«Щелково Агрохим»: новые резервы для роста

«Щёлково Агрохим»

Кульминацией Аграрной недели Орловской области, которая проходила с 29 июня по 2 июля, стал грандиозный праздник — День русского поля

Такое название мероприятие получило впервые, и впервые оно прошло на площадке ФНЦ зернобобовых и крупяных культур в поселке Стрелецкий Орловского муниципального округа рядом с областным центром.



На выставочных площадках свои экспозиции организовали более 100 компаний из самых разных сфер, связанных с сельскохозяйственной отраслью: производители сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, научные и финансовые организации, банковские структуры.



Работа Дня русского поля началась с посещения делегации почетных гостей — председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, губернатора Орловской области Андрея Клычкова, председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимира Кашина, директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Романа Некрасова, членов правительства Орловской области, депутатов Орловского облсовета — шатра компании «Щелково Агрохим», который открывал выставку экспонентов.







В работе Дня русского поля также участвовали делегации девяти областей ЦФО, представители посольств Китая, Лаоса, Кореи.



Компания «Щелково Агрохим» работает в регионе 25 лет и стала за эти годы одним из главных партнеров орловских аграриев в сфере обеспечения средствами защиты растений. А в последние годы еще и семенами сои, озимой пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, в том числе собственной селекции.



Геннадий Зюганов, ранее побывавший на полях сельхозпредприятия «Дубовицкое» — одного из подразделений «Щелково Агрохим», где увидел впечатляющие результаты и наработки компании в растениеводстве и генетике сельхозкультур, выразил уверенность, что в этом году урожай на Орловщине будет не меньше прошлогоднего. По итогам прошлого года на каждого жителя Орловской области было собрано 6 т зерна, что в 3,5 раза больше, чем в среднем по России.



Как всегда подчеркивает генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, урожаи растут на фоне увеличения применения аграриями средств защиты растений. Продукция «Щелково Агрохим» обеспечивает агропроизводству рекордные результаты, новые резервы для роста.







На Дне русского поля компания «Щелково Агрохим» предложила 17 препаратов-новинок собственного производства. Среди них гербициды: ФЕМИДА, МД, не имеющий полных аналогов, способный в засушливых условиях доставлять в сорняки больше активных веществ, и ФОРТИССИМО, МД, максимально контролирующий двудольные сорняки, а также падалицу подсолнечника и рапса. Для ускорения разложения соломы, пожнивных и органических остатков, что сегодня очень актуально для орловских аграриев, — микробиологический препарат БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ.



Для контроля возбудителей фузариоза, септориоза, болезней прикорневой зоны, получения высоких урожаев в условиях повышенного риска возникновения заболеваний — фунгицидный протравитель ПРОТЕГО МАКС, МЭ, для максимальной защиты семени изнутри за счет инновационной микроэмульсионной формы, пролонгированной защиты проростка — инновационный фунгицидный протравитель БЕНЕФИС, МЭ.



Для защиты зерновых культур от листовых и колосовых болезней — трехкомпонентный фунгицид в наноформуляции профилактического, лечебного и искореняющего действия ЭЙС, ККР, способный при уже имеющихся симптомах остановить развитие болезней по принципу стоп-эффекта, а также оказывающий лечебное действие.



Для надежного контроля наиболее вредоносных и скрытоживущих вредителей сахарной свеклы — инсектицид ЭСПЕРО ЕВРО, МД.



Кроме того, компания «Щелково Агрохим» предлагала своим клиентам препараты для проведения листовых подкормок, с которыми во многом можно нивелировать влияние экстремальных погодных условий.



Консультации менеджеров сопровождались звуковым видеорядом по применению «щелковских» препаратов и технологий.



День русского поля на Орловщине, где по традиции демонстрировались научные и производственные победы в сельскохозяйственной отрасли, расширил прежние горизонты. На площадках собрались не только профессионалы, связанные с агропроизводством, но и все желающие воочию увидеть размах аграрных достижений.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем приветственном слове подчеркнул, что в этом году орловский День поля имеет одно из самых лучших названий — День русского поля.



Лидер компартии страны Геннадий Зюганов поблагодарил всех, кто трудится на земле, за получение в сегодняшних непростых условиях высоких урожаев.



За вклад компании «Щелково Агрохим» в обеспечение продовольственной безопасности страны генеральному директору Салису Каракотову от Государственной Думы Российской Федерации вручены именные часы.



«Продовольствие — это высочайший элемент независимости, в обеспечении которой для страны “Щелково Агрохим” добивается независимости в селекции и семеноводстве», — подчеркнул Салис Каракотов.

