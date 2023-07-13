«Август» зарегистрировал первый препарат для защиты растений в Мексике

Фирма «Август»

Федеральная комиссия по защите от рисков для здоровья Мексики (COFEPRIS) выдала компании «Август-Мексика» свидетельство о регистрации первого препарата производства «Августа» на территории страны. Это инсектицид «Танрек 500» (Tanrek 500), который предназначен для борьбы с широким спектром вредителей на цитрусовых культурах, томатах, картофеле, брокколи и перце чили

В настоящее время продукция «Августа» представлена в 30 странах мира, в числе которых государства Латинской и Центральной Америки, Африки и Ближнего Востока.



Ориентированный на экспорт препарат Tanrek 500 в виде суспензионного концентрата на основе имидаклоприда уже зарекомендовал себя как продукт, востребованный земледельцами за рубежом. Так, с 2013 года он успешно продается в Колумбии. Препараты с данным действующим веществом в разных концентрациях «Август» реализует во многих странах своего присутствия, среди которых, в частности, Перу, Эквадор и Зимбабве.



Tanrek 500 характеризуется выраженной системной активностью, обеспечивает длительный защитный период и позволяет уничтожать широкий спектр вредителей сельскохозяйственных культур, в том числе питающихся на нижней стороне листа.



Высокая концентрация действующего вещества, низкая норма расхода и широкий спектр контролируемых вредителей (среди них тли, колорадский жук, саранчовые, белокрылка, трипсы, литовертки и пр.) делают использование препарата экономически эффективным для аграриев, позволяя им защищать урожай от большого количества рисков при оптимальных затратах.



В настоящий момент в Мексике препарат разрешен к применению на цитрусовых, томатах, картофеле, брокколи и перце чили — культурах, выращиваемых в стране как для внутреннего потребления, так и на экспорт.



«Чтобы зарегистрировать препарат и найти механизмы его поставок на мексиканский рынок, нам пришлось разрешить целый комплекс юридических и логистических вопросов, — рассказывает начальник отдела Латинской Америки фирмы «Август» Павел Каверин. — Мы рассчитываем, что первые партии нашего инсектицида появятся в ассортименте дилерских сетей в горизонте нескольких месяцев. Перечень предлагаемой нами продукции будет расти: в ближайшие два года специалисты дочерней компании “Август-Мексика” продолжат работу по выявлению потребностей рынка и регистрации новых продуктов, способных бороться с фитосанитарными проблемами, характерными для местного сельского хозяйства».

