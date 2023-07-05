Новинки «Щелково Агрохим» набирают популярность у алтайских аграриев

Коллектив алтайского представительства «Щелково Агрохим» на агрофоруме «День сибирского поля» «Щёлково Агрохим»

28-29 июля в Алтайском крае проходил масштабный агрофорум «День сибирского поля». На выставочной площадке продукцию «Щелково Агрохим» презентовали специалисты алтайского представительства компании. Отдельно они обращали внимание гостей на новые предложения производителя, включая семенной материал, а также актуальные для сезона пестициды и микроудобрения

В этом году агрофорум посетил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Он провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, на которой они обсудили динамику и планы развития агропромышленного комплекса. Глава региона отметил, что в прошлом году краевой АПК показал положительную динамику: индекс сельхозпроизводства составил 103,8%. Показатель рентабельности сельхозорганизаций в крае по итогам прошлого года остается выше среднероссийского уровня.







Почетным гостем площадки «День сибирского поля» стал Дмитрий Патрушев



«Сибиряки принимают самое активное участие в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны. В регионах округа в прошлом году был собран рекордный урожай зерна. Алтайский край — один из лидеров сельскохозяйственного производства Сибири», — подчеркнул губернатор.



Одна из ключевых задач для агроснабженческих компаний региона сегодня — предложить аграриям весь ассортимент необходимой для ведения хозяйственной деятельности продукции. Алтайское представительство «Щелково Агрохим» обеспечивает сельхозпроизводителей региона инновационными средствами защиты растений, микроудобрениями и биостимуляторами для листового питания культур, а также посевным материалом. Рассказывая об ассортименте продукции компании посетителям стенда, консультанты представительства останавливались на новинках в линейке препаратов, а также на продуктах, актуальных для текущего сезона.



Один из таких фунгицидный протравитель для защиты зерновых культур ПРОТЕГО МАКС, МЭ.



«ПРОТЕГО МАКС, МЭ получил популярность на ячмене в этом году, — рассказывает ведущий научный консультант представительства Мария Горшкова. — Препарат отлично защищает от корневых гнилей, сетчатой и полосатой пятнистости, которые угрожают культуре в ранние фазы развития. Сегодня до 90% семян ячменя наши партнеры обрабатывают именно этим протравителем».



Для гербицидной защиты зерновых алтайские аграрии начинают использовать граминицид АРГО ПРИМ, МЭ. Он обеспечивает отличную защиту яровой и озимой пшенице от однолетних злаковых сорных растений. «Ждем регистрации на ячмене, препарат будет актуален и для этой культуры», — добавляет Мария Горшкова.



Особенность сезона, по ее словам, — вторая волна сорняка. В посевах зерновых это преимущественно гречишка татарская и падалица подсолнечника. «Щелково Агрохим» готовит к регистрации гербицид на основе 2,4-Д кислоты в виде эфира ФОРТИССИМО, МД. Его преимуществом станет не только усиленный контроль двудольных сорных растений, включая падалицу рапса и подсолнечника, но и широкое окно применения — вплоть до формирования второго междоузлия культуры.



Одна из актуальных в сезоне задач для алтайских аграриев — фунгицидная защита сои. Не менее половины соевых площадей, курируемых консультантами алтайского представительства «Щелково Агрохим», обрабатываются препаратом МИСТЕРИЯ, МЭ. «В этом году особенно распространен септориоз и пурпурный церкоспороз, даже на примордиальных листьях, так что обработки уже начались», — добавляет Мария Горшкова.





Инновационные формуляции фунгицидов обеспечивают равномерное покрытие обрабатываемых поверхностей



Помимо пестицидов, у краевых аграриев пользуются популярностью препараты для листового питания серии УЛЬТРАМАГ. В их числе УЛЬТРАМАГ КОМБИ для бобовых, УЛЬТРАМАГ ФОСФОР АКТИВ, УЛЬТРАМАГ МОЛИБДЕН, УЛЬТРАМАГ БОР. «Бор применяют практически на всех цветущих растениях — гречихе, рапсе, подсолнечнике, сое, так как он влияет на цветение и увеличивает количество завязей. Молибден эффективно работает на сое для повышения качества зерна», — объясняет Мария Горшкова.



