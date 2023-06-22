Биослип БВ уничтожает чешуекрылых вредителей и защищает насекомых-опылителей

ГК «Бионоватик»

Проблемы мирового рынка сельскохозяйственной продукции отражаются и на отечественных сельхозтоваропроизводителях. Ведущие аналитические агентства заявляют, что иметь хорошую прибыль в этом году будут те, кто делает ставку на высокомаржинальные культуры, среди которых одно из центральных мест занимает рапс

Фермеры испытывают высокий интерес к рапсу. В 2022 году аграрии Российской Федерации посеяли 2,3 млн га рапса, что на 39% больше предыдущего года. Получение высоких урожаев невозможно без отточенной технологии: агротехника, питание, гербицидная, фунгицидная и инсектицидная защита — все должно быть на высоте.



Кто вредит хозяйству?

Технология возделывания ярового рапса на сегодняшний день является сложным и наукоемким планом мероприятий, который позволяет обеспечить все необходимые потребности данной культуры и максимально защитить ее от основных проблем в поле. Однако даже при отработанности технологии фермеры год от года сталкиваются с новыми вызовами в своей деятельности. Например, высокое количество насекомых-вредителей приводит к крупным убыткам сельхозтоваропроизводителей.



Одни из основных вредителей рапса — это чешуекрылые насекомые: капустная моль, капустная белянка, капустная совка, репная белянка, а в некоторые годы и луговой мотылек.



Вредители дают обычно два-четыре поколения за год. Вредоносным объектом являются гусеницы, которые питаются листовыми пластинами, поедая их частично, либо оставляя сквозные отверстия. Чем крупнее гусеница и старше возраст — тем сильнее повреждается культура, вплоть до полного скелетирования растения, когда от листьев остаются только лишь жилки. В таком случае говорить о высоких урожаях не приходится. Порог вредоносности по вредителям достигает около 5 шт на 1 кв. м. Учитывая, что массовый лет может наступить неожиданно, решения по борьбе с вредителем нужно принимать незамедлительно!







Эффективное решение

Для решения проблемы с вредителями ГК «Бионоватик» предлагает зарекомендовавший себя в России инсектицид Биослип БВ (BioSleep BW). Действующее вещество инсектицида — не обычный химический компонент, к которому у вредителя быстро выработается резистентность, а живой организм — бластоспоры гриба Beauveria bassiana. При касании споры вредителем первая активизируется, прорастает, заражает, развивается в теле насекомого и вызывает его гибель на 3-5-й день. Однако уже с первых дней заражения вредоносный объект практически полностью останавливает свою активность и перестает питаться. Работает биоинсектицид по всем возрастам вредителей, но эффективнее всего работать по ранним, ведь в этом случае значительно снижается степень поражения растений. Еще один обязательный прием повышения эффективности препарата: добавление в баковую смесь прилипателя, чтобы сохранить спору на верхнем ярусе растений как можно дольше.



Важно помнить, что Beauveria bassiana — гриб, а значит, он не устойчив к фунгицидам, поэтому добавлять в баковую смесь фунгициды нельзя. А лучше не применять фунгициды неделю до обработки и неделю после, чтобы добиться пролонгации эффекта инсектицида.



Стоимость обработки не превышает 1300 руб., а эффект от применения в виде гибели насекомых и сохранения урожая многократно больше. Даже в «спокойные» годы гусеницы капустной моли приводят к потерям до 10% урожая, а это при среднем урожае по стране 15 ц/га 4000-5000 тыс. рубл., которых фермер не досчитается.



Пчелы в безопасности

Одно из важнейших преимуществ Биослип БВ — полная безопасность для пчел. Данное преимущество подтверждено не только исследованиями ВНИИВСГЭ, но и опытом многих фермеров, которые применяли Биослип БВ во время лета пчел на рапсе: ни одна пчела не пострадала.



При этом безопасность для пчел важна не только для органических сельхозтоваропроизводителей (Биослип БВ разрешен к применению в органическом сельском хозяйстве), но и для «классических» аграриев, ведь штраф и иск от пчеловода в случае гибели пчел на его пасеке могут прийти неожиданно.



Биослип БВ успешно применяют фермеры по всей России: от Алтайского края («Алтайская Нива», Тальменский и Топчихинский районы) до Краснодарского края (агрохолдинг «Степь», Ленинградский р-н).



Компания «Алтайская Нива» в двух районах Алтайского края, Тальменском и Топчихинском, обрабатывает свои посевы рапса (сорт Абилити) и подсолнечника (Кодизоль и Махаон) против лугового мотылька в дозировке 3л/га уже не первый год. При этом в 2022 году во время обработки на поле с подсолнечником стояла пасека, и проблем с пчелами не было, как и вредителей после применения биологического инсектицида.







Не рапсом единым…

Высокую эффективность препарат показывает на всех культурах, которые повреждаются чешуекрылыми насекомыми: подсолнечник, кукуруза, соя и др.



В центральной части России, Поволжье и южных регионах большую популярность имеет подсолнечник, который в некоторых хозяйствах может занимать уже до 30% посевных площадей. Как и кукуруза, данная культура часто повреждается хлопковой совкой и луговым мотыльком. При этом подсолнечник цветет и опыляется длительное время, поэтому применять инсектициды на нем нужно очень осторожно.



ИП Волков А.Е. (Краснодарский край) также применяет инсектицид Биослип БВ для борьбы с хлопковой совкой на кондитерском подсолнечнике. Агроном в опыте сравнивал действие препарата с химическим инсектицидом на основе лямбда-цигалотрина с хлорантранилипролом в дозировке 0,3 л/га и пришел к результату, что биологическая эффективность в поле у них одинаковая — более 90% на протяжении 14 дней, однако стоимость обработки химическим инсектицидом составила 4200 руб./га, против 1300 руб. при использовании инсектицида от компании «Бионоватик». Представьте, это почти 300 тыс. руб. экономии с поля в 100 га. Выглядит весомо, верно?



С особенностями

Многих пугает применение биологических препаратов, дескать это же «целый переход на биометод». Но нет, добавить инсектицид Биослип БВ в свою технологическую карту просто, поскольку препарат отлично показывает себя как в регионах с умеренным увлажнением, так и в засушливых регионах, а рекомендации по применению, помимо описанных выше, довольно простые: работать лучше в утреннее или вечернее время, хотя возможна обработка в дневное время в пасмурную погоду. Наибольший эффект от препарата достигается при работе сразу после кладки вредителем яиц, ведь в этом случае поражаться будут ранние возраста, которые не успеют нанести урона растениям.



Шумилин А.О.

Руководитель отдела развития и агроэкспертизы ГК «Бионоватик», к.б.н.

