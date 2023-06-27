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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Отечественные производители сохраняют лидирующие позиции на российском рынке средств защиты растений

Партнёрский материал

Отечественные производители сохраняют лидирующие позиции на российском рынке средств защиты растений
Фирма «Август»
Отечественные производители сохраняют лидирующие позиции на российском рынке средств защиты растений
Фирма «Август»

Общий объем продаж пестицидов отечественного производства по итогам 2022 года на 3% превысил показатели 2021-го и достиг 119 тыс. т, по данным Российского Союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР)

В том числе 73 тыс. т составили гербициды, 13,3 тыс. т — фунгициды, 9,5 тыс. т — инсектициды, 4,5 тыс. т — протравители семян. Среди российских компаний, по данным Союза, лидирующую позицию заняла фирма . В целом организации — участники РСП ХСЗР обеспечили потребности отечественных аграриев более чем на 50%. Общий объем рынка Российской Федерации по итогам года составил 230 тыс. т. В 2023-м абсолютное большинство контрактов на поставки средств защиты растений также уже исполнено, и, по предварительным прогнозам РСП ХСЗР, при подведении годовых итогов тоже может быть зафиксирован рост продаж отечественных пестицидов на 5-10%.

В среднесрочной перспективе тенденции в пестицидной отрасли России во многом будут определяться государственной политикой в данной сфере: так, рассматриваемый сегодня ввод квотирования ввоза готовых импортных препаратов будет стимулировать производство отечественных ХСЗР с возможностью заместить продукцию зарубежных компаний в течение двух-трех лет. По данным РСП ХСЗР, российские производственные мощности суммарно способны обеспечить выпуск до 380 тыс. т препаратов в год, и этот потенциал в настоящий момент используется для расширения возможностей экспорта. Примечательно, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, рост экспортных отгрузок пестицидов в сравнении с прошлым сезоном составил почти 20%. Также квотирование импорта ХСЗР позволит стимулировать локализацию производства препаратов мультинациональных компаний на территории Российской Федерации.

Еще одним фактором, от которого будут зависеть предложение и ценовая динамика на отечественном рынке ХСЗР, является состояние химической промышленности в КНР, поскольку она в настоящий момент обеспечивает ключевым сырьем — действующими веществами — около 2/3 мирового производства пестицидов. Сегодня конъюнктура цен для конечного потребителя — аграриев — скорее благоприятна, однако в данном производственном сегменте Китая обозначился ряд внутренних противоречий.

«С осени 2022 года в КНР началось резкое падение цен на многие сырьевые продукты, которое продолжается и в настоящее время, — рассказывает начальник департамента внешнеэкономической деятельности фирмы Валерий Решетняк. — Происходит коррекция после прошлогоднего взлета стоимости действующих веществ, когда китайские производители создали существенные сырьевые запасы, чтобы увеличить объем продаж и больше заработать, иными словами, произошло перепроизводство сырья для выпуска ХСЗР. Сказалась на рынке и засуха 2022 года в Южной Америке, страны которой резко снизили потребление пестицидов».

На этом фоне все более значимую роль играет укрепление связей между российскими и китайскими промышленниками. Так, на международной выставке агрохимического оборудования и средств защиты растений CACE-2023, состоявшейся в Китае, была проведена встреча между представителями РСП ХСЗР и руководством государственного подведомственного учреждения Министерства сельского хозяйства КНР — Института по контролю за оборотом агрохимикатов (ICAMA). Участники мероприятия подтвердили устойчивую положительную динамику в товарообороте между российской и китайской отраслями и пришли к единому мнению о необходимости ускорения темпов сотрудничества.

Фирма «Август» 

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