Председатель ЦК КПРФ посетил «Ростсельмаш» на Дне Орловского поля

«Ростсельмаш»

Разработки «Ростсельмаш» отвечают основной стратегии страны по продовольственному и технологическому суверенитету. Об этом шла речь на стенде компании с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым; председателем комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным; губернатором Орловской области Андреем Клычковым

Лидер КПРФ подчеркнул, что партия гордится продолжением великих традиций, связанных с промышленностью и сельским хозяйством. Он осмотрел новинки мощных моделей сельхозтехники производителя и цифровые решения, которые продемонстрировал первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса «Ростсельмаш» Алексей Швейцов.



Геннадий Зюганов высоко оценил достижения компании. В частности, главный акцент экспозиции — обновленный трактор «Ростсельмаш» серии 2400 с системой автоуправления «РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль».



Трактор, серийное производство которого стартовало в прошлом месяце, уже успели оценить аграрии в разных регионах страны. Агромашина установила рекорд России в Ставропольском крае 15 июня в номинации «Самая большая площадь культивации трактором мощностью до 450 л.с. с системой автоуправления за 24 часа в России».



Губернатор области напомнил, что в прошлом году именно техникой «Ростсельмаш» на полях Орловщины был установлен рекорд России по намолоту и урожайности зерновым комбайном. Тогда самый большой намолот за 8-часовую рабочую смену комбайна TORUM 785 составил более 400 т.



«Сегодня мы демонстрируем достижения и новые возможности, вклад региона в обеспечение продовольственной безопасности страны. Успехи наших аграриев — результат огромного труда, привлечения инвестиций в развитие и модернизацию отрасли, использования современной техники», — сказал Андрей Клычков.



В рамках визита на экспозиции компании почетным гостям были вручены памятные подарки. Главе региона преподнесли картину с комбайном TORUM 785, о рекорде которого он упомянул.



Депутату Госдумы была вручена коллекционная модель легендарного комбайна «Нива».



Геннадий Зюганов, в свою очередь, подчеркнул значимость исторической параллели развития компании и ее рекордных достижений, от советского комбайна «Нива» до техники нового поколения.







На стенде компании было людно на протяжении всей работы выставки. Ознакомиться с новинками сельхозтехники, посмотреть их в динамике, оценить возможности применения приехали представители ведущих агропредприятий и фермерских хозяйств не только Орловской области. В числе гостей были сельхозтоваропроизводители из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей и Республики Беларусь.



В этом году аграриям были представлены: высокопроизводительные зерноуборочные комбайны TORUM 785, Т500, ACROS 595 Plus; универсальный кормоуборочный комбайн RSM F 2650; мощные трактора серии 2000; прицепная и навесная техника.



Помимо широкого ассортимента и качества техники, гарантийное и постгарантийное обслуживание играет весомую роль в горячий уборочный сезон. Возможности квалифицированных специалистов сервиса, которые оперативно осуществляют ремонт и поставку запасных частей, также были представлены в ходе выставки.







Стоит отметить, что в прошлом году состоялось открытие официального дилерского центра «Ростсельмаш» по Орловской области. Парк сервисной службы ДЦ насчитывает более 20 специализированных машин, оборудованных для обслуживания сельскохозяйственной техники и проведения полевого ремонта. На территории функционирует один из крупнейших складов запасных частей, позволяющий качественно и быстро проводить ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники в агротехнические сроки.

