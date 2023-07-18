Приглашаем на 3-й Ежегодный день геномной селекции в животноводстве KSIDAY 2023

KSIDAY 2023

Открылась регистрация на главное событие российской геномной селекции в животноводстве — международную практическую конференцию KSIDAY 2023

Мероприятие пройдет 15 ноября. На конференции поговорим о геномной селекции в новых реалиях, разберем мировой опыт и тенденции развития геномной селекции животных, обсудим перспективы направления в России.



KSIDAY проходит уже в третий раз. В 2021—2022 годах на конференции выступили больше 40 спикеров, в том числе ученые с мировым именем — André Eggen (США), Filippo Miglior (Канада), László Bognár (Венгрия) и другие. Всего в работе мероприятия за два года приняли участие больше 1000 человек.



В этом году KSIDAY проходит сразу в двух форматах: традиционная онлайн-трансляция и офлайн-мероприятие в Москве. Участие бесплатное, количество мест на офлайн-мероприятии ограничено. Переходите на сайт конференции, чтобы зарегистрироваться и выбрать удобный формат.



Все зарегистрированные участники получат доступ:



к онлайн-трансляции, а по завершении мероприятия — к материалам и записи конференции;



выступлениям первоклассных спикеров — российских и зарубежных экспертов, представителей науки, государства и бизнеса;



участию в дискуссиях о настоящем и будущем геномной селекции животных в России и мире;



передовым практикам, которые способствуют укреплению продовольственной безопасности России, импортозамещению, локализации племенного материала, повышению конкурентоспособности и производственного потенциала отечественного животноводства.



Отдельный пункт KSIDAY — российский рейтинг животных с геномной оценкой и церемония награждения победителей.



Организатор конференции — компания KSITEST («Ксивелью»), лидер геномной селекции животных в России и СНГ. KSITEST — единственная в России и СНГ компания, у которой есть статус аккредитованного центра по интерпретации ДНК-данных ICAR (Международного комитета по регистрации животных) и регистрация в государственном племенном регистре в качестве лаборатории молекулярно-генетической экспертизы. Кроме того, KSITEST — официальный оператор геномной селекции в нескольких регионах России.



Ведущие партнеры KSIDAY 2023 — Россельхозбанк и «Молекулярная диагностика».



Чтобы задать вопросы о KSIDAY 2023, пишите на электронную почту ksiday@ksivalue.com или звоните по номеру +7 953 311-56-14

