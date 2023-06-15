«MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2023»

Традиционная международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария» пройдет в 28-й раз в Москве с 21 по 23 июня 2023 года. Российские и зарубежные компании представят свою продукцию и лучшие практики в области производства, обработки и хранения зерна, кормопроизводства и ветеринарии в павильонах №55 и 57, а также на открытой площадке ВДНХ

Торжественное открытие выставки состоится 21 июня в 15.00 в павильоне №57 на ВДНХ.



Представители 10 стран и 21 региона России соберутся для профессионального общения, обмена опытом, демонстрации лучших практик, представления научных исследований и инновационных технологий, обеспечивающих устойчивое развитие основных направлений мирового сельхозпроизводства, продовольственного обеспечения и безопасности.



Выставку поддерживают: Государственная Дума, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Минсельхоз России, Россельхознадзор, Правительство Москвы, ведущие отраслевые союзы, ассоциации и бизнес-объединения: Российский зерновой союз, Союз комбикормщиков, Российский кормовой союз, Национальный союз свиноводов, Союз органического земледелия, Союз предприятий зообизнеса, Ассоциация птицеводов стран Евразийского экономического союза, Росптицесоюз, Росрыбхоз, Евразийский аквакультурный альянс, Союзроссахар, Российский союз мукомольных и крупяных предприятий, Ассоциация «Союзкрахмал», Национальная ветеринарная ассоциация, Национальная организация дезинфекционистов, ассоциация «Ветбиопром», ассоциация «Ветбезопасность» и др.



Официальный партнер выставки — Московская торгово-промышленная палата.



По словам директора XXVIII международной выставки «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2023» Юрия Менделевича Кацнельсона, «организаторы вместе с партнерами приложили все усилия, чтобы предстоящая выставка и тематика мероприятий деловой программы были созвучны мировым трендам, внесли значительный вклад в продвижение современных технологий производства зерновых культур и качественных кормов, развитие животноводства и ветеринарной медицины. Мы также стремимся поддержать интерес специалистов и широкой общественности к тематике непродуктивного животноводства и аквакультуры».



Особенностью проведения нынешней выставки станет участие большого количества экспонентов из Китайской Народной Республики. Представленные на выставке китайскими предпринимателями 34 тематические экспозиции и проведение 21 июня «Дня Китая» в рамках деловой программы выставки открывают новые возможности для актуального и плодотворного международного сотрудничества России и Китая в сфере АПК.



Также в рамках деловой программы, партнером которой является «Даниско», 22 июня 2023 г. состоится Национальная научно-практическая конференция «Достижения науки для ветеринарной практики» и круглый стол «Актуальные вопросы птицеводства: новое законодательство регулирования оборота помета, обеспечение эпизоотического благополучия на птицефабриках».



Место встречи изменить нельзя!



За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Сидорин Андрей Геннадьевич, пресс-секретарь, тел. + 7 495 7555038 (доб.123), email: smi@expokhleb.comc

