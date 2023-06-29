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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

WorldFood Moscow 2023

Партнёрский материал

WorldFood Moscow 2023
WorldFood Moscow 2023
WorldFood Moscow 2023
WorldFood Moscow 2023

19-22 сентября в Москве пройдет международная осенняя выставка продуктов питания для ритейла и HoReCa — WorldFood Moscow 2023. Ежегодно мероприятие посещают более 20 тыс. специалистов розничной и оптовой торговли, сегмента HoReCa, а также дистрибьюторов и производителей продуктов питания. В этом году площадка соберет более 1000 производителей из России и зарубежных стран

В 2023 году акцент деловой программы и выставки будет сделан на сфере HoReCa, основных тенденциях, определяющих курс всей ресторанной индустрии, экологичном питании, способах «выживания» в отрасли в постоянно меняющихся реалиях не только в связи с «наследием ковида», но и из-за внешнеэкономической ситуации. 

Александр Ежов, директор выставки WorldFood Moscow:

«Выставка WorldFood Moscow всегда следовала трендам и запросам отрасли. Каждый раз давая новые возможности нашим участниками и отвечая потребностям закупщиков. За время пандемии HoReCa и ритейл тесно переплелись. Именно поэтому мы перезагрузили WFM и готовим предложения для сетевой HoReCa, отдельных ресторанов и, конечно же, ритейла и опта. Все каналы сбыта на одной площадке! От поля до прилавка и столика в ресторане». 

Деловая программа состоит из нескольких блоков

  • Форум лидеров продовольственного бизнеса для обмена опытом и обсуждения решений актуальных задач, стоящих перед ритейлом.

  • Сессии и презентации от лидеров российского ритейла и продовольственной отрасли с актуальной статистикой и аналитикой по FMCG-рынку и основным трендам.

  • Программа для коммерческих департаментов сетей «Академия ритейла» с практическими конференциями по развитию следующих категорий: фрукты и овощи, готовая еда и ультрафреш, кондитерские изделия, молочная продукция и сыры, ЗОЖ и органика, собственные торговые марки и т. д.

  • Конференция HoReCa 360 и специальная зона для закупщиков сегмента HoReCa, организованные при поддержке ФРиО. 

  • Кулинарное шоу «Кулинарный марафон», в ходе которого знаменитые повара будут в режиме реального времени готовить блюда из продуктов, предоставленных участниками выставки, и проводить открытые дегустации.

  • Дегустационный конкурс «Продукт года», направленный на определение и анонсирование лучших по качеству продуктов питания и WorldFood ORGANIC, направленный на развитие органической отрасли России. 

В этом году на площадке WorldFood Moscow будет организован Закупочный центр МИР ТОРГОВЛИ от партнера выставки EXIM EXPO. В мероприятии примут участие более 50 ритейлеров и дистрибьюторов из семи стран СНГ. 19 и 20 сентября состоятся персональные двусторонние переговоры и сессии с закупщиками из иностранных, федеральных, региональных сетей и предприятий HoReCa. 

В выставке принимают участие производители продуктов питания, напитков, ингредиентов из 25 стран мира и 56 регионов России. Участники выставки WorldFood Moscow представляют свою продукцию в 16 разделах, охватывающих все продуктовые категории.

Благодаря времени проведения выставки — осени — только на WorldFood Moscow будет эксклюзивно представлен раздел свежих фруктов и овощей. В таком объеме данная продукция не представлена ни на одной выставке в России.

WorldFood Moscow 2023 станет не только местом встречи крупнейших игроков рынка для решения стратегических задач. Организаторы мероприятия в 2023 году подготовили и целый ряд эффектных форматов, в числе которых спецпроекты и тематические дни. 

В программе форума запланированы следующие специальные проекты:

  • образовательная программа для шеф-поваров;

  • дегустационная сессия, в том числе сессия «Вино и сыр»;

  • зона фудтраков, где в режиме «одного окна» предприниматели получат консультации по запуску торговых точек в мобильном формате;

  • соревнование между растительным и традиционным мясом. Гости мероприятия могут попробовать продукцию и пообщаться с ключевыми поставщиками и ритейлерами этой сферы;

  • День чая и кофе с ярким соревнованием бариста и дегустационной зоной для гостей.

Аудитория WorldFood Moscow собирает на одной площадке руководителей, топ-менеджеров и специалистов таких компаний, как «Азбука Вкуса», «Ашан», «ВкусВилл», «Глобус», «Красное & Белое», «Лента», «Магнит», «Магнолия», «», О’КЕЙ, «Перекресток», «Пятерочка», «Утконос ОНЛАЙН», «Фудсити», «Яндекс Лавка», Metro Cash & Carry, Ozon, Spar, X5 Retail Group и другие.

Из направления HoReCa в прошлом году выставку посетили представители компаний Burger King, Domino`s Pizza, Novikov Group, White Rabbit Group, «Кухня на районе», «Му-му», «Нияма», «Теремок», «Фарш», «Хлеб насущный», «Шоколадница», «Якитория» и других.

Ждем вас 19-22 сентября на WorldFood Moscow. 

Информационное партнерство и аккредитация журналистов:

Екатерина Фуголь
+7 916 709 1182
Ekaterina.fugol@gmail.com

WorldFood Moscow 2023 

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