АГРОС-2024: эффективная подготовка к новому сезону кормозаготовки

АГРОС-2024

Качественные кормопроизводство и заготовка кормов — залог здоровья и производительности сельскохозяйственных животных. В рамках ключевой выставки для профессионалов АПК «АГРОС» — международной выставки племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства — развитию этого направления уделяется большое внимание. Раздел, посвященный кормозаготовке и кормопроизводству, на АГРОС-2024 растет опережающими темпами и привлекает все больше участников и посетителей

АГРОС посещают инвесторы, руководители и специалисты агрохолдингов, птицефабрик и свинокомплексов, молочно-товарных и других ферм. По данным регистрации посетителей выставки 2023 года, из более чем 14 тыс. человек свой профессиональный интерес к тематике заготовки и производства кормов отметили около 33% гостей.



Традиционно большое количество конечных покупателей, их широкая география, возможность найти заказчиков и поставить технику до начала полевых работ привлекают на АГРОС все больше участников. На сегодняшний день тематическая экспозиция превзошла показатели прошлой выставки как по своему размеру, так и по числу участников. Экспоненты АГРОС-2024 — как российские производители сельскохозяйственной техники, оборудования и технологий, так и официальные дилеры известных зарубежных брендов. Среди участников — АГ БАГ «Руссланд», Barenbrug, «Колнаг», KOBLiK Group, KRONE, «Навигатор — Новое Машиностроение», «НТА» («Ньютехагро»), «Силокинг Русь», «Стронг Техник», «Технодом», «Техно-Снаб», «Титан» и другие компании.







Посетители январской выставки смогут ознакомиться с новыми разработками и технологиями в области производства кормов, моделями кормоуборочной и силосоуборочной техники, эффективно используемыми сегодня на полях российских агропредприятий, техникой для ухода за пастбищами, а также сортами семян и средствами ухода за кормовыми культурами, консервирования и хранения кормов и многим другим.



Раздел тесно связан с другим тематическим направлением — «Оборудование и генетика для молочного и мясного скотоводства», так как эффективное животноводство предполагает наличие собственной кормовой базы и обуславливает необходимость производства и заготовки грубых кормов. На АГРОС-2024 посетители найдут все самое необходимое для успешного бизнеса: современный генетический материал, решения для содержания и кормления животных, доильное и охладительное оборудование, а также корма и кормовые добавки, продукты ветеринарии.



В целом на сегодня уже более 320 компаний приняли решение об участии в январской выставке «АГРОС», из них порядка 100 экспонентов — впервые.







Выставочную экспозицию традиционно будет сопровождать интересная деловая программа, подготовленная при участии профильных департаментов Минсельхоза России, ведущих отраслевых союзов и ассоциаций, научных учреждений. Готовится серия мероприятий, посвященных теме кормопроизводства и кормозаготовки, с участием экспертов отрасли.



Пятая выставка «АГРОС» будет проводиться с 24 по 26 января 2024 года в Москве (павильон №3 МВЦ «Крокус Экспо»).



Организатор: «Агрос Экспо».



Официальный сайт: www.agros-expo.com

