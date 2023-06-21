Чем удивит День поля на агрополигоне «Приволжье»?

Агрополигон «Приволжье»

Всех сельхозпроизводителей приглашаем приехать 30 июня в Приволжский район Самарской области на масштабный производственный День поля

Он начнется с утреннего кофе и видеознакомства с хозяйством Сев-07, на полях которого расположены опытные делянки. В полевом «конкурсе красоты» участвуют пшеница, ячмень, соя, кукуруза, лен — всего 300 делянок. На них эксперты от компаний-участников подробно расскажут о сортах и схемах защиты и питания.



Отдельно будут продемонстрированы техника, которая задействована в работе агрополигона, и новинки от компаний — членов Зернового соевого союза.



В 10:00 официальное открытие, а после него в режиме нон-стоп пойдет интереснейшая программа. Эксперт по агробизнесу Николай Лычев покажет основные тренды нового агросезона, к чему готовиться сельхозпроизводителям.



Международный эксперт по агротехнологиям и агроконсалтингу Дмитрий Свиридов объяснит, что сельхозпроизводитель может изменить в технологиях, чтобы его бизнес был прибыльным.



Алхимия поля станет яснее после встречи с Анатолием Таракановским. Он объяснит, когда нужен не фунгицид, а аминокислоты, как максимально эффективно применять СЗР.



Опытом поделятся «Агрономы Черноземья». Даниил Белевинский доступно обоснует меню для всех культур. Его тема — «Как сделать питание растений эффективным».



Во второй половине дня «поболеем» на агробаттле — дискуссии в поиске лучшей технологии и экономики опрыскивания. Меряться силами будут опрыскиватель «Туман» и технология БПЛА-опрыскивания от Zemlyakoff.



В течение всего дня организаторы угощают в павильоне кофе, чаем с пирожками. Ну а желающие подкрепиться основательно смогут сделать это на фуд-корте.



Каждый сельхозпроизводитель сможет провести время с максимальной пользой и комфортом. Между осмотрами делянок можно отдыхать и слушать интересные выступления. Да и сами перемещения между посевами не будут напряженными, так как каждые 15 минут будут курсировать агрошаттлы.



В завершение визита каждый гость сможет выбрать для себя экскурсионную программу для посещения. Все маршруты невероятно интересные.



Первая — это яблоневые сады трех типов на капельном орошении, крупнейшие в регионе ягодные плантации компании «Сад» и питомник саженцев. Дегустация, чаепитие с вкуснейшей ягодной выпечкой, и, конечно, всю продукцию можно будет купить по небывало низкой цене — специальной для гостей Дня поля.



На второй экскурсии покажут семенную пшеницу, которую «Сев-07» готовит к новому сезону. Сельхозпроизводители вживую увидят семена, которые смогут приобрести к своему посеву. Кроме того, им продемонстрируют новинку — озимую твердую пшеницу Кошелевская.



Третья экскурсия — в Центр компетенций, где покажут работу современного крупного агропредприятия «Сев-07»: цифровое земледелие; единый центр координации работ; все существующие в мире виды орошения на 10 тыс. га; здесь поделятся опытом уборки арендованной техникой — более 100 единиц единовременно; организации сушки и хранения.



Любители истории смогут побывать в старинной усадьбе Самариных, еще в XVII веке подаренной генералу Головину Петром Великим, — невероятно интересное и живописное место.



Участие в Дне поля свободное, но необходима предварительная регистрация.



Онлайн регистрация по ссылке.



Или звоните: 8 917 018 15 15; 8 927 200 00 45.



Читайте подробную программу Дня поля и приезжайте.



30 июня с 9:00 до 17:00, Самарская область, Приволжский район, село Спасское, геолокация поля: N 52.902251 E 48.634031

