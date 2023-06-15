Инновации в деле: «PRO ЯБЛОКО 2023» познакомит с агротехнологиями в передовых садах и питомниках

«PRO ЯБЛОКО»

Участники «PRO ЯБЛОКО 2023» познакомятся с инновациями в промышленном садоводстве и питомниководстве на примере крупнейших в России садоводческих предприятий, расположенных в Ставропольском крае и Ингушетии. Три полнодневных бизнес-тура состоятся в финале выставки

Бизнес-туры в передовые садоводческие хозяйства юга России — традиционное завершение выставки промышленного садоводства «PRO ЯБЛОКО», которая состоится в нынешнем году 21-23 июня в Минеральных Водах в пятый раз. В рамках прошлой выставки их участниками стали представители более 100 садоводческих предприятий России, а число заявок в этом году уже превысило это число.



Одна из поездок предстоит в интенсивный грушевый сад комплекса «Ставропольская фруктовая долина» в Невинномысске, закладка новых площадей которого все еще продолжается. Предприятие стало площадкой для реализации пилотного проекта по возделыванию новых для региона культур: в 2020 году оно первым на Старополье заложило интенсивный персиковый сад, а также возделывает черешню. Основной объем насаждений составляют суперинтенсивные яблоневые сады площадью 227 га. Помимо осмотра посадок и разбора технологии выращивания, здесь будет организован демопоказ широкой линейки техники и оборудования для садоводства, который проведет компания «Бизон-Трейд», один из спонсоров «PRO ЯБЛОКО 2023».



Также участникам выставки предоставлена возможность посетить питомник саженцев «Сады Ставрополья», расположенный в Новопавловске. Здесь можно будет не только посмотреть опыты по выращиванию безвирусного посадочного материала, но также получить практические рекомендации от самого крупного в России плодового питомника полного цикла, который выращивает ежегодно более 3,5 млн саженцев, соответствующих современным мировым стандартам. Интерес представляет и техника, задействованная на предприятии, часть которой была разработана специально для питомника.



Третьей локацией станет поездка в «Сад-Гигант Ингушетия», входящий в группу компаний «Сад-Гигант» - крупнейшего в стране производителя яблок, ставшего стратегическим спонсором выставки этого года. В программе: осмотр посадок яблок, а также черешни, сливы, персика, нектарина и груши, посещение оптово-распределительного центра с сортировочными и упаковочными линиями производительностью 40 т/ч, а также самого крупного в стране фруктохранилища объемом единовременного хранения 60 тыс. т.



Поездки состоятся 23 июня. Посетить можно одно из трех включенных в программу садоводческих хозяйств, оставив заявку на сайте выставки или записавшись в тур непосредственно в дни ее проведения.



Выставка «PRO ЯБЛОКО» организована Международной школой современного садоводства и плодообъединением «Сады Ставрополья» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Правительства Ставропольского края. Среди спонсоров и партнеров проекта: «Фирма ЛТД», поставщик техники, оборудования и комплектующих для садов и питомников, агротехнологический холдинг «Бизон», производитель средств защиты растений «Щелково Агрохим», представители банковского сектора — Сбербанк, Россельхозбанк, банк «Кубань Кредит», а также ГК «Сад Гигант», один из крупнейших в России производителей плодовой продукции.



Контактная информация организаторов выставки «PRO ЯБЛОКО 2023»: телефон: +7 (928) 822-32-89, электронная почта: org@proyabloko.su

