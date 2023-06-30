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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Меновой двор» обретет второе дыхание

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«Меновой двор» обретет второе дыхание
«Меновой двор»
«Меновой двор» обретет второе дыхание
«Меновой двор»

6-8 сентября 2023 года в мегамолле «Мармелад» г. Оренбурга состоится агропромышленная выставка «Меновой двор»

Организатором выступает Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. 

Выставка «Меновой двор» богата историей и яркими традициями, проводится она в Оренбургской области с 1994 года. В этом году организаторы расширили спектр выставочных профилей, включив сельскохозяйственную технику, оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства, пищевой промышленности. Это позволило присвоить выставке статус агропромышленной. 

В настоящее время свое участие подтвердили компании: «/Агроцентр», «Кировец/ Оренбургагроснабтехсервис», «АгроПлюс», «Агростиль», «Европейская агротехника-Урал», «Интерагротех», «Агрохим» из Оренбурга, а также «Акронд» (Екатеринбург), «Агродрайв» (Саратов), «ФосАгро» (Череповец), «ТД Завод весового оборудования» (Белорецк), Глазовский комбикормовый завод (Глазов). 

Отдельной экспозицией будут представлены переработчики и производители продуктов питания, среди которых есть такие участники, как «А7 Агро-ОМК», мясокомбинат «Сорочинский», Орский мясокомбинат и др. 

Особое внимание уделено деловой программе, в рамках которого состоится пленарное заседание «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: настоящее и будущее», работа более 20 круглых столов для специалистов АПК. На площадке пройдут торгово-закупочные сессии с участием региональных и федеральных торговых сетей. 

Для экспонентов выставки состоится конкурс отечественных товаропроизводителей «Наша Марка» с вручением медалей победителям.

Оргкомитет выставки продолжает прием заявок: к участию приглашаются крупнейшие агрохолдинги, а также предприятия малых и средних форм сельского хозяйства. 

Разделы выставки:

  • сельскохозяйственная техника;

  • животноводство и ветеринария;

  • растениеводство;

  • оборудование и сырье для пищевой промышленности;

  • торговое оборудование;

  • цифровые технологии;

  • молочная продукция;

  • мясная и рыбная продукция;

  • хлебобулочные и кондитерские изделия;

  • крупяные и макаронные изделия, мука;

  • плодоовощная продукция;

  • безалкогольные напитки, чай, кофе;

  • продукция «Халяль».

Оператор мероприятия: 

Тел./факс: +7 (347) 246-42-00, 246-42-02,
mendvor@bvkexpo.ru
www.mendvor.ru

«Меновой двор» 

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