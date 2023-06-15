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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Выставка «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2023» покажет лучшие сельскохозяйственные практики и откроет новые возможности для сотрудничества в области АПК с Китайской Народной Республикой

Партнёрский материал

Выставка «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2023» покажет лучшие сельскохозяйственные практики и откроет новые возможности для сотрудничества в области АПК с Китайской Народной Республикой
«MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2023»
Выставка «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2023» покажет лучшие сельскохозяйственные практики и откроет новые возможности для сотрудничества в области АПК с Китайской Народной Республикой
«MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2023»

Традиционная международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария» пройдет в 28-й раз в Москве с 21 по 23 июня 2023 года. Российские и зарубежные компании представят свою продукцию и лучшие практики в области производства, обработки и хранения зерна, кормопроизводства и ветеринарии в павильонах №55 и 57, а также на открытой площадке ВДНХ

Торжественное открытие выставки состоится 21 июня в 15.00 в павильоне №57 на ВДНХ. 

Представители 10 стран и 21 региона России соберутся для профессионального общения, обмена опытом, демонстрации лучших практик, представления научных исследований и инновационных технологий, обеспечивающих устойчивое развитие основных направлений мирового сельхозпроизводства, продовольственного обеспечения и безопасности.

Выставку поддерживают: Государственная Дума, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, России, , Правительство Москвы, ведущие отраслевые союзы, ассоциации и бизнес-объединения: , , Российский кормовой союз, Национальный союз свиноводов, Союз органического земледелия, Союз предприятий зообизнеса, Ассоциация птицеводов стран Евразийского экономического союза, , Росрыбхоз, Евразийский аквакультурный альянс, , Российский союз мукомольных и крупяных предприятий, », Национальная ветеринарная ассоциация, Национальная организация дезинфекционистов, ассоциация «Ветбиопром», ассоциация «Ветбезопасность» и др.

Официальный партнер выставки — Московская торгово-промышленная палата.

По словам директора XXVIII международной выставки «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2023» Юрия Менделевича Кацнельсона, «организаторы вместе с партнерами приложили все усилия, чтобы предстоящая выставка и тематика мероприятий деловой программы были созвучны мировым трендам, внесли значительный вклад в продвижение современных технологий производства зерновых культур и качественных кормов, развитие животноводства и ветеринарной медицины. Мы также стремимся поддержать интерес специалистов и широкой общественности к тематике непродуктивного животноводства и аквакультуры». 

Особенностью проведения нынешней выставки станет участие большого количества экспонентов из Китайской Народной Республики. Представленные на выставке китайскими предпринимателями 34 тематические экспозиции и проведение 21 июня «Дня Китая» в рамках деловой программы выставки открывают новые возможности для актуального и плодотворного международного сотрудничества России и Китая в сфере АПК.

Также в рамках деловой программы, партнером которой является «Даниско», 22 июня 2023 г. состоится Национальная научно-практическая конференция «Достижения науки для ветеринарной практики» и круглый стол «Актуальные вопросы птицеводства: новое законодательство регулирования оборота помета, обеспечение эпизоотического благополучия на птицефабриках». 

Место встречи изменить нельзя!

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Сидорин Андрей Геннадьевич, пресс-секретарь, тел. + 7 495 7555038 (доб.123), email: smi@expokhleb.comc

«MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария – 2023» 

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