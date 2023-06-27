Следующий саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции» пройдет в августе в МВЦ «МинводыЭКСПО»

«МинводыАГРО»

С 30 мая по 01 июня в Москве выставочная компания «Асти Групп» с успехом провела очередной саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции». Три пленарные сессии были посвящены стратегическим и прикладным аспектам развития отрасли. На саммите прошли панельные дискуссии с представителями государственных и отраслевых структур

В числе спикеров мероприятия — советник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский, руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России Дмитрий Авельцов, директор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков и многие другие. Спикерами выступили более 185 ведущих экспертов в области АПК. На саммите обсуждали качество и безопасность продукции животноводства и птицеводства, тенденции на глобальном рынке животного белка, внедрение в производство новых систем контроля и учета. Также были затронуты вопросы возможностей холодильной отрасли, в том числе при реализации экспортных проектов, логистики продуктов животного происхождения, маркетингового продвижения компаний на рынках, оптимизации технологических и бизнес-процессов.







Представители профильных союзов и ассоциаций рассказали о ситуации на российском рынке продукции из индейки, мяса птицы и других видов мяса, а также халяльной продукции и обозначили векторы развития животноводства и птицеводства, делая упор на пути освоения внешних рынков. Площадкой для обмена мнениями стала сессия по цифровизации АПК. Эксперты деловой сессии обсудили, как перестроиться в новых реалиях и повысить эффективность управления пищевой безопасностью на базе отечественных информационных технологий (ИТ). Отдельной темой деловой программы стало применение искусственного интеллекта (ИИ) в АПК: использование ИИ дает возможность в среднем на 3% увеличить объемы производства продукции животноводства, на 4% повысить урожайность в растениеводстве и на 5% нарастить количество получаемой продукции.



Несмотря на насыщенную программу саммита, у отрасли осталось очень много вопросов, требующих рассмотрения здесь и сейчас, которые было решено обсудить на следующем саммите. Компания «Асти Групп» анонсирует саммит на площадке партнерской выставки «МинводыАГРО», которая пройдет 17-19 августа в МВЦ «МинводыЭКСПО». Выставка состоится при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, правительства Ставропольского края, Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, а также при поддержке отраслевых структур и СМИ.







Саммит начнет свою работу пленарным заседанием 17 августа в рамках программы деловых мероприятий «МинводыАГРО». На саммите будут обсуждать ключевые вопросы, в том числе с учетом государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2025 годы. Участие в саммите позволит сформировать картину последних изменений рынка, оценить возможные перспективы и найти партнеров для реализации совместных проектов.



К участию в работе саммита приглашаем руководителей и специалистов агрохолдингов, птицефабрик, животноводческих хозяйств, включая овцеводческие, а также мясокомбинатов, производителей и поставщиков оборудования, технологий и услуг для АПК, лизинговых, финансовых организаций и всех, причастных к работе с АПК.



Даты и место проведения саммита: 17-18 августа, МВЦ «МинводыЭКСПО».



Форматы участия: http://mapsummit.ru/



Получить дополнительную информацию:

Выставочная компания «Асти Групп»

Тел.: +7 (495) 797 6914

E-mail conference@astigroup.ru

