по силовому экстриму. Компании — участники выставки представляют своего «Богатыря» для участия в состязаниях. 

Соревнование пройдет на территории проведения выставки и будет организовано региональным представительством Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация силового экстрима России» в Курганской области. 

В соревновании принимают участие спортсмены Федерации силового экстрима России, представляющие интересы компаний — участников выставки. Сильнейшие люди вновь сойдутся на арене в преодолении следующих испытаний: кантовка покрышки весом 300 кг, переноска «чемоданов» по 100 кг, поднятие трактора «Уралец» (компания «Трактор»), буксировка гусеничной ленты (250 кг). Победитель получит титул «Богатырь Уральского поля — 2023».


Напомним, что состязания «Сельский богатырь» впервые прошли на «Дне Уральского поля» в 2021 году и вызвали огромный интерес у его посетителей. 

Кроме того, инициатива была одобрена Минсельхозом России и рекомендована для проведения и в других регионах. Так, с 2022 года Департамент развития сельских территорий Минсельхоза России в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» совместно с ОФСОО «Федерация силового экстрима России», разработали условия проведения Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе». Региональные турниры в прошлом году состоялись в 35 субъектах Российской Федерации. Цель состязаний — популяризация и поощрение здорового образа жизни и активных занятий спортом жителей сельских территорий, поддержка традиционных культурно-нравственных ценностей. Силовой экстрим как вид спорта является продолжателем традиций богатырей прошлого, развивает массовую физическую культуру, воспитывает патриотизм и высокие морально-волевые качества. 

Президент Федерации силового экстрима Курганской области, директор спортивного клуба, мастер спорта и призер Европы по жиму штанги лежа Сергей Ермилов считает, что соревнования по силовому экстриму всегда привлекают большое внимание и вызывают огромный интерес: «Турнир приобрел статус ежегодного мероприятия с 2021 года. Это был пилотный проект в России, до нас никто такой вид соревнований не использовал. И мы увидели, что людям это нравится, участники выставки, партнеры проявили огромный интерес к соревнованию. Привлекательность в зрелищности, эмоции все живые, веса настоящие, и, если есть сомнения у скептиков-зрителей, мы предлагаем выйти и попробовать выполнить хотя бы одно упражнение. Здесь соревнуются крепкие ребята. Силовой экстрим — это такой вид спорта, который всегда был в традициях русского народа. А в России у разных народов существует большое разнообразие богатырских состязаний. И сегодня, в рамках программы “Комплексное развитие сельских территорий”, развитие спорта на селе очень значимо. Немаловажно и то, что упражнения доступны каждому желающему молодцу на селе. Здесь не нужен тренажерный зал, оборудование, можно заниматься, используя подручные средства. И такое зрелищное соревнование по силовому экстриму можно увидеть в Курганской области в “День Уральского поля — 2023” 4 августа. Приходите, участвуйте, болейте. Не пожалеете!»


В настоящее время продолжается регистрация предприятий — участников выставки и подготовка площадки для проведения этого ежегодного крупного отраслевого мероприятия Уральского федерального округа. Основная задача полевой выставки «День Уральского поля» — демонстрационные показы современной сельскохозяйственной техники и технологий, применяемые в уральских регионах, презентации и обсуждение инноваций аграрной науки, агробизнеса, сельхозмашиностроения, агротуризма и т. д.

«День Уральского поля — 2023» 

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