Одно из хозяйств, где активно применяют листовое питание, — «БочкариАгро» Целинного района. По словам его руководителя Алексея Жуя, серию препаратов УЛЬТРАМАГ внедряют на посевах рапса и сои для повышения качества урожая. «Мы очень довольны работой препаратов и благодарим наших партнеров за высокое качество продукции», — говорит Алексей Жуй.



Большие площади посевов обрабатывались в этом году микроудобрением УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900. На рапсе получили популярность двойные обработки — внесение при посеве и в фазе розетки. «Рапс отзывчив на серу, этот элемент в числе прочего повышает масличность, — говорит Мария Горшкова. — Стресс от перепадов погоды — в регионе наблюдались серьезные температурные “качели” и засуха — мы снимали аминокислотными препаратами серии БИОСТИМ на всех культурах».







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УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700 завоевал симпатии у хозяйств, где выращивают кукурузу. Например, в КФХ Сергея Трясухи Табунского района в этом году применили УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700 и УЛЬТРАМАГ КОМБИ для кукурузы на всех посевах культуры.



«В прошлом году мы закладывали опыт с листовым питанием. Фермер оценил, увидел разницу между обработанными участками и необработанными в развитии и в урожайности и решил применить препараты на всей площади», — рассказывает замглавы алтайского представительства Эдуард Герлец. По его словам, в этом году в хозяйстве посеяли гибрид кукурузы Ладожский 191. Часть посевов уберут на силос, часть — на зерно. «Всходы дружные, чистые, гербицидную защиту обеспечивает ОКТАВА, МД», — добавил собеседник.





Эдуард Герлец: чистоту посевам кукурузы обеспечивает ОКТАВА, МД



Кроме того, в хозяйствах степной зоны края в текущем сезоне продолжаются испытания гибридов подсолнечника селекции «Актив Агро». Демопосевы заложены в хозяйствах Волчихинского, Баевского, Ключевского и Табунского районов. Все это зоны недостаточного увлажнения. Испытания проходят как классические гибриды — Фрэя, Базик, Даха, Арэв, Командор, так и гибрид, устойчивый к сульфонилмочевинам, — Карина.



«Устойчивые к сульфонилмочевинам гибриды наиболее интересны передовым хозяйствам региона, — продолжает Эдуард Герлец. — Они высокоурожайные и не требуют дорогостоящей защиты. На Карину мы делаем ставку. Из классических у нас неплохо показывают себя Фрэя, Арэв и Командор. Аграрии очень ценят, что семена приходят в посевных единицах, полностью протравленные от болезней и вредителей и готовые к посеву. При этом они доступнее импортных по цене и не уступают им по урожайности и масличности».





Посетители также с интересом знакомились с каталогами посевного материала



КФХ Юрия Госница из Табунского района — одно из многочисленных хозяйств степной зоны, где подсолнечник является ведущей культурой.



«Щелковские» препараты помогают нам держать сорняки на культуре под стопроцентным контролем, — говорит фермер. — Более того, не каждая компания способна организовать доставку препарата в течение суток в наш отдаленный район — более 400 км от склада. У нас бывают нашествия саранчи, лугового мотылька (из-за близости Казахстана), и реагировать надо немедленно! Мы знаем, что можем позвонить в представительство “Щелково Агрохим”, и препарат привезут в кратчайшие сроки. Они не раз нас выручали!»





С аграриями степной зоны Алтайского края





Вадима Власова поздравили с юбилеем прямо на стенде, глава представительства Андрей Шестаков от лица компании вручил имениннику памятный подарок и поздравительный адрес





Глава представительства Андрей Шестаков (справа), ведущий менеджер по продажам Юлия Кунцевич с руководителем компании «Колыванское» Николаем Сидякиным





В палатке «Щелково Агрохим» гостей ждали закуски и полноценный горячий обед с вкуснейшим пловом!



«Все работает! И на кукурузе, и на пшенице, и на сахарной свекле мы видим эффект от “щелковских” препаратов, — соглашается с коллегой главный агроном племзавода «Комсомольский» Вадим Власов. — На этих культурах мы применяем комплексную защиту “Щелково Агрохим”. Эффект отличный, так что мы очень благодарны нашим партнерам за сотрудничество».

