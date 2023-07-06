«Прибыльное животноводство»

Друзья! Приглашаем вас на выставку «Прибыльное животноводство». Это площадка, где заключают выгодные сделки напрямую с производителями. С 18 по 20 октября 2023 года в краснодарском выставочном комплексе «Экспоград Юг» вы познакомитесь с новинками отрасли: от профессионального оборудования до ветеринарной продукции и кормов

Это единственная на юге России выставка, посвященная новшествам в мясном и молочном животноводстве, птицеводстве, кролиководстве, ветеринарии и племенном деле. Придя на выставку, вы сможете за короткое время изучить большой ассортимент оборудования и подобрать необходимую продукцию для развития вашего предприятия. Прямые переговоры с производителями позволят получить выгодные условия закупок.







На прошлой выставке свои разработки представили компании Agroland, Barenbrug, Purina®, Verumbio, «Авис», «Авитек», «Агроветзащита», «Биоком», «Геосинтез Групп», «Завод Ветеринарные Препараты», «Земля Кубани», «Импортэггз», «Искож», «Коджент Рус», «Мехтранссервис», Минводский комбикормовый завод, «Пеллет Парк», «Провет», «Сельхозиндустрия», «Феррум», «Шауманн Агри» и другие. В этом году на выставке ожидается около 40 участников.



Деловая программа включает конференции, семинары и круглые столы по актуальным проблемам, перспективам развития отрасли и другим вопросам. В этом году на выставке впервые пройдет «Форум животноводов Юга России». На нем вы узнаете, что сейчас в тренде, и получите информацию, которая поможет вашему бизнесу перейти на уровень выше.



Ведущие эксперты отрасли дадут советы и расскажут о новых технологиях, повышающих эффективность работы животноводческого предприятия. А производители представят:



оборудование и материалы для выращивания и содержания КРС, птицы и свиней;



оборудование для производства кормов. Корма;



ветеринарные препараты и инструменты;



разработки в области генетики и племенного дела.







Также вы увидите лучших на Юге России кроликов (обычных и карликовых), петухов и курочек — они будут соревноваться в Южно-Российском региональном конкурсе. Понравившуюся живность можно будет купить. Приходите на выставку! Время ее работы: 18-19 октября с 10:00 до 18:00, 20 октября с 10:00 до 15:00.



Бесплатный билет можно оформить на сайте выставки www.farming-expo.ru.



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Организатор — компания MVK. Будем рады видеть вас в числе посетителей выставки!

