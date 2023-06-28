Встречаемся 30 июня на агрополигоне «Приволжье»

Зерновой соевый союз ПФО

Уже в ближайшую пятницу, 30 июня, состоится масштабный День поля на агрополигоне «Приволжье»

Гости мероприятия смогут увидеть 300 опытных делянок с десятками сортов пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, льна от самых разных производителей и сотни различных технологий по защите и питанию растений на орошении и богаре.



Главная ценность агрополигона в том, что он демонстрирует каждый опыт в производственных условиях с использованием технологий и техники крупного хозяйства «Сев-07».



Само хозяйство также можно будет посмотреть на специальных экскурсиях в рамках Дня поля: оценить все существующие в мире виды орошения, центр управления работами, а главное, семенные посевы хозяйства, в том числе и увидеть новинку — твердую озимую пшеницу Кошелевская, только что зарегистрированную по Поволжью.



Параллельно с осмотрами делянок в главном павильоне будет проходить интереснейшая деловая программа, где популярные агроэксперты расскажут о трендах сельскохозяйственного рынка, экономичных технологиях, грамотном питании и защите растений, поделятся производственным опытом.



Место встречи: Самарская область, Приволжский район, село Спасское.



Геолокация поля: N 52.902251 E 48.634031



Участие для всех сельхозпроизводителей свободное, но организаторы просят предварительно зарегистрироваться по телефону 8 917 018 15 15 или по ссылке.

