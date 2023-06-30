Россияне отдают предпочтение растительной продукции

HoReCa — WorldFood Moscow 2023

По итогам 2022 года объем мирового потребления растительного молока составил 10,2 млн в натуральном выражении (+3,7% к предыдущему году) и $19,1 млрд в стоимостном выражении (+6,3%). Выбор растительных аналогов связан с заботой о здоровье, экологии и благополучии животных

Специалисты ГК INFOLine и Международной выставки продуктов питания для ритейла и HoReCa — WorldFood Moscow 2023 отмечают динамичное развитие рынка аналогов мясных и молочных продуктов, причем рост поддерживают как производители, выпуская все новые и новые продукты на рынок, так и потребители, выбирая продукты на полках магазинов, в канале e-grocery, а также в меню общепита.



Руководитель направления «Потребительские рынки» ГК INFOLine Светлана Силенина: «Выбор в пользу растительных аналогов делают не только вегетарианцы и люди с непереносимостью лактозы, все больше потребителей отдают предпочтение данным продуктам просто потому, что им нравится их вкус».



Один из лидеров по выпуску растительных альтернатив — «ЭФКО» - показал рост в 300%. На рынок молочных альтернатив были выпущены питьевые йогурты на соевой основе, веганмасло и напитки. Предложение растительных аналогов увеличивается и в CTM торговых сетей и маркетплейсов: ТС «Лента» вывела кокосовый и овсяно-банановый растительные напитки, маркетплейс OZON представил банановое, кокосовое, миндальное молоко (для ТС «Лента» и маркетплейса OZON растительные напитки производит один из первых игроков на российском рынке инновационных растительных продуктов — компания VELLE).



Директор выставки продуктов питания для ритейла и HoReCa WorldFood Moscow 2023 Александр Ежов: «Расширение предложения продуктов на растительной основе мы наблюдаем не только в сфере ритейла, но и в сфере общественного питания. Стоит также отметить, что именно канал общественного питания является, как правило, точкой первого знакомства потребителя с продуктами на растительной основе».



«В рамках проекта INFOLine “Банк новинок” мы с каждым годом выявляем все больше новинок в категории “растительных аналогов” у российских производителей, как уже у зарекомендовавших себя производителей (“ЭФКО”, Green Idea, Well done), так и среди новых игроков. Интересно, что в данную категорию идут и производители классической мясной и молочной продукции, как это было на Западе. Так, один из крупнейших игроков мясного рынка “АБИ Продакт” (представляет бренд Abi) расширил свой ассортимент новой линейкой продуктов Foodgital от бренда “Горячая штучка” на основе растительного белка: в ассортименте наггетсы, чебуреки, котлеты. В качестве сырья используется нут, горох, пшеница», — добавляет Светлана Силенина.



Импорт растительных аналогов в России, напротив, снижается. В денежном выражении ввоз растительного молока снизился в 2022 году на 40% относительно предыдущего и более чем на 50% в натуральном выражении. По мнению экспертов, на это повлияли как геополитические факторы (санкционное давление, сложности с логистикой, валютные колебания), так и рост внутреннего производства, в том числе за счет локализации одного из крупнейших игроков на российском рынке. Весной 2021 года Danone начал производство напитков Alpro на растительной основе (овсяных, миндальных и кокосовых) в г. Лабинске Краснодарского края.



Директор дивизиона HoReCa ГК «ЭФКО» Федор Могутнов: «Мы начали заниматься растительными продуктами питания несколько лет назад. Изначально рынок очень настороженно относился к нашим новинкам. Сегодня в нашем ассортименте уже есть растительное мясо, молоко и соусы, и ассортимент с каждым годом растет. Растут и продажи. Этот продукт имеет наибольший спрос во время Великого Поста, но с каждым годом все больше и больше клиентов оставляют данные продукты после Поста в основном меню. В нашей библиотеке рецептов уже более 600 блюд для различных концепций и форматов точек питания, которыми мы с удовольствием делимся с нашими постоянными и новыми клиентами. Работа с растительными продуктами становится все более удобной и экономически целесообразной».



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