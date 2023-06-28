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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Встречаемся 30 июня на агрополигоне «Приволжье»

Партнёрский материал

Встречаемся 30 июня на агрополигоне «Приволжье»
Зерновой соевый союз ПФО
Встречаемся 30 июня на агрополигоне «Приволжье»
Зерновой соевый союз ПФО

Уже в ближайшую пятницу, 30 июня, состоится масштабный День поля на агрополигоне «Приволжье»

Гости мероприятия смогут увидеть 300 опытных делянок с десятками сортов пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, льна от самых разных производителей и сотни различных технологий по защите и питанию растений на орошении и богаре.

Главная ценность агрополигона в том, что он демонстрирует каждый опыт в производственных условиях с использованием технологий и техники крупного хозяйства «Сев-07».

Само хозяйство также можно будет посмотреть на специальных экскурсиях в рамках Дня поля: оценить все существующие в мире виды орошения, центр управления работами, а главное, семенные посевы хозяйства, в том числе и увидеть новинку — твердую озимую пшеницу Кошелевская, только что зарегистрированную по Поволжью.

Параллельно с осмотрами делянок в главном павильоне будет проходить интереснейшая деловая программа, где популярные агроэксперты расскажут о трендах сельскохозяйственного рынка, экономичных технологиях, грамотном питании и защите растений, поделятся производственным опытом.

Место встречи: Самарская область, Приволжский район, село Спасское. 

Геолокация поля: N 52.902251 E 48.634031

Участие для всех сельхозпроизводителей свободное, но организаторы просят предварительно зарегистрироваться по телефону 8 917 018 15 15 или по ссылке.

Зерновой соевый союз ПФО 

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