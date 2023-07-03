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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

На Всероссийском дне поля в Татарстане пройдет серия обучающих семинаров по биологизации аграрного производства

Партнёрский материал

На Всероссийском дне поля в Татарстане пройдет серия обучающих семинаров по биологизации аграрного производства
«Иннагрика»
На Всероссийском дне поля в Татарстане пройдет серия обучающих семинаров по биологизации аграрного производства
«Иннагрика»

«Биологический метод в сельскохозяйственном производстве: для животноводов, растениеводов и всех, кому интересно» - так звучит тема серии обучающих семинаров от компании «Иннагро», которая системно занимается биологизацией АПК в России

Обучающие семинары посвящены принципам и подходам внедрения биологического метода в производство зерновых, масличных, зернобобовых и плодово-ягодных и других сельскохозяйственных культур, а также вопросам наращивания эффективности животноводческих предприятий. 

«Компания “Иннагро” более трех лет развивает интерес к использованию щадящих схем защиты растений и кормления животных в интенсивном аграрном производстве. Наши эксперты работают в более чем 30 регионах России и оказывают постоянную технологическую поддержку для 200 компаний — от крупнейших холдингов до малых и средних предприятий. Опыт “Иннагро” показывает, что внедрение биометода позволяет существенно снизить химическую нагрузку на окружающую среду без потери в экономической эффективности», — рассказал директор «Иннагро» Андрей Козарь. 

Как получить максимальный эффект от применения гуматов, каковы основы успеха здорового молочного производства, можно ли обойтись без биологических средств защиты растений в современном растениеводстве — эти вопросы, а также опыт применения биологического метода как в интенсивном производстве, так и в локальных фермерских хозяйствах рассмотрят участники семинаров. Кроме этого, слушатели смогут получить образцы инновационных препаратов в подарок, а также сертификат, предусматривающий комплексное экспертно-технологическое сопровождение на их применение. Участие в семинаре бесплатное, предварительная регистрация не требуется.

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«Иннагрика» 

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