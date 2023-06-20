АГРОС-2024

Эффективное производство животного белка невозможно без использования современных кормов, кормовых добавок и ветеринарных решений. Более того, эти продукты являются основным фактором его производства

Учитывая важность данного направления, АГРОС, ключевая международная выставка в России и странах ЕАЭС в области животноводства, свиноводства и птицеводства, продолжает динамично развивать тематику кормов и ветеринарии.



Тематический раздел АГРОС-2024, посвященный кормам, кормовым добавкам, продуктам ветеринарии и средствам дезинфекции, является самым масштабным и уже сейчас превзошел экспозицию прошлой выставки как по своему размеру, так и по числу участников. На сегодня это одна из крупнейших тематических экспозиций в России в данной сфере.



Основным драйвером ее развития является большое количество квалифицированных посетителей: руководителей и специалистов агрохолдингов, птицеводческих, свиноводческих и животноводческих предприятий со всей России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. По данным регистрации посетителей АГРОС-2023, из более чем 14 тыс. специалистов отрасли, посетивших выставку, 49% и 37% соответственно проявили интерес к кормовым и ветеринарным решениям.







По состоянию на середину июня 2023 года уже более 260 компаний приняли решение об участии в очередной выставке АГРОС, которая пройдет с 24 по 26 января 2024 года в двух залах павильона №3 МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва). Более 60 компаний примут участие в выставке впервые, приняв такое решение на основании положительных отзывов коллег по отрасли.



На АГРОС-2024 свои кормовые и ветеринарные решения представят такие компании, как «Агровитэкс», «Агрофид Рус», «АгроСояКомплект», Ancore, «Апекс плюс», Apicenna, Глазовский комбикормовый завод, «Ветпром», ГК «ВИК», ГК «МЕГАМИКС», ГК «ЭФКО», «ДСМ Нутришнл Продактс Россия», Cargill, «КормоРесурс», «Коудайс МКорма», Lallemand Animal Nutrition, «Мисма Про», «Мустанг Технологии Кормления», «НИТА-ФАРМ», «Оллтек», Phileo by Lesaffre, «Провет», «Сева Санте Анималь», Huvepharma, «Шауманн Агри», Zinpro Corporation, «ЯРВЕТ» и многие другие.



АГРОС продолжает свое развитие, имея четкую цель стать одной из ведущих мировых выставок в области производства животного белка, то есть в сфере животноводства, птицеводства, ветеринарии, полевого кормопроизводства, кормовой промышленности и других смежных областей.







Помимо развития традиционных направлений выставки, АГРОС делает ставку на рост количества ее тематических разделов, соответствующих тематике. Так, на прошлой выставке раздел «Оборудование для комбикормовой промышленности, переработки и хранения зерна» был успешно запущен и продолжает мощно развиваться. Среди компаний, подтвердивших участие в АГРОС-2024 такие компании, как «Агрострой», «Агроинжиниринг», «Коблик Групп», «Мельинвест», «Скэсс», «Технэкс», Famsun, Bühler и другие.



Кроме того, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий смогут ознакомиться с техникой, оборудованием и технологиями для кормления и содержания сельскохозяйственных животных и птицы, полевого кормопроизводства, достижениями российской и мировой генетики.



Растущий интерес к АГРОС-2024 проявляют как отечественные, так и зарубежные производители и поставщики решений, востребованных в АПК. Ведущие компании из зарубежных стран — Турции, Китая и ряда других, в том числе стран Европы, — очень заинтересованы в развитии партнерских отношений с российским бизнесом и активно заявляют о своем участии в предстоящей январской выставке.







Выставочную экспозицию АГРОС-2024 будет сопровождать насыщенная деловая программа из более чем 55 конференций, семинаров, круглых столов, подготовленных при участии профильных департаментов Минсельхоза России, ведущих отраслевых союзов и ассоциаций, научных учреждений страны. Для профессионалов всех направлений АПК по тематике выставки пройдут серии мероприятий с участием лучших спикеров и экспертов отрасли. Готовится организация масштабного российско-китайского форума.



Организатор выставки: «Агрос Экспо».



Официальный сайт выставки: https://agros-expo.com/



Ждем вас на АГРОС-2024 с 24 по 26 января в павильоне №3 МВЦ «Крокус Экспо» в Москве!

