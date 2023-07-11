Импортозамещение, тренды и вызовы в сельском хозяйстве в 2023 году

Ассоциация менеджеров

28 июня 2023 года Ассоциация менеджеров провела заседание Комиссии по развитию агропромышленного комплекса на тему «Урожай 2023: прогноз российских сельскохозяйственных товаропроизводителей по сбору зерновых в условиях санкций»

В ходе мероприятия эксперты ответили на главный вопрос — стоит ли ждать новых аграрных рекордов в нынешних непростых обстоятельствах.



На повестку также были вынесены такие темы, как зависимость российского агропромышленного комплекса от импорта, техники, запчастей, семян, агрохимии, влияние экспортных ограничений на зерновой рынок и новые вызовы для отрасли в предстоящем сезоне.



С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук, а модерировал заседание председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса Ассоциации менеджеров, руководитель R&D агрохолдинга «СТЕПЬ» Сергей Косогор. Он призвал производителей наполнять своими товарами новые дружественные рынки и сделать из них достойную замену ушедшим иностранным брендам. «Для нас сейчас открываются рынки стран Африки, Азии, ничто не мешает поставлять товары и в страны СНГ, — отметил модератор. — Важно посмотреть на происходящее в сельскохозяйственном секторе с разных точек зрения — понять, где есть перепроизводство, а где, например, не хватает использования новых технологий в части защиты растений, внедрения big data и информационных технологий».



«Наш рынок быстро растет, — отметил заместитель исполнительного директора фирмы «Август» Виктор Григорьев. — Производственные мощности за последние годы выросли в три раза, взят курс на импортозамещение, мы ждем скачок в сфере производства защиты садовых культур». Эксперт подчеркнул, что сложности в части производства биологических препаратов и вывода их на рынок химических препаратов нет. При этом полную альтернативу ушедшим препаратам предложить в ближайшее время вряд ли получится, но российские производители идут по верному перспективному пути.



Технический директор digital-агентства полного цикла Adventum Николай Сущенко рассказал о пользе больших данных для агрономов. Их использование помогает специалистам оптимизировать ресурсы и оперативнее добиваться поставленных целей. Компания, в свою очередь, готова бесплатно консультировать и делиться опытом, так как заинтересована в развитии агрокомплекса. «Мы инженеры данных, мы — это тот самый взгляд со стороны, который часто помогает решить проблему», — заключил Николай Сущенко.



Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов отметил, что серьезные сложности у агропрома появились в течение последних пяти лет, когда Европа начала постепенно вводить все новые санкции. «Страны ЕС сейчас обеспечены почти всеми основными зерновыми культурами, — отметил спикер. - С точки зрения экспорта перспективно продавать на европейские рынки только кукурузу. Схемы торговли непростые, но они есть». Органические зерновые культуры имеют перспективу развития только на внутреннем рынке, при этом после пандемии коронавируса развитие пошло быстрее, отметил Коршунов. В ближайшее время также будут рассмотрены рынки Китая, США и арабских стран. Что касается торговли с Китаем — здесь конкуренция идет по качеству, а по цене «нужно научиться выращивать культуры дешево, находясь на нижней планке качества».



Генеральный директор «ГеомирАгро» Илья Воронков сделал акцент на том, что использование искусственного интеллекта может повысить эффективность производства. «За искусственным интеллектом — будущее, уверен эксперт. — Сейчас у нас подключено к цифровым программам более 10 млн га полей». Воронков отметил важность первого этапа на пути к оцифровке — это нормализация справочной информации, «сложный, но необходимый этап для внедрения цифровых решений». Далее, со слов спикера, идут такие операции, как автоматизация процесса сбора данных, ручная аналитика и настройка автоматизированной аналитики собираемых данных. Илья Воронков отметил также проблему нехватки кадров в сельском хозяйстве: «нужно прийти к тому, что один человек будет в состоянии обслуживать большее количество гектар, а решения бы принимались на основе рекомендаций системы». Спикер привел пример того, как искусственный интеллект может упростить задачу агронома: например, осмотр полей можно производить при помощи дронов в сопровождении скаута, что освободит временной ресурс более квалифицированного агронома.



Директор по маркетингу «Уралхима» и руководитель «ДИДЖИТАЛ АГРО» Татьяна Сурдина также видит ключевую проблему в нехватке квалифицированного персонала во всех структурах предприятия. Эксперт назвала и актуальный тренд на рынке — это его продолжающийся структурный передел. При этом цифровизация может повысить эффективность в сельскохозяйственном секторе от 20 до 30%. А аналитику Татьяна Сурдина считает одновременно и проблемой, и зоной развития. «У нас почти не представлен рынок независимого консалтинга, — отметила она. — Это серьезно отличает нас от стран зарубежья». Нужно развивать скаутинг и независимую оценку качества операций, уменьшая количество издержек и увеличивая объемы производства. Нынешний, 2023 год, по мнению Татьяны Сурдиной, будет неплохим, «но вопрос цены стоит остро, надо понять, куда и по какой цене реализовывать продукт».



Эксперты сошлись во мнении, что российский агропромышленный комплекс определенно имеет перспективы и движется в правильном направлении, а внедрение современных технологий, в особенности использование искусственного интеллекта, только ускорит эти процессы.



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