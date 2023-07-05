АгроФестиваль BETAREN-2023, день второй: торжество российской науки на Территории рекордов!

«Щёлково Агрохим»

Гостями Международного АгроФестиваля Betaren-2023 стали лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие первые лица

Второй день мероприятия, организованного «Щелково Агрохим», ознаменовался выездом на Территорию рекордов. Именно так называют научно-производственный полигон компании, расположенный на землях компании «Дубовицкое». Ради такого события даже «небесная канцелярия» сменила гнев на милость: вместо ожидаемого проливного дождя на месте проведения АгроФестиваля установилась комфортная погода.







Первой по опытно-демонстрационным полям с сортами пшеницы «щелковской», кубанской, московской селекции проехалась делегация представителей власти в сопровождении генерального директора компании, д. х. н., академика РАН Салиса Каракотова. Среди высоких гостей — председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, зампредседателя партии Владимир Кашин, директор департамента координации деятельности в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ Вугар Багиров и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Они высоко оценили состояние посевов. В частности, Геннадий Зюганов отметил большое количество зерен — 50 и более — в колосьях пшеницы. Данный показатель говорит о высоком уровне российской селекционной науки и способности «щелковских» технологий раскрывать потенциал этих сортов.



После официального открытия АгроФестиваля в поля отправились автобусы с учеными, руководителями и главными агрономами сельхозпредприятий, а также с представителями СМИ. Здесь им представили сорта пшеницы, гибриды подсолнечника, сорта сои и гороха. Достижения российской (в том числе «щелковской») селекции здесь сравнивались с иностранными продуктами. И на момент проведения мероприятия вопросов к отечественным сортам и гибридам у аграриев не возникло! По словам генерального директора компании «Залесское молоко» Романа Уютова (Калининградская область), конкурентоспособный уровень селекции — то, чем может гордиться «Щелково Агрохим». «Мы хорошо знаем об эффективности препаратов, которые производит компания. Но селекция — новое направление, и увиденное в “Дубовицком” действительно впечатляет», — отметил он.



Кроме того, участникам АгроФестиваля представили поля с пшеницей, защищенные «классическими» и новейшими гербицидами «Щелково Агрохим». Среди них — уже получившие регистрацию препараты ПИНТА, МД и ФЕМИДА, МД, а также ожидающие выхода на рынок БАЛЛИСТА, МД и ФОРТИССИМО, МД. «Идеальная чистота посевов — придраться просто не к чему. На такой уровень защиты должна равняться вся страна!» — заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Иван Учайкин.







После осмотра делянок гости отправились на торжественный обед, где их ожидала концертная программа и дружеское общение. Здесь же, на Территории рекордов, находились передвижные лаборатории, где специалисты «Щелково Агрохим» знакомили всех желающих с нанотехнологиями, которые используются при создании средств защиты растений, а также рассказывали об эффективности микробиологических препаратов зонтичного бренда БИОКОМПОЗИТ. А на стационарной площадке с техникой аграрии могли «присмотреть» себе современные сельхозмашины.







Международный АгроФестиваль Betaren-2023 оказался настоящим торжеством российской науки — смелой, эффективной, берущей все новые высоты. «“Щелково Агрохим” показывает нам, как нужно развиваться с учетом тех экономических и климатических вызовов, которые мы имеем сегодня. Спасибо компании за этот наглядный пример: он убеждает нас, что при правильном подходе у сельского хозяйства практически нет пределов развития», — прокомментировал увиденное руководитель АПХ «Алтаур» (Омская область) Юрий Сутягинский.

