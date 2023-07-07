«Ростсельмаш» встречает аграриев на Всероссийском дне поля

«Ростсельмаш»

Делегации свыше 20 регионов страны за один день посетили экспозицию компании. Сегодня в Татарстане одновременно стартовали два значимых в жизни аграриев мероприятия — Всероссийский день поля и Х Открытый чемпионат России по пахоте

«Ростсельмаш» участвует с широким спектром сельскохозяйственной техники и электронных систем. На стенде представлены лучшие агромашины и цифровые решения, которые уже доказали свою эффективность испытаниями, рекордами и, главное, работой в поле; а также новинки, которые только выходят на рынок и которых ждут.



В их числе высокопроизводительные зерноуборочные комбайны TORUM 785, RSM 161, Т500, ACROS 595 Plus; кормоуборочные комбайны F 2650 и F 1300; самоходная косилка KSU 2; мощные тракторы серии 2000; большой комплекс прицепной и навесной техники.



Экспозиция «Ростсельмаш» лучшим образом отражает возможности российского аграрного машиностроения и основные векторы его развития. Именно эти вопросы сегодня волнуют аграриев страны, которые собрались на площадке Всероссийского дня поля.



Уже в первый день выставки стенд компании посетило огромное количество сельхозтоваропроизводителей из числа фермеров и крупных агрохолдингов. Среди гостей экспозиции — делегации из Краснодарского и Пермского краев, Республики Татарстан, Республики Дагестан, Республики Крым, Московской, Калужской, Тульской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Саратовской, Тюменской, Новгородской, Пензенской, Белгородской, Кировской, Рязанской, Брянской, Нижегородской областей.







Первый заместитель генерального директора «Ростсельмаш», директор центра продаж, маркетинга и сервиса Алексей Швейцов провел переговоры с руководством аграрных ведомств регионов страны. Стороны обсудили актуальные вопросы отрасли, в том числе обеспеченность уборочного сезона запасными частями и оперативным качественным сервисом.



Посетители выставки проявляли особый интерес к собственным интеллектуальным решениям «Ростсельмаш», направленным на укрепление рентабельности аграрного бизнеса и повышение эффективности работы техники, ее безопасность, которые применяются во всех современных агромашинах компании.



Их возможности гости выставки могли еще раз оценить на стенде, оснащенном специальным интерактивным оборудованием. Высокий интерес вызвали электронные системы «РСМ Агротроник», «РСМ Умная метка», «РСМ ОК АйДи», «РСМ Транспорт АйДи», «РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль», «РСМ Умная дозировка», «РСМ Ночное видение».







Первый день выставки ознаменовался стартом Х Открытого чемпионата России по пахоте. «Ростсельмаш» пожелал его участникам победы и выразил уверенность, что событие станет настоящим праздником высокого профессионализма людей, любящих свою землю.



Работа агропромышленной выставки «Всероссийский день поля 2023» продлится до 9 июля включительно.

