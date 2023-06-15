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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Август» приглашает студентов-исследователей в бесплатную целевую магистратуру в Санкт-Петербург

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«Август» приглашает студентов-исследователей в бесплатную целевую магистратуру в Санкт-Петербург
АО «Фирма „Август“»
«Август» приглашает студентов-исследователей в бесплатную целевую магистратуру в Санкт-Петербург
АО «Фирма „Август“»

Фирма «Август», крупнейший российский производитель химических средств защиты растений, в рамках приемной кампании 2023 года приглашает студентов в целевую магистратуру на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета

Компания полностью оплатит обучение прошедшим отбор участникам программы и обеспечит их ежемесячной стипендией в размере 15 тыс. руб. Выпускники магистратуры будут трудоустроены в новом научно-исследовательском центре «Августа» по разработке инновационных препаратов для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями посевов, который сегодня строится под Москвой.

Компания дает старт подбору и подготовке молодых кадров для строящегося в подмосковной Черноголовке собственного научно-исследовательского центра (НИЦ) по разработке препаратов для защиты растений. Уже сейчас начинается формирование будущей команды НИЦ, для которой идет подбор молодых амбициозных специалистов, заинтересованных в исследовательской деятельности в области биологии растений и стремящихся получить необходимые навыки для работы в центре.

Ключевой площадкой в подготовке молодых сотрудников НИЦ стал Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, где открыт набор в целевую магистратуру «Августа» по программе «Интегрированная защита растений», в которую приглашаются бакалавры профильных вузов. Обучение проводится в очной форме и длится два года (с сентября по июль, включая практики). Общежитие для обучающихся предоставляет университет. С участниками программы заключается целевой договор, согласно которому по завершении магистратуры они будут трудоустроены в .

«Компания “Август” полностью оплатит обучение и обеспечит участников программы ежемесячной стипендией в размере 15 тыс. руб., предоставит возможность прохождения практики на базе Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений и в своих подразделениях, — рассказывает генеральный директор фирмы Михаил Данилов. — Если говорить о работе у нас, то специалисты нашей дирекции НИОКР находятся в постоянном поиске наиболее эффективных действующих веществ и их сочетаний. В сегодняшних условиях мы уже способны разрабатывать практически все известные в международной практике препаративные формы. Ученые “Августа” также активно работают по направлению синтеза новых биологически активных ингредиентов и изучают их эффективность в лаборатории искусственного климата. Научная и практическая ценность нашей деятельности подтверждена множеством полученных патентов, а собственный НИЦ площадью более 25 тыс. кв. м, оснащенный передовым оборудованием, кратно увеличит наши возможности. Он станет важным звеном обеспечения продовольственной безопасности страны и даст возможность самореализации молодым ученым».

Контактная информация: 

Татьяна Викторовна Плужник, начальник отдела управления персоналом, 8(495)787-08-03 доб. 1714, t.pluzhnik@avgust.com

Заявку на целевую программу можно оставить на официальном сайте компании.

АО Фирма «Август» 

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