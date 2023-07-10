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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Ростсельмаш» на Всероссийском дне поля

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«Ростсельмаш» на Всероссийском дне поля
«Ростсельмаш»
«Ростсельмаш» на Всероссийском дне поля
«Ростсельмаш»

Сегодня был дан официальный старт работе одной из главных выставок достижений отечественного агропромышленного комплекса «Всероссийского дня поля — 2023». На масштабной экспозиции «Ростсельмаш» в самом разгаре деловые встречи и конструктивные переговоры, которые проводят руководители и ведущие специалисты компании

Во второй день этого важного отраслевого мероприятия стенд компании посетило большое количество гостей. В частности, представители МСХ Северной Осетии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Ставрополья, Ростовской, Самарской, Смоленской, Оренбургской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Свердловской, Амурской областей и других регионов.


Стенд с техническими и цифровыми достижениями компании посетили также многие крупные агрохолдинги, такие как «Август-Агро», , «Чистополье», «Агроинвест», «Юг Поволжья», «Магма ХД», «МАПО», , «А7 Агро», «Таврос».

В демонстрационной части мероприятия наибольший интерес посетителей привлек обновленный трактор «» серии 2400, который стал рекордсменом России в номинации «Самая большая площадь культивации трактором мощностью до 450 л.с. с системой автоуправления за 24 часа в России». Сегодняшний день ознаменован зрелищным событием — тест-драйвом агромашины с системой автоуправления «РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль». Комплекс продемонстрировал высокую эффективность и точность в поле на бороновании.


Традиционно выставочная площадка компании с самыми современными моделями сельхозтехники и оборудования, а также передовыми разработками в области цифровизации пользовалась огромным спросом у аграриев.


«На мероприятии есть отличная возможность оценить преимущества новинок, обсудить вопросы по поставкам техники, узнать про финансовые программы, которые предлагает “”. На базе нашего предприятия уже успешно работает техника этого производителя: тракторы серий 2000 и 3000. В этом году интересно посмотреть новинки цифровых разработок компании и зерноуборочную технику», — поделился главный механик компании «Рассвет» Георгий Тишкин.

«Ростсельмаш» 

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