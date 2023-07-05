Специалисты «Щелково Агрохим» поделились опытом с монгольскими аграриями

«Щёлково Агрохим»

Консультанты восточносибирского представительства «Щелково Агрохим» побывали в нескольких хозяйствах Монголии по приглашению принимающей стороны. Они осмотрели посевы яровой пшеницы и горчицы, оценили действие «щелковских» препаратов, а также порекомендовали дополнительные средства защиты для повышения продуктивности посевов

Поездка консультантов восточносибирского представительства состоялась в конце июня. За три дня специалисты посетили четыре монгольских хозяйства и осмотрели посевы яровой пшеницы и горчицы.



Зерновые культуры (яровая пшеница, ячмень, овес) занимают в республике 360-380 тыс. га из общей посевной площади около 1 млн га. При этом средняя урожайность яровой пшеницы не превышает 13-14 ц/га. Основное препятствие продуктивности культуры — сухой климат, несоблюдение севооборотов, низкий уровень агротехнологий. Хозяйства-партнеры «Щелково Агрохим» нацелены на устойчивый рост урожайности, для чего совместно с российскими специалистами приступили к разработке и реализации схем защиты и питания культур.



Так, в процессе объезда полей консультанты восточносибирского представительства оценили работу протравителя СКАРЛЕТ, МЭ, который применялся для обработки семян яровой пшеницы в норме 0,35-0,4 л/га.



«Было отобрано семь образцов растений на площади 2137 га, засеянных семенами с обработкой СКАРЛЕТ, МЭ, для анализа наличия корневых гнилей. Признаков заболевания не обнаружено (фото 1). Дополнительно были исследованы проростки культуры после протравливания семян конкурентным препаратом производства КНР. В одном из образцов было выявлено наличие корневой инфекции (поражено 4% растений при среднем уровне показателя по Монголии 8%) (фото 2)», — рассказала старший научный сотрудник восточносибирского представительства Ирина Кузнецова.







Протравливание семян яровой пшеницы СКАРЛЕТ, МЭ не только обеспечило защиту проростков культуры от семенной инфекции, но и способствовало развитию их корневой системы, уточняет консультант. Наличие в препарате имазалила обеспечило формирование мощных корней, несмотря на дефицит влаги в период прорастания семян (фото 3).



«Совместное использование СКАРЛЕТ, МЭ (0,35 л/т) + БИОСТИМ СТАРТ (1 л/т) при протравливании семян яровой пшеницы также оказало положительное влияние на формирование корневой системы проростков в условиях дефицита влаги во время прорастания семени (фото 4). Хотя растения были еще маленькими, имели один настоящий лист, корневая система у них развилась хорошо», — добавила Ирина Кузнецова.







Также группа консультантов восточносибирского представительства провела на яровой пшенице оперативный учет засоренности посевов. Численность сорняков на всей площади определили как высокую (до 100 шт/кв.м) и очень высокую (более 100 шт/кв.м). По результатам обследований в качестве основы гербицидной защиты на яровой пшенице предложено использование препаратов ОВСЮГЕН ЭКСПРЕСС, КЭ для контроля однодольных сорняков — овсюга и просовидных — с нормой 0,5 л/га, а для борьбы с двудольными — ПРИМАДОННА, СЭ (0,7 л/га) и ГРАНАТ, ВДГ (0,015 кг/га). При химпрополке специалисты рекомендовали использовать баковую смесь с гербицидом БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ, 1 л/га, для поддержания растений в неблагоприятных погодных условиях и снятия последствий гербицидного стресса.



«При фитосанитарном мониторинге посевов горчицы в “Уушгийп Баян” ХХК мы обнаружили высокую численность крестоцветных клопов — выше ЭПВ (фото 5), а также наблюдались признаки термических ожогов на листьях культуры (фото 6). Рекомендовали коллегам инсектицидную обработку ФАСКОРД, КЭ, 0,1 л/га, совместно с БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ, 1 л/га, для восстановления поврежденной листовой поверхности», — рассказала Ирина Кузнецова.







Итогом работы в полях стал семинар для руководителей и агрономов хозяйств республики. Слушателей познакомили с результатами учетов и наблюдений, дали рекомендации по применению «щелковских» препаратов. В частности, обсудили защиту зерновых в фазу флаг-лист. Основные усилия монгольским аграриям предстоит сосредоточить на борьбе с листовыми болезнями (септориоз, бурая и желтая ржавчины пшеницы, гельминтоспориоз ячменя) и вредителями (стеблевой хлебный пилильщик, злаковые тли, пшеничный трипс). Для этих целей оптимально подойдут фунгициды ТИТУЛ ДУО, ККР, а также инсектицид ЭСПЕРО, КС.







«Кроме того, мы порекомендовали монгольским коллегам добавлять в рабочий раствор регулятор кислотности ЛАКМУС, который поможет бороться с повышенной щелочностью воды и предотвратит выпадение осадка», — сообщила Ирина Кузнецова.

