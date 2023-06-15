разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Инновации в деле: «PRO ЯБЛОКО 2023» познакомит с агротехнологиями в передовых садах и питомниках

Партнёрский материал

Инновации в деле: «PRO ЯБЛОКО 2023» познакомит с агротехнологиями в передовых садах и питомниках
«PRO ЯБЛОКО»
Инновации в деле: «PRO ЯБЛОКО 2023» познакомит с агротехнологиями в передовых садах и питомниках
«PRO ЯБЛОКО»

Участники «PRO ЯБЛОКО 2023» познакомятся с инновациями в промышленном садоводстве и питомниководстве на примере крупнейших в России садоводческих предприятий, расположенных в Ставропольском крае и Ингушетии. Три полнодневных бизнес-тура состоятся в финале выставки

Бизнес-туры в передовые садоводческие хозяйства юга России — традиционное завершение выставки промышленного садоводства «PRO ЯБЛОКО», которая состоится в нынешнем году 21-23 июня в Минеральных Водах в пятый раз. В рамках прошлой выставки их участниками стали представители более 100 садоводческих предприятий России, а число заявок в этом году уже превысило это число. 

Одна из поездок предстоит в интенсивный грушевый сад комплекса «Ставропольская фруктовая долина» в Невинномысске, закладка новых площадей которого все еще продолжается. Предприятие стало площадкой для реализации пилотного проекта по возделыванию новых для региона культур: в 2020 году оно первым на Старополье заложило интенсивный персиковый сад, а также возделывает черешню. Основной объем насаждений составляют суперинтенсивные яблоневые сады площадью 227 га. Помимо осмотра посадок и разбора технологии выращивания, здесь будет организован демопоказ широкой линейки техники и оборудования для садоводства, который проведет компания «Бизон-Трейд», один из спонсоров «PRO ЯБЛОКО 2023».  

Также участникам выставки предоставлена возможность посетить питомник саженцев «Сады Ставрополья», расположенный в Новопавловске.  Здесь можно будет не только посмотреть опыты по выращиванию безвирусного посадочного материала, но также получить практические рекомендации от самого крупного в России плодового питомника полного цикла, который выращивает ежегодно более 3,5 млн саженцев, соответствующих современным мировым стандартам. Интерес представляет и техника, задействованная на предприятии, часть которой была разработана специально для питомника. 

Третьей локацией станет поездка в « Ингушетия», входящий в группу компаний «» - крупнейшего в стране производителя яблок, ставшего стратегическим спонсором выставки этого года. В программе: осмотр посадок яблок, а также черешни, сливы, персика, нектарина и груши, посещение оптово-распределительного центра с сортировочными и упаковочными линиями производительностью 40 т/ч, а также самого крупного в стране фруктохранилища объемом единовременного хранения 60 тыс. т. 

Поездки состоятся 23 июня. Посетить можно одно из трех включенных в программу садоводческих хозяйств, оставив заявку на сайте выставки или записавшись в тур непосредственно в дни ее проведения. 

Выставка «PRO ЯБЛОКО» организована Международной школой современного садоводства и плодообъединением «Сады Ставрополья» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Правительства Ставропольского края. Среди спонсоров и партнеров проекта: «Фирма ЛТД», поставщик техники, оборудования и комплектующих для садов и питомников, агротехнологический холдинг «Бизон», производитель средств защиты растений «», представители банковского сектора — Сбербанк, , банк «Кубань Кредит», а также ГК «Сад Гигант», один из крупнейших в России производителей плодовой продукции. 

Контактная информация организаторов выставки «PRO ЯБЛОКО 2023»: телефон: +7 (928) 822-32-89, электронная почта: org@proyabloko.su

«PRO ЯБЛОКО» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена
«Агроинвестор» №06, июнь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2023
Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост

«Агроинвестор»

Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост
Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны

Журнал

Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны