В Минводах прошла пятая, юбилейная выставка «PRO ЯБЛОКО»

«PRO ЯБЛОКО»

Выставка промышленного садоводства «PRO ЯБЛОКО 2023», состоявшаяся в Минеральных Водах 21-22 июня, собрала более 7 тыс. посетителей и вновь подтвердила статус центральной площадки деловой активности и инноваций в отрасли

В рамках события были подписаны стратегические соглашения и представлена широкая экспозиция агротехнических решений от более чем 200 участников из России, Беларуси, Казахстана, Италии, Германии, Сербии. Более 30% экспонентов — новые отечественные компании, которые получили возможность представить себя деловому сообществу благодаря курсу на импортозамещение.



Создавая здоровую конкуренцию между участниками рынка, выставка предоставила пространство для стратегических дискуссией между бизнесом и государством, обеспечивая импульс для дальнейшего развития отрасли. В открытии выставки и пленарном заседании приняли участие главы Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который в своем обращении отметил задачи, стоящие перед краем, и роль выставки в их достижении: «В области садоводства мы видим необходимость нарастить объем площадей плодовых садов и продолжать работу по импортозамещению. В реализации этой задачи поможет научный потенциал наших университетов, научно-исследовательских институтов. А выставка — та площадка, на которой специалисты могут обменяться опытом, привлечь новых партнеров, продемонстрировать достижения, доказывающие, что санкции в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности нам не страшны».



Объемный доклад представил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов, который поделился показателями отрасли, ключевыми векторами ее развития на ближайшие годы и информацией о том, какая поддержка сейчас доступна садоводам.



Пленарное заседание также посетили представители федеральных органов власти, научных учреждений, финансовых организаций, крупнейших производителей фруктов, заводов — изготовителей техники и оборудования, а также российские и международные лидеры рынка средств защиты растений. Собранные в ходе совещания предложения вошли в протокол, который был передан на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, а принятые во внимание вопросы стали темами отдельных сессий деловой программы. Среди них финансирование, импортозамещение и цифровизация.







Садоводческая отрасль является капиталоемкой и нуждается в гибком финансировании для разных категорий предприятий. Помимо государственной поддержки садоводства, которая в 2023 году увеличилась по сравнению с 2022 годом на 2,3 млрд руб. и составила 7,3 млрд руб., участие банков представляется не менее значимым. Так, в рамках выставки был подписан ряд стратегических соглашений по инвестфинансированию проектов в садоводстве. Сразу несколько таких документов с лидерами садоводческой отрасли подписал Сбер, генеральный спонсор события. «Сбер остается ключевым инвестором отрасли с самым масштабным в стране опытом финансирования садов интенсивного плодоношения. Только на юге России и Северном Кавказе банк поддерживает 41 проект в подотрасли садоводства на 18 млрд руб., — рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко. — Отмечу, что за три года мы увеличили его в три раза и продолжаем активно помогать агробизнесу стать более гибким и рентабельным, а топ-менеджерам и ключевым сотрудникам — быстро и просто управлять бизнес-процессами с помощью цифровых решений и сервисов. Многие из них мы показали на стенде Сбера на “PRO ЯБЛОКО 2023”».



Россельхозбанком, постоянным партнером мероприятия, было подписано соглашение с компанией «Айдын Фрукт-Логистик», согласно которому 4,5 млрд руб. будет направлено банком на строительство в Ставропольском крае фруктохранилища на 30 тыс. т продукции. «Россельхозбанк, как опорный, стратегический банк, поддерживающий АПК, поставил в этом году перед региональной командой серьезную задачу по инвестфинансированию проектов, связанных с садоводством. Нам всем очень хочется, чтобы уже в ближайшие годы на прилавках российских магазинов была только отечественная высококачественная продукция, и Россельхозбанк готов содействовать этому процессу», — поделился директор Ставропольского регионального филиала банка Алексей Сенокосов.







Расширяя выбор финансовых программ для участников выставки, организаторы пополняют пул экспонентов среди финансовых структур. Так, в этом году впервые участниками и стратегическими спонсорами мероприятия стали банк «Кубань Кредит» и ВТБ. Между банком «Кубань Кредит», который уже тридцать лет поддерживает малый и средний бизнес, и Ассоциацией питомниководов и садоводов Ставропольского края подписан документ, согласно которому членам ассоциации доступно кредитование со сниженной на 0,5% годовых базовой ставкой. «Имеющиеся в предложении банка льготные программы кредитования помогут молодым предприятиям встать на ноги, а уже окрепшим хозяйствам уверенно развиваться», — прокомментировал сотрудничество с ассоциацией руководитель Ставропольской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» Андрей Тимофеев.



