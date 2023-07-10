Приглашаем на конференцию «Причерноморское зерно и масличные 2023/2024»

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14-15 сентября 2023 года в г. Сочи, курорт Красная Поляна, состоится XXVIII Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 2023/2024». Российский зерновой союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка выступят организаторами этой старейшей зерновой конференции

Почему именно Сочи? Во-первых, город имеет высококлассную транспортную инфраструктуру, позволяющую быстро перемещаться по городу и без труда добраться до нужного места, чтобы провести деловую встречу и насладиться приятным отдыхом.



Во-вторых, Сочи славится своим уникальным климатом. Живописная местность с морским бризом, солнечными пляжами и прохладными горными склонами создает идеальную атмосферу для совмещения приятного с полезным.



И в-третьих, этот город известен своим южным гостеприимством, которого нам так не хватает.



Традиционно участникам будет предложена исключительно насыщенная и актуальная программа. Это мероприятие является ключевым отраслевым событием зернового сезона и проходит в то время, когда контуры нового урожая уже достаточно ясны, а конъюнктура рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться.



В работе конференции примут участие ключевые представители крупнейших агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, экспортных терминалов, банков и другие ответственные лица. Предполагается, что в конференции, как и в прошлые годы, примут участие 200-250 российских и иностранных гостей.



В рамках конференции будут рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, новые тренды развития ситуации на мировых рынках зерна и масличных, качество зерна в новом сезоне, ход посевной озимых культур, оценки урожая в трех странах Причерноморья и многие другие.



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