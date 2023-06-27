Отечественные производители сохраняют лидирующие позиции на российском рынке средств защиты растений

Фирма «Август»

Общий объем продаж пестицидов отечественного производства по итогам 2022 года на 3% превысил показатели 2021-го и достиг 119 тыс. т, по данным Российского Союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР)

В том числе 73 тыс. т составили гербициды, 13,3 тыс. т — фунгициды, 9,5 тыс. т — инсектициды, 4,5 тыс. т — протравители семян. Среди российских компаний, по данным Союза, лидирующую позицию заняла фирма «Август». В целом организации — участники РСП ХСЗР обеспечили потребности отечественных аграриев более чем на 50%. Общий объем рынка Российской Федерации по итогам года составил 230 тыс. т. В 2023-м абсолютное большинство контрактов на поставки средств защиты растений также уже исполнено, и, по предварительным прогнозам РСП ХСЗР, при подведении годовых итогов тоже может быть зафиксирован рост продаж отечественных пестицидов на 5-10%.



В среднесрочной перспективе тенденции в пестицидной отрасли России во многом будут определяться государственной политикой в данной сфере: так, рассматриваемый сегодня ввод квотирования ввоза готовых импортных препаратов будет стимулировать производство отечественных ХСЗР с возможностью заместить продукцию зарубежных компаний в течение двух-трех лет. По данным РСП ХСЗР, российские производственные мощности суммарно способны обеспечить выпуск до 380 тыс. т препаратов в год, и этот потенциал в настоящий момент используется для расширения возможностей экспорта. Примечательно, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, рост экспортных отгрузок пестицидов в сравнении с прошлым сезоном составил почти 20%. Также квотирование импорта ХСЗР позволит стимулировать локализацию производства препаратов мультинациональных компаний на территории Российской Федерации.



Еще одним фактором, от которого будут зависеть предложение и ценовая динамика на отечественном рынке ХСЗР, является состояние химической промышленности в КНР, поскольку она в настоящий момент обеспечивает ключевым сырьем — действующими веществами — около 2/3 мирового производства пестицидов. Сегодня конъюнктура цен для конечного потребителя — аграриев — скорее благоприятна, однако в данном производственном сегменте Китая обозначился ряд внутренних противоречий.



«С осени 2022 года в КНР началось резкое падение цен на многие сырьевые продукты, которое продолжается и в настоящее время, — рассказывает начальник департамента внешнеэкономической деятельности фирмы «Август» Валерий Решетняк. — Происходит коррекция после прошлогоднего взлета стоимости действующих веществ, когда китайские производители создали существенные сырьевые запасы, чтобы увеличить объем продаж и больше заработать, иными словами, произошло перепроизводство сырья для выпуска ХСЗР. Сказалась на рынке и засуха 2022 года в Южной Америке, страны которой резко снизили потребление пестицидов».



На этом фоне все более значимую роль играет укрепление связей между российскими и китайскими промышленниками. Так, на международной выставке агрохимического оборудования и средств защиты растений CACE-2023, состоявшейся в Китае, была проведена встреча между представителями РСП ХСЗР и руководством государственного подведомственного учреждения Министерства сельского хозяйства КНР — Института по контролю за оборотом агрохимикатов (ICAMA). Участники мероприятия подтвердили устойчивую положительную динамику в товарообороте между российской и китайской отраслями и пришли к единому мнению о необходимости ускорения темпов сотрудничества.

