«Август» проведет в Татарстане День поля, посвященный интенсивной системе земледелия с высокомаржинальными культурами

Фирма «Август»

13 июля 2023 года в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан компания «Август» и УК «Август-Агро» проведут День поля на тему «Интенсивная система земледелия без применения паров и вспашки в условиях севооборота, насыщенного высокомаржинальными культурами»

Посетителям будут продемонстрированы посевы рапса, масличного льна, озимой и яровой пшеницы, гороха, также состоится показ участков производственной инфраструктуры и сельхозтехники на базе агрофирмы «Август-Тюлячи».



Начало мероприятия намечено на 10:00. Руководители УК «Август-Агро» поделятся практическим опытом по формированию севооборота, использованию технологий сева, минерального питания, системы защиты, уборки и хранения урожая. Далее в ходе автобусной экскурсии гостям будут продемонстрированы посевы, а также открытые площадки для хранения урожая и недавно возведенный собственный семенной завод, где в настоящий момент завершаются пусконаладочные работы. После этого на выставочной площадке экскурсанты смогут встретиться с поставщиками сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов, такими как Amazone, Agrimatco, Bourgault, Väderstad, Pöttinger, Claas, Liliani, Jacto, Versatile, «ФосАгро», «Аммоний», Rapool, Pioneer, Syngenta, KWS, German Seed Alliance. Затем гостей ждут дружеский обед, общение и развлекательная программа.



В хозяйствах «Август-Агро» применяется технология беспахотного земледелия No-Till. Нулевая обработка почвы и использование для ее укрытия пожнивных остатков приводят к тому, что поля меньше страдают от водной и ветровой эрозий, не теряют плодородия, благодаря чему ущерб от дефицита влаги для возделываемых культур становится ниже, чем при классической технологии земледелия, включающей в себя пахоту.



«Укрупненно структура посевных площадей в наших агрофирмах на сегодняшний день выглядит так: четырехпольный севооборот, в котором под каждую культуру отведено примерно по 25% общей площади, — рассказывает заместитель генерального директора по производству УК «Август-Агро» Михаил Суровцев. — Первыми идут яровые пшеница и ячмень, а также горох, затем рапс, озимая пшеница и подсолнечник. Все культуры мы высеваем только по “нулю”. Исключение составляют кормовой клин, выведенный в отдельный севооборот, и вновь присоединенные земли. Таким образом мы получаем оптимальную отдачу с каждого гектара: паров у нас нет вообще».



Для работы с No-Till требуется специализированная техника, однако сниженное число ее необходимых проходов также благоприятно сказывается на состоянии почвы, кроме того, сокращаются амортизационные издержки и затраты на ГСМ. При этом роль агротехнических мероприятий по подкормке и защите растений от болезней, сорняков и вредителей при использовании указанной технологии очень высока, и они требуют серьезного инновационного подхода. Сегодня все поля «Августа» оцифрованы и воспроизведены в виде интерактивных карт на основе спутниковых данных, отражающих индекс вегетации посевов и рельеф местности. Посевные комплексы оснащены датчиками и цифровой системой, которая точно выдерживает норму внесения семян и удобрений, вовремя сигнализирует о технологических нарушениях и дает возможность вносить посевной материал и подкормку дифференцированно — в зависимости от ландшафта, типа почв, ожидаемой урожайности и других данных. В каждом хозяйстве есть собственные метеостанции.



Из-за засушливой погоды нынешний сельскохозяйственный сезон для аграриев Поволжья складывается менее благоприятно, чем рекордный по урожаям прошлогодний. У гостей Дня поля в Тюлячах будет возможность оценить эффективность интенсивных технологий беспахотного земледелия в условиях повышенного стресса для сельхозкультур. Так, по сравнению с предыдущим годом недобор продуктивной влаги в хозяйствах «Августа» в Татарстане наблюдается в районе 100 мм, что так или иначе повлияет в первую очередь на урожайность озимой и яровой пшеницы, а также рапса, хотя в случае выпадения осадков в ближайшее время ситуация с ним может улучшиться. Вместе с тем неплохо оценивается развитие подсолнечника. «Ожидания земледельцев в любом случае связаны с дождями, но даже при таких условиях мы видим, что наша технология дает результат», — отмечает Михаил Суровцев.



В работе семинара, осмотре производственных посевов и элементов инфраструктуры примут участие главы районов, владельцы, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Кировской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областей, представители фирмы «Август», УК «Август-Агро», «Август-Тюлячи», «Август-Агротехнологии», а также компаний-партнеров, поставщиков сельхозтехники и оборудования, семян, удобрений и вспомогательных технологий.