Управляющий ВТБ в СКФО, вице-президент Александр Дыренко отметил: «Садоводство в регионе находится в фазе стремительного развития. Кредитные средства для компаний сферы являются эффективным инструментом при решении как текущих, так и стратегических задач. ВТБ активно поддерживает садоводов округа. Быть в конструктивном диалоге с предприятиями отрасли помогает выставка “PRO ЯБЛОКО”».



Уйти от критической зависимости от импортной продукции — одна из важных задач, которая неоднократно звучала на выставке. В этом направлении были отмечены особые успехи в посадочном материале, а также в средствах защиты и питания сада. Направление защиты сада в компании «Щелково Агрохим», которая выступила стратегическим спонсором мероприятия, немногим старше выставки «PRO ЯБЛОКО». Однако за это время компанией создан один из самых многочисленных в отрасли портфелей, включающий 42 препарата, которые полностью закрывают задачи по защите и листовому питанию сада. «Шесть лет назад, когда компания заходила в этот сегмент рынка СЗР, в нем присутствовали в основном иностранные игроки. Теперь же отечественная продукция составляет достойную конкуренцию, а в популяризации этих решений среди садоводов особую роль сыграла выставка, которая ежегодно знакомит свою многочисленную аудиторию со всем новым, что появляется в отрасли», — рассказала директор по науке «Щелково Агрохим», к.х.н. Елена Желтова.







Импортозамещение непосредственно в продукции садоводства также показывает положительную динамику: за последние несколько лет обеспеченность населения яблоками удалось повысить до 40%. Например, группа компаний «Сад-Гигант», постоянный участник и стратегический партнер выставки, собрала в прошлом году рекордный урожай яблок — 200 тыс. т, что составляет более 10% всего рынка.



Решая задачи по технической модернизации отрасли, поставщики и государство находят пути обеспечения сельхозпредприятий оборудованием и сельхозмашинами, в том числе с привлечением льготного кредитования и других программ. Так, на ряд наиболее востребованных единиц белорусские производители зафиксировали цены до конца года, а отечественные заводы — изготовители тракторов в зависимости от субъекта предоставляют скидки от 10 до 20%. Не лишен рынок и доступа к специализированной инновационной технике для садов. Например, постоянный партнер выставки, агротехнический холдинг «Бизон Трейд», представил на своем стенде сразу две новинки: прицепной опрыскиватель ManezLozano S6 с поршневым насосом и системой «твистер» и машину для приствольной обработки ID David ID-XL. «Интерес садоводов к выставке неподдельный: каждый сюда приходит за конкретными решениями, будь то техника или средства защиты сада, и находит их», — прокомментировал бренд-менеджер компании Алексей Шеховцов.



Одна единица площади в садоводстве создает почти в 10 раз больше рабочих мест, чем аналогичная в полеводстве. Помимо грамотного распределения задач и управления персоналом, встает вопрос о снижение фонда оплаты труда за счет повышения точности учета работ в садах, а также необходимости минимизации человеческого фактора. В этом помогают цифровые технологии, которые стали темой отдельной бизнес-сессии, а также предметом экспозиции таких компаний, как «Геомир», представившей облачный сервис «История поля» для удаленного управления сельхозпредприятием; НПК АИТ, разработавшей систему для анализа состояния плодов и деревьев в саду по видео на основе ИИ-технологий, а также «АдептИС» с программами для ведения бухгалтерского, налогового, оперативного учета и планирования в сельхозорганизациях и мобильными приложениями для учета сбора урожая.



Итоги выставки подвели организаторы. «Сегодня отечественное садоводство показывает уверенный рост и подтверждает, что агробизнес должен заниматься тем, что у него лучше всего получается, — продовольственной безопасностью. При этом решения даже в непростых условиях находятся, если вести открытый диалог между представителями разных сфер бизнеса и государства, что в очередной раз удалось достичь на выставке “PRO ЯБЛОКО”», — резюмировал председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов.



Контактная информация организаторов выставки «PRO ЯБЛОКО»:

телефон: +7 (928) 822-32-89

электронная почта: org@proyabloko.su

