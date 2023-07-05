АгроФестиваль Betaren-2023, день первый: российские технологии выходят вперед!

«Щёлково Агрохим»

Компания «Щелково Агрохим» объявила о старте двух новых инвестиционных проектов

«Щелково Агрохим» проводит 14-й Международный АгроФестиваль Betaren-2023!



По традиции гости из разных уголков России, а также дружественных стран съехались в Орловскую область. В этом году «щелковцы» подготовили обширную деловую, демонстрационную и развлекательную программы. В них задействовано около 400 гостей, среди которых аграрии, ученые, представители власти и СМИ.



В первый день проведения АгроФестиваля гостей «Щелково Агрохим» ожидала конференция «Флагманские культуры масличного рынка: реалии и возможности» и выступление 14 специальных гостей — экспертов отрасли. Для тех, кто не смог попасть на АгроФестиваль, компания организовала онлайн-трансляцию конференции.



Открыл мероприятие генеральный директор компании, д. х. н., академик РАН Салис Каракотов. Он сообщил о том, что доля сельского хозяйства в ВВП России составляет 4,4%. Это значит, что отрасли есть куда расти. В частности, драйвером роста может стать соя: несмотря на повышение себестоимости производства, она остается маржинальной культурой.



Но для формирования продовольственной безопасности страны необходимы собственные сорта и гибриды основных сельхозкультур. Компания «Щелково Агрохим» активно работает в данном направлении и проводит сравнительные испытания российской и иностранной селекции. По результатам опытной работы в компании «Дубовицкое», российские сорта и гибриды подсолнечника, сахарной свеклы, сои не уступают иностранным. Но существуют локальные проблемы — например, связанные с отсутствием современных заводов по качественной подготовке семян сои.







Что касается подсолнечника, компания «Щелково Агрохим» готовится к реализации проекта, который подразумевает закладку 15 тыс. га участков гибридизации, создание 15-20 новых гибридов и создание завода по подготовке семян подсолнечника мощностью 15 тыс. т вороха. Всего для России нужны три таких проекта, подчеркнул Каракотов.



Кроме того, для обеспечения продовольственной безопасности и роста экспортного потенциала стране нужна глубокая переработка. Салис Добаевич анонсировал еще один новый проект «Щелково Агрохим», связанный с глубокой переработкой гороха.



В рамках конференции директор по науке «Щелково Агрохим», к. х. н. Елена Желтова представила новые гербициды компании — БАЛЛИСТА, МД, ФЕМИДА, МД, ФОРТИССИМО, МД, ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД. Клиенты компании поделились опытом выращивания растениеводческой продукции с использованием «щелковских» препаратов. А ведущие отраслевые эксперты представили анализ текущей ситуации в аграрном рынке.



Так, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил о снижении себестоимости растениеводческой продукции. Это происходит из-за снижения рентабельности производства и ухудшения покупательной способности селян, что влечет за собой снижение цен на минеральные удобрения и ХСЗР. Кроме того, в ближайшей перспективе возможно удешевление сельхозтехники.



В свою очередь, директор ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко», д. с.-х. н., академик РАН Вячеслав Лукомец отметил, что для снижения себестоимости производства следует переходить на российскую селекцию и использовать российские ХСЗР. О правильности этого решения говорят поля компании «Дубовицкое» — идеально чистые и здоровые посевы с высоким потенциалом урожайности. (Подробнее о конференции читайте на сайте.)



После деловой программы гости отправились в НПО «Бетагран Семена». Здесь им продемонстрировали современную техническую базу предприятия, а также провели экскурсию по делянкам с сортами озимой пшеницы и сои. Среди них селекционные достижения «Щелково Агрохим» и дружественных компаний.



Завершился первый день АгроФестиваля праздничным ужином, на котором гости компании сказали много добрых слов в ее адрес.

