День поля в Тульской области собрал более 4,5 тысяч гостей

ПХ «Лазаревское»

22 и 23 июня 2023 года сельскохозяйственное предприятие ПХ «Лазаревское» совместно с правительством Тульской области провели международную агропромышленную выставку «День поля Тульской области». Мероприятие собрало более 4,5 тыс. гостей из разных стран, став центром притяжения для профессионалов сельского хозяйства

22 июня торжественное открытие выставки началось с приветственных слов министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина: «Мы хотели совместить некую профессиональную историю просто с отдыхом. Приобщиться еще раз к земле, посмотреть, что же из себя на самом деле представляет сельское хозяйство, чтобы сложилось впечатление, что это не что-то устаревшее, когда люди работают условно плугами и ходят в резиновых сапогах. На сегодня агропромышленный комплекс страны и области — это высокотехнологическая отрасль. Здесь можно работать, условно говоря, в белой рубахе, сидя в комфортабельной технике, и работать на благо своего региона. Хотел бы отдельно поблагодарить предприятие “Лазаревское” за организацию столь масштабного праздника!».



Собственник и генеральный директор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская рассказала о том, какой непростой путь они прошли, чтобы столь грандиозный праздник состоялся, а также о текущей ситуации на рынке АПК: «Считаю, что сельское хозяйство оставалось последние годы без внимания. Сейчас вдруг возник вопрос о продовольственной безопасности. И я рада, что это послужило тому, что и государство, и общественность наконец-то вернули свое внимание самой фундаментальной отрасли любой экономики, которая отвечает за выживание людей в первую очередь. Я считаю, что сельское хозяйство нужно развивать. От этого зависят здоровье и жизнь людей. Как говорил один греческий мудрец, для благородного и высокодуховного человека сельское хозяйство является лучшим средством для того, чтобы доставать средства для своей жизни».



Руководитель рабочей группы от России по цифровой экономике Делового совета БРИКС и председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова поблагодарила Кристину Романовскую за организацию мероприятия и большой вклад в развитие международных отношений: «Знаете, Кристина Федоровна представляет Женский деловой Альянс БРИКС и отвечает именно за сельскохозяйственную и продовольственную безопасность. Я хочу сказать, что масштаб и интерес наших партнеров по БРИКС к сельскохозяйственной теме просто неисчерпаем. Мы с вами видим, что сегодня здесь не только внутренние производители, потребители, но и наши зарубежные партнеры: БРИКС и не только, — которые готовы к сотрудничеству с нашими сельскохозяйственными производителями из сферы АПК. Кристина Федоровна, мне кажется, самый невероятный пример сильной, успешной женщины, которая сегодня не останавливается на достигнутом, а смотрит выше. И, знаете, как говорится: чтобы делать большие дела, надо ставить большие задачи. Вот Кристина Федоровна замахнулась действительно больше чем на половину населения нашей прекрасной земли для того, чтобы обеспечить сельскохозяйственными продуктами свое предприятие и делиться своим опытом в рамках сотрудничества Женского делового альянса БРИКС».



Также с приветственным словом выступили атташе по сельскому хозяйству посольства Бразилии Рафаэл Гимараес Рекиао и атташе по агропромышленным вопросам посольства Республики Аргентина Алонсо Пабло Феррандо.



Деловая часть включала в себя официальное открытие с участием представителей администрации Тульской области и иностранной делегации; презентацию компаний-участников, в рамках которой они представили свои новинки и познакомили гостей с актуальными технологиями и решениями. На выставке были производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений и семян из России, Беларуси, Китая, Индии, Турции и других стран.



В качестве развлекательной программы гостей ждал настоящий праздник с концертной программой, созданной в поле инфраструктурой для отдыха, детскими площадками и гастрономическими зонами. В течение всех дней выставки была также возможность провести тест-драйв сельхозтехники.



Отдельное внимание было уделено демопосевам, которые стали презентацией нового завода по производству семян ПХ «Лазаревское» — крупнейшего в федеральном округе. Этот современный завод, который в августе введут в эксплуатацию, сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства региона.



23 июня, второй день выставки, было посвящено карьерному дню в агроиндустрии. В рамках деловой программы гости выставки и студенты кафедр агрономии из ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И.С. Ефанова, а также центра занятости смогли познакомиться с открытыми вакансиями ПХ «Лазаревское». У них была возможность узнать о перспективах и возможностях карьерного роста в сельском хозяйстве, протестировать технику и получить представление о том, каким образом сажают различные виды культур. Более того, они смогли принять участие в развлекательной викторине и выиграть памятные призы.



Выставка прошла 22-23 июня на территории ПХ «Лазаревское» (село Ржаво, МО Лазаревское, Щекинский район, Тульская область). Информационные партнеры мероприятия — ТВ Брикс, Женский деловой альянс БРИКС, АСХОД, РЗС.

